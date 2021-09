Nerchaus Fußballer wagen nach Absturz Neuanfang – Familienfest am Samstag

Grimma/Nerchau

„Wir sind noch da und haben Angebote für Kinder und Jugendliche“ – mit dieser eindeutigen Botschaft laden die Abteilung Fußball des Nerchauer SV und das Awo Jugendhaus „East End“ für den 18. September zum Sport- und Familienfest auf den Sportplatz ein. Der bunte Reigen beginnt um 11 Uhr (siehe Kasten).

In anderen Jahren fand die Sause immer rund um den Kindertag Anfang Juni statt. Die Pandemie machte in diesem Jahr einen Strich durch das Datum, weshalb nun kurzfristig ein neuer Anlauf genommen wird.

Das Programm in Nerchau Beim Sport- und Familienfest am Sonnabend ab 11 Uhr auf dem Sportplatz in Nerchau gehen die Fußballer des Nerchauer SV und das Jugendhaus „East End“, dessen Träger die Awo Familienzentrum gGmbH ist, Hand in Hand. Mit im Boot sind auch die Jugendfeuerwehr aus Nerchau, die Vorführungen und Spritz-Spiele bietet, der Anglerverein, der Fischbrötchen verkauft und für sich wirbt, und die Abteilung Volleyball, die ein Beachturnier am hohen Netz auf die Beine stellt. Die Awo ist mit Glücksrad, Hüpfburg und Kinderschminken mit von der Partie. Um Nachwuchs zu werben, wird um 13 Uhr die künftige F-Jugend auflaufen. Und 14 Uhr beginnt auf Kleinfeld die Stadtmeisterschaft der Herren mit so namhaften Temas wie dem 1. FC Launzige, Glashoch Rangers, Hangover 96 oder Max Weber & Friends. Ein Höhepunkt soll das Elfmeterschießen für Jedermann sein. Hauptsponsor des Festes mit musikalischer Untermalung sowie Speis und Trank ist die Cannwitzer Agrargenossenschaft.

Derzeit nur die C-Jugend Nerchau im Spielbetrieb

Die Nerchauer Fußballer hoffen dabei auch auf das Interesse kleiner und großer Kicker, die ihre ausgedünnten Reihen füllen könnten. Die Abteilung des Sportvereins erlebte in den vergangenen Jahren einen regelrechten Absturz. „In den besten Zeiten hatten wir drei Männer- und vier Nachwuchsmannschaften“, erläutert der Vize-Abteilungsleiter Steffen Brabandt. Übrig geblieben ist ein einziges Team im Wettkampfbetrieb, das der C-Jugend (in Spielgemeinschaft mit Trebsen). Darüber hinaus gibt es nur noch eine Alte-Herren-Gruppe, die sich immer mittwochs ab 19.30 Uhr in der Turnhalle einfindet, und eine D-Jugend-Trainingsgemeinschaft.

Sechs- bis Achtjährige sollen für eine F-Jugend her

Das soll sich ändern. Im ersten Schritt plant die Führungscrew um André Neef, der in diesem Jahr den Vorsitz der Fußballabteilung von Thomas Glaser übernahm, die Neugründung einer F-Jugend. Neef und Übungsleiter Oliver Geißler wollen den Sechs- bis Achtjährigen das Einmaleins des Kickens beibringen. In Kitas und Hort wurden bereits Aushänge gemacht, in der vorigen Woche gab es eine erste Zusammenkunft mit Eltern. An die Bildung einer Männermannschaft sei aber zur Zeit nicht zu denken, spricht Brabandt Klartext. Zumindest die Alten Herren sollen aber wieder zu einer Mannschaft formiert werden und auflaufen können.

Pflege des Sportplatzes Nerchau in eigener Hand

Die drohende Auflösung vor zwei Jahren konnte abgewendet werden, der Blick ist nach vorn gerichtet. Dazu gehört, dass die Fußballer die Pflege des Sportplatzes in diesem Jahr in eigene Hände genommen haben – auch geschuldet dem Umstand, dass der Inhaber des langjährig angedienten Hausmeisterservices im vorigen Jahr verstorben ist. Die Abteilung schaffte sich einen neuen Rasentraktor und einen Vertikutierer an und brachte den in langen Corona-Monaten zugewachsenen Platz seit dem Frühjahr wieder auf Vordermann. Für die Pflege opfert Übungsleiter Marcel Lücko die ein und andere Stunde seiner Freizeit.

Personeller Umbruch an der Spitze des Sportvereins

Beim Nerchauer SV 90, der im vorigen Jahr die Feiern zum 30-jährigen Bestehen ausfallen lassen musste, bahnt sich ein personeller Umbruch auch an der Vereinsspitze an. Wenn die Delegierten am 23. September zusammen kommen, stellt sich der bisherige Vorstand nicht wieder zur Wahl. Vorsitzende Elke Langer, die auch die Frauen-Turngruppe leitet, ihr Stellvertreter Tino Schindler, der der Abteilung Kegeln vorsteht, und Schatzmeisterin Elke Weniger wollen Jüngeren Platz machen. Klar ist schon jetzt: Für den Vorsitz kandiert Thomas Schirm, als Vize Thomas Glaser.

Von Frank Prenzel