Nerchauer zeigt Fernseher und Rekorder aus DDR-Produktion

Schon als Vorschulkind faszinierten Thomas Glaser Fernsehgeräte. Nerchaus Drogerist Schmidt reparierte nebenbei defekte Röhren, und wenn mal ein altes Gerät gar nicht mehr wollte, „holte ich es mir mit dem Handwagen und baute es mit Vater und Bruder auseinander“. Als ihm seine Eltern später einen Elektronik-Baukasten schenkten, bastelte sich der Junge Radios zusammen – und erlitt zunächst Schiffbruch, wenn das gute Stück in Qualm aufging oder nur russische Kurzwellen-Sender empfing. Perfekt war das Glück, als Thomas Glaser zum 13. Geburtstag von Verwandten einen 1958 hergestellten Cranach erhielt – ein Schwarz-Weiß-Fernseher aus dem VEB Rafena-Werk Radeberg.

Noch heute, inzwischen 55, hütet Glaser den Cranach wie seinen Augapfel. Dank seiner Sammelleidenschaft hat er um die 200 Geräte zusammen getragen, die meisten aus der DDR-Zeit. Anlässlich seines Firmenjubiläums holt der Nerchauer Geschäftsmann nun einige TV-Geräte, Radiorekorder und Kassettenspieler hervor und präsentiert sie in seinem Laden in der Hauptstraße. Denn Glaser machte seine kindliche Leidenschaft zum Beruf, lernte beim VEB Hauswirtschaft Grimma Funkmechaniker und suchte vor 30 Jahren als Radio Glaser die Selbstständigkeit. Die Gewerbe-Anmeldung vom 5. Juni 1990 für ein Rundfunk-, TV- und Video-Fachgeschäft trägt noch einen DDR-Stempel vom Rat des Kreises Grimma. Seinen Laden in Nerchau eröffnete Glaser am 1. November. Da war er 25 Jahre jung.

Zur Galerie Thomas Glaser aus dem Grimmaer Ortsteil Nerchau hat ein Herz für alte Fernseher, Radios und Rekorder. Zu seinem Firmenjubiläum stellt er einige Geräte im Laden aus.

Nach der Wende warfen die meisten Leute ihre alten Fernseher und Radios achtlos weg. Glaser aber brachte es nicht übers Herz, sie dem Müll zu überantworten und nahm sie seinen Kunden ab. Längst ist der Platz knapp geworden im Haus, wo er die manchmal etwas angestaubten Geräte lagert – immer mit dem Ziel, dass sie funktionstüchtig sind. Gelernte DDR-Bürger werden mit den Kassetten-Geräten Sonett und Anett noch etwas anfangen können; skr 700 war ein Radiorekorder, der R 4100 aus dem VEB Kombinat Stern-Radio Berlin hatte sogar ein integriertes Mikrofon. Glaser ist auch stolz auf einen russischen Junost 603, einen Robotron-Fernseher von 1983 und den Colormat mit Fernbedienung, für den man in der DDR stolze 5000 Mark hinlegen musste. Die erste DDR-Spielkonsole BSS 01 gehört ebenso zu seinen Schätzen wie ein Variant-Telefon Typ 045 und der Multimixer RG 58 für die Küche. Und dann ist da auch noch eine Goebbelsschnauze aus der Nazi-Zeit: „Die habe ich noch nicht zum Laufen gebracht.“

Ab 3. November wird der 55-Jährige, der inzwischen unter Elektronik Glaser firmiert, ausgewählte „Oldies“ im vorderen Raum seines Laden ausstellen – und verrät nebenbei Produktionsjahr und damalige Preise.

Glaser ist nicht nur als Geschäftsmann in und um Nerchau bekannt wie ein bunter Hund, sondern auch als Kommunalpolitiker mit SPD-Parteibuch. 1999 zog er erstmals ins örtliche Parlament und sitzt seit 2014 auch im Stadtrat von Grimma. 2014 bis 2019 war er der Ortsvorsteher im eingemeindeten Nerchau und wird nach wie vor als der Kümmerer angesehen und aufgesucht.

Seit 30 Jahren führt Thomas Glaser sein Elektronik-Fachgeschäft in Nerchau. Er verkauft braune und weiße Ware, auch TV-Geräte, und ist ein Fachmann für Reparaturen aller Art. Quelle: Frank Prenzel

Sein Brot verdient Glaser mit dem Verkauf von Unterhaltungselektronik sowie weißer und brauner Ware, mit Reparaturen aller Art und mit verschiedenen Dienstleistungen. Mit seiner kleinen Firma erlebte er in den drei Jahrzehnten Höhen und Tiefen, wobei Holger Kretzschmar 20 Jahre lang als gleichberechtigter Geschäftspartner einer 1993 gegründeten GbR an seiner Seite stand. In besten Zeiten waren sechs Mitarbeiter an Bord, von denen Glaser Verena Mannschatz und Robby Franz unbedingt hervor heben möchte. Heute ist der 55-Jährige fast wieder ein Alleinkämpfer. Auf Stunden-Basis geht ihm lediglich Fernsehmechanikmeister Manfred Hönig zur Hand.

Das Haus von Elektronik Glaser in Nerchau, seit 30 Jahren am Markt. Quelle: Frank Prenzel

Es waren anfangs wilde Zeiten: Kurz nach der Währungsreform 1990 tingelte Glaser die Banken ab. Lediglich die Volksbank war bereit, ihm einen Kredit über 50.000 D-Mark zu gewähren. Zinssatz: 11,75 Prozent. Er orderte auf der Leipziger Herbstmesse von Samsung die erste Ware, kaufte sich einen Barkas und baute den einstigen Milchkonsum für seinen Laden um. 1992, als die Straße vorm Haus saniert wurde, kamen die Schaufenster hinzu, die wie die Tür seit 1994 vergittert sind. Denn Glaser wurde in jenem Jahr Opfer südeuropäischer Banden, wie er sagt. Viermal brachen sie bei ihm ein, zerschlugen Scheiben, trugen die Geräte heraus. Schaden: rund 100.000 Mark. Zu den schönen Stunden wiederum zählt der Umbau 1999, als die Verkaufsfläche auf 100 Quadratmeter vergrößert und zwei Werkstatträume eingerichtet wurden. 2017 zog der Nerchauer einen Großauftrag an Land, stattete 130 Busse der Regionalbus GmbH mit WLAN aus.

Der Lockdown im Frühjahr traf auch Glaser hart. Mit der 9000-Euro-Soforthilfe überbrückte er die Zeit. Danach lief das Geschäft wieder gut an, auch wenn er wegen Covid-19 den Laden nur noch an zwei Tagen die Woche öffnet. Ohnehin machen Reparaturdienste etwa die Hälfte seiner Arbeit aus. Sein Arbeitstag habe in der Regel 15 Stunden, sagt Glaser.

Von Frank Prenzel