Neubaugebiete in Trebsen: Familien reißen sich um Bauplätze

Trebsen

In anderen Kommunen entstanden nach der Wiedervereinigung große Wohngebiete, in Trebsen nicht. „Das holen wir jetzt nach“, sagt Bürgermeister Stefan Müller (CDU). Am Froschteich haben die ersten Bauherren losgelegt, demnächst soll in zwei anderen Ecken der Stadt nachgelegt werden. Den Zuzug kann Trebsen offenbar ganz gut verkraften.

Ein Haus steht im Rohbau, für ein weiteres ist die Bodenplatte gegossen. „Nach und nach treffen bei uns die Bauanträge für das Gebiet am Froschteich ein“, sagt Bauamtsleiter Steffen Wahle. Er schätzt, nach dem Winter wird es ordentlich zur Sache gehen. 14 Grundstücke mit Flächen von 650 bis 900 Quadratmetern wollen bebaut sein. Fast alle seien schon vergeben.

Aus Garten- wird Bauland

Als Besonderheit gilt der große Garten, der mitten im künftigen Wohngebiet erhalten bleibt. Der Besitzer darf sich über einen Wertzuwachs freuen, denn sein Rasen gilt jetzt als Bauland. „Wenn er möchte, kann er dort auch ein Haus bauen“, sagt Wahle.

Zwei weitere Gebiete in Planung

Vor allem junge Familien rissen sich um die Grundstücke. Das selbe wird wohl auch für das nächste Projekt zutreffen, für das der Stadtrat sein grundsätzliches Okay gegeben hat. Am Schwarzen Weg bietet sich auf einem alten Landwirtschaftsgelände Platz für bis zu 50 Häuser, hinter dem Vorhaben steht die SW Trebsen GmbH. Und dann wünscht sich noch ein Privateigentümer, am Bahnhof im Ortsteil Seelingstädt 18 Gebäude errichten zu können.

Ausgleich für Bevölkerungsschwund

Hinsichtlich der bestehenden Infrastruktur sieht Bürgermeister Müller keine Probleme. „Man muss beachten, dass unsere Bevölkerungszahl in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Gleichzeitig erhöhte sich das Durchschnittsalter“, erklärt er. „Das ist ja gerade der Grund, weshalb wir uns Zuzug wünschen.“

Kitas und Grundschule groß genug

Die drei Kitas in Trebsen, Seelingstädt und Altenhain würden im Moment mehr Mädchen und Jungen von außerhalb aufnehmen als Kinder aus dem eigenen Gemeindegebiet. „Ich schätze, es sind sogar doppelt so viele“, sagt Müller. „Das heißt, wir haben noch ordentlich Luft nach oben.“ Keinen Bedarf für eine Erweiterung sieht er auch an der Grundschule.

Neuer Entwurf für Oberschulanbau

Lediglich die Oberschule erhalte einen Anbau. Nicht aber, um sie zu vergrößern, sondern als Ersatz für die maroden Nebengebäude, die nach jahrelangen Kritiken abgerissen werden sollen. Ein Entwurf, mit dem sich der Stadtrat befasste, wurde so bearbeitet, dass er aller Voraussicht nach im Einklang mit den Forderungen des Denkmalschutzes steht. Im Stadtrat soll die Fassung noch dieses Jahr vorgestellt werden.

Anträge werden vorbereitet

„Wir bereiten jetzt den Antrag auf Baugenehmigung vor, den wir im Landratsamt einreichen wollen“, sagt Steffen Wahle. Weiterhin werde der Antrag auf Fördermittel über das Schulausbauprogramm des Freistaates formuliert. Finanzielle Beihilfen braucht die Stadt, denn nach der Schätzung vom vergangenen Jahr würde der Anbau 1,9 Millionen Euro kosten. „Inklusive der nun erfolgten Änderungen wird’s noch teurer“ ist sich Wahle sicher. Er hofft, nächstes Jahr mit dem Bau beginnen zu können.

Von Frank Pfeifer