Nerchau: Farbenfabrik im Streit mit Wohngebiet

Grimma/Nerchau

Zum geplanten Wohngebiet in der Nerchauer Rathenaustraße hat sich ein handfester Konflikt aufgetan. Die benachbarte Lacufa GmbH, die Lacke und Farben produziert, und ihr Mutterkonzern DAW lehnen die vorliegende Planung ab. Die Festsetzungen seien geeignet, den bislang ausgeübten Betrieb und die notwendige Weiterentwicklung des Lacufa-Standortes einzuschränken, wenn nicht gar insgesamt zu gefährden, formulieren sie in ihrer Stellungnahme zum B-Plan. „Im Extremfall befürchten wir, dass der Standort aufgegeben wird.“ Das Werk in Nerchau gibt derzeit 55 Beschäftigten Lohn und Brot.

Die Einfahrt zur Farbenfabrik Lacufa im Grimmaer Ortsteil Nerchau befindet sich in der Neichener Straße. Quelle: Frank Prenzel

Lacufa-Werkleiter aus Nerchau tritt im Stadtrat auf

Lacufa-Werkleiter Friedhelm Röber erhärtete die Sicht seiner Firma, als jetzt im Stadtrat die Stellungnahmen und Einwände zum Entwurf des Bebauaungsplanes abgewogen werden sollten. Knackpunkt ist die Geräuschkulisse des Betriebes. Nach mehr als halbstündiger Debatte stimmten die Stadträte auf Antrag von Maximilian Schöpe (Linke) schließlich mehrheitlich dafür, die Abwägung von der Tagesordnung zu nehmen. Sie setzen nun auf einen neuen Vermittlungsversuch zwischen Lacufa und Bauherr. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) hofft, den Knoten zerschlagen zu können. Auf der einen Seite wolle man Bauland schaffen, auf der anderen Seite aber auch die Nerchauer Firma nicht beeinträchtigen. Man stehe vor einer schwierigen Entscheidung.

Bauprofis aus Beucha haben Fläche erworben

Die in Beucha ansässige Firma Bauprofis Projektentwicklungsgesellschaft GmbH will das 1,85 Hektar große Baufeld in der Rathenaustraße erschließen und vermarkten. Dafür hatte sie im Sommer 2018 die Fläche erworben, laut Klausel wird der Kaufpreis von 491.000 Euro fällig, wenn der B-Plan rechtskräftig ist. Im Planverfahren war auf Basis des Lärmgutachtens festgelegt worden, dass zum Grundstück der Lacufa ein Bauabstand von 35 Metern einzuhalten ist, um die zulässigen Lärmwerte im künftigen Wohngebiet einzuhalten. Deshalb hatte sich die Zahl möglicher Bauplätze von 21 auf 19 verringert. Für den Investor ist das offenbar die Schmerzgrenze, um wirtschaftlich agieren zu können.

Die Lacufa sieht den Abstand jedoch kritisch. Werkleiter Röber erläuterte, dass sein Betrieb in drei Schichten arbeite und Staplerverkehr habe. Schon jetzt kämen von Anwohnern Beschwerden, wenn gegen 21.30 Uhr ein Gabelstapler über den Hof fährt. Die Menschen würden immer sensibler, befürchtet er firmenschädliche Schritte künftiger Bewohner. Die Lärmmessung für das neue Baugebiet sei methodisch richtig, berücksichtige aber nur den Ist-Zustand, so Röber. Er verwies darauf, dass die Lacufa das angrenzende Gelände 1999 mit dem Ziel gekauft habe, dort zu bauen und Industrie zu etablieren. Seit 2000 liege ein Bebauungsplan vor, „der es nach neuestem Recht als Gewerbegebiet“ einstuft. „Wir haben die Wende geschafft, die Treuhand überlebt und durch eigenes Engagement eine Zukunft erarbeitet“, verdeutlichte Röber. „Wir müssen auf Märkte reagieren, bauen und Bewegungsfreiheit haben.“ Das räumliche Aufrücken stehe dem entgegen, sagte er und kündigte an, in Einspruch zu gehen.

Nach vorliegender Planung soll zu diesem Zaun der Lacufa ein Bauabstand von 35 Metern eingehalten werden. Quelle: Frank Prenzel

In der Debatte verteidigte der Schallgutachter seine Arbeit, verwies auf den 35-Meter-Korridor und sieht für ein künftiges Miteinander offenbar kein Problem. „Die Emissionsrichtwerte an der vorhandenen Bebauung werden Tag und Nacht eingehalten“ und laut Berechnung auch im Plangebiet. Absolute Ruhe herrsche aber nicht. Auch das Landratsamt habe die Korrektheit des Lärmgutachtens bescheinigt, informierte die Leiterin des Grimmaer Stadtentwicklungsamtes, Simone Kluge.

Grimmaer Stadträte sind hin und her gerissen

Die Stadträte zeigten sich hin und her gerissen. Der Ortschaftsrat von Nerchau habe das neue Wohngebiet befürwortet, erläuterte Ortsvorsteher und Stadtrat Steffen Richter (Freie Wähler). Er verwies aber auch auf die Tradition des alteingesessenen Betriebes (1852 gegründet) und die Notwendigkeit der Arbeitsplätze. Die Lacufa mache keinen Krach, will er potenziellen Häuslebauern mit auf den Weg geben. In das gleiche Horn blies Sven Großer ( AfD), selbst in Nerchau zu Hause. Nerchau brauche die Farbenfabrik und deren Expansion genauso wie Kinder und Neuansiedlungen, sagte er und fragte den Werkleiter: „Wie viele Meter Abstand brauchen Sie?“ Die Antwort: „Das ist rein spekulativ“, zumal die Werkstraße angrenze. Bei einem Konflikt sei am Ende nicht der Bewohner, sondern der Betrieb der Leidtragende, bekräftigte Röber: „Wir waren mit unser Planung eher da.“

Von Frank Prenzel