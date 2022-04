Naunhof

Eine Versorgungslücke schließt sich in Naunhof. Am Freitag wurde im Altenpflegeheim „Charlotte Winkler“ die erste Tagesbetreuung der Stadt feierlich eingeweiht, am Montag soll sie ihre Arbeit aufnehmen. Menschen ab Pflegegrad eins, die weiter zu Hause wohnen bleiben möchten, können dort in Gemeinschaft abwechslungsreiche Stunden verbringen.

Morgens holen Fahrer die Senioren nach Wahl vor oder nach dem Frühstück ab. In der Guten Stube wird das vierköpfige Team um Miriam Botz für Kurzweil sorgen. „Wir denken da zum Beispiel an Zeitungsschau, Gedächtnistraining, Bewegungsübungen und kreatives Gestalten“, erklärt die Leiterin der Tagesbetreuung. Für Ergo- und Physiotherapien steht ein separater Raum zur Verfügung.

Mit Ruheraum und Küche

Das Mittagessen kommt fertig aus dem Heim. Wer will, macht es sich danach im Ruheraum in einen der Sessel gemütlich, die sich in Liegepositionen umlegen lassen. „Wir zwingen aber niemanden dazu. Jeder kann sich frei bewegen, auch Gesellschaftsspiele sind möglich“, so Botz.

In der Küche: Zur Einweihung bedienen Pflegedienstleiter Dennis Riegel (Zweiter von links) mit Miriam Botz, Chefin der Tagesbetreuung, die Gäste am Büfett. Quelle: Thomas Kube

Besteht der Wunsch, wird in der Küche gemeinsam gekocht oder gebacken. Frühaufsteher können die morgendliche Mahlzeit vorbereiten, alle zusammen die nachmittägliche Vesper, bevor es nach Hause geht. „So tragen wir dazu bei, dass sie ihre Mobilität erhalten mit Handgriffen, die sie von früher her kennen“, meint Miriam Botz.

Noch Plätze zu haben

„Unsere Tagespflege hilft Menschen, der Isolation zu entfliehen, oder ihren Angehörigen, einmal durchzuatmen“, fährt sie fort. Wer sich dafür interessiert, könne im Altenpflegeheim anrufen und einen Beratungstermin ausmachen. Dort erfahre er auch, wie ein Antrag bei der Pflegekasse zu stellen ist, die den Aufenthalt finanziell unterstützt, allerdings nicht komplett übernimmt.

In der Guten Stube: Hier werden ab Montag den älteren Menschen Freizeitangebote unterbreitet. Quelle: Thomas Kube

17 Anmeldungen liegen für die zwölf Plätze schon vor. Damit ist die Einrichtung, die in der ehemaligen Physiotherapie des Heims geschaffen wurde, aber noch nicht ausgelastet. Nur zwei Menschen haben sich bisher dafür entschieden, sie von Montag bis Freitag zu besuchen, andere wollen lediglich tageweise kommen. „Im Schnitt haben wir derzeit fünf bis sechs Gäste“, sagt Heimleiter Stefan Müller.

Insgesamt drei Projekte in Naunhof

Schon seit Jahren bemüht sich die Diakonie um die Schaffung einer Tagesbetreuung in Naunhof, wie deren Geschäftsführer Harald Bieling zum Festakt ausführte, den Pfarrer Norbert George mit einer Andacht zum Bibelspruch „Einer trage des Anderen Last“ begann und das Leipziger Ehepaar Annette und Dietrich Reinhold musikalisch begleitete. Laut Pflegedienstleiter Dennis Riegel bedurfte es in einem jahrelangen Prozess zahlreicher Verfahren und Genehmigungen, um das Projekt umzusetzen. Ines Lüpfert, zweite Beigeordnete des Landrats, räumte ein: „Wir Behörden müssen schneller werden.“

Für Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) hat die Tagesbetreuung eine wichtige Signalwirkung für die Stadt. Sie sei das erste von drei Vorhaben für ältere Menschen, das umgesetzt wurde. In den kommenden Monaten werde der Pflegedienst Holzhäuser an der Langen Straße einen Gebäudekomplex für betreutes Wohnen errichten. Die kommunale Wohnbau GmbH plane an der selben Straße ein Gebäude speziell für Senioren.

Anmeldung für Tagesbetreuung: Telefon 034293/2 94 55

Von Frank Pfeifer