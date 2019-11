Nerchaus Geflügelzüchter testen sich auch in Europa

Grimma/Nerchau

Nur noch elf Mitglieder zählt der Rassegeflügelzuchtverein Nerchau und Umgebung, der in diesen Tagen sein 100-jähriges Bestehen feiert. Neun Züchter hoben am 17. Dezember 1919 die Gemeinschaft aus der Taufe, die in ihrer Blütezeit in den 1920er-Jahren bis zu 80 Mitglieder vereinte.

Jubiläumsfeier mit Grimmas Oberbürgermeister

Mit geladenen Gästen, unter ihnen Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), wurde der runde Geburtstag bereits Mitte Oktober gewürdigt. Nun wollen die Vereinsmitglieder der Öffentlichkeit auch noch ihre Prachtexemplare vorstellen. Ihre Jubiläumsschau haben sie in die Rassegeflügelausstellung des Vereins Mutzschen-Wermsdorf eingebettet, die am 16. und 17. November jeweils ab 9 Uhr in der Alten Reithalle in Wermsdorf über die Bühne geht. „Sechs unserer Züchter zeigen dort 50 Tiere“, informiert Vereinschef Ronald Leipnitz. Für eine eigene Schau ist der Verein, der zur Wende noch etwa 20 Mitglieder zählte, mittlerweile zu klein. Die Letzte gab es zum 90. Jubiläum.

Geflügelzucht sei mittlerweile ein „sehr schwieriges Hobby“, weiß Leipnitz, der sich auf Deutsche Schautauben verlegt hat. Manche Nachbarn fühlten sich gestört, wenn morgens der Hahn kräht. Und staatlicherseits gebe es keinerlei Unterstützung für den Erhalt seltener Rassen, erklärt sich der 44-jährige Nerchauer den Rückgang der Mitgliederzahlen. „Uns werden eher Steine in den Weg gelegt.“

Hoher Altersdurchschnitt im Verein

Im Nerchauer Verein liegt der Altersdurchschnitt inzwischen bei rund 70. Leipnitz’ Sohn Tobias drückt ihn noch, mit seinen 24 Jahren ist er das jüngste Mitglied. Dabei können die Nerchauer Geflügelzüchter auch in jüngerer Zeit mit einigen Meriten glänzen. Werner Stamm wurde mit seinen Tieren ebenso Europameister und -champion wie Herbert Roßburger. Auch der leider schon verstorbene Vater des heutigen Vereinschefs, Bernd Leipnitz, konnte 2012 in Leipzig mit einer Taube einen Europa-Champion-Titel holen. Die aktiven Mitglieder präsentieren sich auf Kreis- und Bezirksschauen, wollen aber eben auch sehen, wo sie europaweit stehen – und nehmen dafür lange Reisen auf sich.

Das war schon kurz nach der Gründung so. Die Annalen verraten, dass ein Georg Pfütze im Jahr 1923 von Nerchau nach Rom reiste, um seine Tiere kritischen Augen zu unterziehen. „Er kam mit einem großen Preis nach Hause“, weiß Anita Leipnitz (70), die ihrem Sohn im Verein als Schriftführerin zur Seite steht.

Schriftführererin Anita Leipnitz zeigt Dokumente anlässlich des 100. Jubiläums des Rassegeflügelzuchtvereins Nerchau und Umgebung. Quelle: Frank Prenzel

Lange Zeit fungierte das „Cambrinus“ auf dem Nerchauer Saumarkt als Vereinslokal. Auf dessen Saal fanden auch die Ausstellungen statt, die erste ist für 1922 verbürgt. Der Zweite Weltkrieg riss Lücken in die Mitglieder-Reihen, so dass der Verein zu Kriegsende am Boden lagen. Erst im November 1947 gelang es wieder, eine Ausstellung auf die Beine zu stellen. Zu DDR-Zeiten gründete sich auch ein Frauenaktiv (1969), das mit seinen Handarbeiten fortan die Tombolas der Schauen bereicherte.

Spartenheim ist auch schon 40 Jahre

1979 schufen sich die Mitglieder ihr eigenes Spartenheim in der Cannewitzer Straße, das sie auch heute noch unterhalten. Höhepunkte zu DDR-Zeiten waren die jährlichen Bruteier-Offerten zur Osterzeit und die Teilnahme an Nerchaus 1000-Jahr-Feier 1974 mit einem Gänselieschen-Festwagen. Gern nahmen die Züchter an Busausflügen teil.

Heute werden eher kleine Brötchen gebacken. Neben den monatlichen Treffen ab März und den Teilnahmen auf Schauen organisiert der Verein jedes Jahr ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier.

Von Frank Prenzel