Nerchau gehört seit zehn Jahren zu Grimma – das ist die Bilanz

Grimma/Nerchau

Vor zehn Jahren erlebte Grimma eine Eingemeindungswelle. Die Stadt wuchs am 1. Januar 2011 durch die Aufnahme von Nerchau, Thümmlitzwalde und die nördlichen Ortsteile von Großbothen um gut 10.000 Menschen und 40 Ortsteile.

Die Kleinstadt Nerchau brachte etwa 4500 Menschen und 14 Ortsteile in die aufstrebende Muldestadt ein. Die Geschichte hätte auch anders verlaufen können, doch bei einem Bürgerentscheid sprachen sich 1002 Nerchauer für die Eingemeindung nach Grimma aus und 966 dagegen. Das war bei einer Beteiligung von 61 Prozent eine hauchdünne Mehrheit.

Nerchaus Ortsvorsteher: Mehr auf der Haben-Seite

Zehn Jahre später blickt Ortsvorsteher Steffen Richter (Wählervereinigung Nerchau), seinerzeit als Stadtrat in Nerchau ein Befürworter des Schrittes, mit positivem Blick auf die Eingemeindung. „Wir haben mehr auf der Haben- als auf der Soll-Seite“, sagt der 59-Jährige. Die Schule sei erhalten geblieben, der Straßenbau am Gänsemarkt und am Bahnhof abgeschlossen worden, für die Ortsteile laufe es ebenfalls günstig. Jetzt versuche die Stadt, auch die Turnhalle auf die Reihe zu bekommen. „ Grimma hat Wort gehalten“, bilanziert Richter. Allerdings sei die Cannewitzer Straße nach wie vor ein Sorgenkind. Der geplante grundhafte Ausbau blieb bislang auf der Strecke.

Das Versprechen zur Sanierung der Cannewitzer Straße in Nerchau hat Grimma noch nicht eingelöst. Quelle: Thomas Kube

Stünde die Frage heute erneut, würde Richter wieder die Eingemeindung nach Grimma befürworten. In einer Stadt mit reichlich 4000 Einwohnern hätte die Verwaltung fast alle finanziellen Mittel geschluckt, glaubt er. „Für Projekte wäre nicht viel übrig geblieben.“

Damaliger Bürgermeister: Größere Strukturen sind richtig

Der damalige Bürgermeister Uwe Cieslack erinnert daran, dass er sich seinerzeit um eine Fusion mit Mutzschen und Trebsen bemühte und letzten Endes den Willen der Nerchauer Mehrheit umzusetzen hatte. Der Weg zu größeren Strukturen sei richtig gewesen, konstatiert der 69-Jährige zehn Jahre nach der Eingemeindung. Individuelle Belange würden zwar vernachlässigt, „aber im Großen und Ganzen sind wir nicht schlecht damit gefahren“. Der Erhalt der Grundschule sei mit Grimma gelungen, nun gehe die Stadt auch die Turnhalle an. „Dazu wäre Nerchau allein nicht in der Lage gewesen“, so Cieslack, der 2019 für die Wählervereinigung Nerchau wieder in den Ortschaftsrat einzog. Er findet es auch gut, dass jetzt verstärkt neue Wohnbebauung ins Visier gerät.

Die Turnhalle Nerchau soll saniert werden. Quelle: Frank Prenzel

Ehemaliger Ortsvorsteher: Stehen in Nerchau nicht besser da

Damals wie heute ein Kritiker der Eingemeindung ist hingegen Thomas Glaser, von 2014 bis 2019 Ortsvorsteher von Nerchau und immer noch als Kümmerer gefragt. Er halte nichts von großen Gebilden, betont der 55-jährige SPD-Politiker, der wie Steffen Richter in Stadt- und Ortschaftsrat sitzt. „Wir stehen nicht schlechter da, aber auch nicht besser“, konstatiert Glaser eine Dekade nach Unterzeichnung des Eingemeindungsvertrags. Auch wenn eine große Verwaltung qualifizierter arbeiten könne und Stärken beim Beschaffen von Fördergeld habe, sehe er kaum Vorteile. „Es ist alles so umständlich und zäh, wenn man etwas erreichen möchte.“ Wenn der Ortschaftsrat etwas anspreche, dauere es oft zu lange bis zur Rückmeldung der Verwaltung.

Er wolle fairerweise sagen, dass in der Amtszeit Cieslacks Dinge wie Trauerhalle und Turnhalle „nicht angepackt“ wurden. Das gelte auch für die Ansiedlung von Gewerbe. Doch nach der Eingemeindung sei nicht eine einzige Straße grundhaft ausgebaut worden, bemängelt Glaser. Die Anlieger der Cannwitzer Straße, deren umfassende Erneuerung im Eingemeindungsvertrag Niederschlag fand, seien enttäuscht. Und die Trauerhalle stemme jetzt die Kirchgemeinde. Positiv wiederum sei, dass mit Grimmas Hilfe die Grundschule saniert wurde.

Glaser findet den Weg der Stadt Wurzen gut, die mit drei umliegenden Gemeinden eine kommunale Allianz eingegangen ist. Da habe der Bürger weiterhin kurze Wege.

Stadt- und Ortschaftsrätin: Ich bereue es nicht

Eine Befürworterin der Eingemeindung damals wie heute ist Ute Kniesche. Die 60-Jährige wohnt in Fremdiswalde und sitzt für die Freien Wählervereinigungen in den Parlamenten von Ort, Stadt und Kreis. „Die Finanzlage ist nicht besser geworden“, sah und sieht sie den Zusammenschluss alternativlos. „Wir hätten die Schule nicht allein sanieren können, das war das Erste, was Grimma für uns fertigstellte.“ In Fremdiswalde habe die Stadt das Dorfgemeinschaftshaus übernommen und stelle Mittel in Aussicht. Der Spielplatz sei gebaut worden. Jetzt bestehe noch die Hoffnung auf Glasfaser. „Ich bereue es nicht“, so Kniesche. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung funktioniere gut.

Für Fremdiswalde äußert sie dennoch zwei Wünsche, die ihr am Herzen liegen: dass endlich die Sanierung des Mühlteichs erfolgt und eines Tages die Kita erneuert wird.

Von Frank Prenzel