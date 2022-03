Neichener Senioren heben bald mit dem Lift ab

Trebsen/Neichen

22 Stufen führen nach oben in den Raum, wo sich die Ortsgruppe Neichen der Volkssolidarität trifft. Für die Senioren beschwerlich, für Rollstuhlfahrer unüberwindlich. Doch es steht Besserung in Aussicht. Schon bald sollen ein Lift und eine Außentreppe als zweiter Fluchtweg an das Feuerwehr-Gerätehaus angebaut werden.

Alle Aufträge sind vergeben. „Aus unserer Sicht kann es losgehen“, sagt Bauamtsleiter Steffen Wahle. Er rechnet damit, dass die Firmen diesen Monat anrücken. Bis Ende Mai soll nach seinen Planungen das 185 000 Euro teure Projekt abgeschlossen sein.

Zunächst muss der Garagencontainer für den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr von der rechten Seite des Gerätehauses zur linken versetzt werden. „Dort geht uns dann zwar ein Stück der Fläche verloren, die wir bei unseren Festen für die Kinderbetreuung genutzt haben, sagt die Leiterin der Ortsgruppe der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental, Karin Gärtner. „Aber das ist so wenig, dass sich für uns keine Einschränkung ergibt.“

Lift wird angebaut

Auf die frei werdende rechte Seite werden im nächsten Zug der überdachte Lastenlift und die Außentreppe angesetzt. Sie sollen im ersten Stock in ein Podest münden, von dem aus der Zutritt zum Veranstaltungsraum erfolgen wird. An dieser Stelle ist die Wand zu durchbrechen. Weil sich zunächst kein Unternehmen fand, das eine Außentür dafür herstellen wollte, musste die Ausschreibung verlängert werden. Inzwischen ist aber auch dieser Auftrag unter Dach und Fach.

„Durch die Tür geht ein wenig Platz im Raum verloren“, erklärt Karin Gärtner. Aber auch darin sieht sie kein Problem: „Wir werden zu unseren Veranstaltungen die Tische einfach etwas anders stellen.“ Änderungen wird es auch bei den Toiletten im selben Stockwerk geben. Eine der beiden soll behindertengerecht ausgebaut werden.

Umbau dringend nötig

„Die Umbauten werden dringend gebraucht“, beteuert Gärtner. „Von den reichlich 30 Senioren, die zu unseren Veranstaltungen kommen, sind 16 über 80 Jahre alt.“ Alle Richtlinien der Feuerwehr würden eingehalten, schließlich handle es sich in erster Linie um deren Schulungsraum. Wir sind sehr froh, dass wir hier jeden zweiten Sonnabend im Monat drin sein können und ihn donnerstags unsere Sportgruppe nutzen darf“, sagt die Ortsgruppenchefin. „Die Feuerwehr und wir arbeiten eng zusammen.“

Beide Partner stellten den Antrag, im Zuge des Umbaus die Arbeitsplatte der Küche zu erneuern und einen zweiten Kühlschrank aufzustellen. Außerdem solle das komplette Geschirr ersetzt werden. „Der Bürgermeister sagte uns, er will diesen Posten in den Haushalt einstellen“, so Gärtner. Dazu Stefan Müller (CDU): „Was verschlissen ist, werden wir reparieren lassen.“

Jubiläum steht an

Im Mai kommenden Jahres wird das Gebäude 20 Jahre alt. Von Anfang an nutzte es die Volkssolidarität mit, deren Ortsgruppe heute 46 Mitglieder zählt. Von September bis Mai bietet sie Veranstaltungen an, unter anderem Bastel- und Kreativnachmittage, Schneeballfeste, Neujahrsempfänge und Filmvorführungen. Im Juni wird stets ein Kinderfest gefeiert, und im August das Gartenfest – eine Urlaubspause gibt’s nur im Juli.

Als Zusammenkünfte in der Corona-Zeit verboten waren, gestalteten Karin Gärtner und die Hauptkassiererin der Ortsgruppe, Elke Schumann, monatlich Briefveranstaltungen. Sie verfassten Schreiben an alle Mitglieder, die sie unter verschiedene Themen stellten, um auf diese Weise die Gemeinschaft weiter zu pflegen.

Feuerwehr zufrieden

Jetzt im Februar konnten sich alle wieder treffen. Nach Corona-Tests am Eingang feierten sie ein zünftiges Faschings-Schürzenfest. Und im Mai soll die ausgefallene Weihnachtsfeier nachgeholt werden. „Mit einem Tannenbau und vielleicht sogar Stollen und Pfefferkuchen“, weckt Karin Gärtner den Appetit.

Für die Ortsfeuerwehr bringen die Umbauten keine Einschränkungen mit sich. „Es wurde die beste Lösung gefunden, wir unterstützen sie“, erklärt ihr Leiter Christian Pfaff.

Von Frank Pfeifer