Grimma/Großbothen

Wer mit dem Fahrzeug von Kleinbardau nach Großbothen oder in die umgekehrte Richtung möchte, muss seit Wochen eine Umleitung in Kauf nehmen. Dass hier kein Durchkommen ist, hat seinen guten Grund: Die Deutsche Bahn AG lässt die Bahnbrücke am Großbothener Ortseingang erneuern. Die Arbeiter der Kesselsdorfer Firma König Bau müssen jedoch nicht immer zur Seite springen, wenn ein Zug vorbei rauscht. Denn sie errichten neben der alten Brücke ein neues Bauwerk, das Ende Juli mit Hilfe von Hydraulik-Pressen in seine Position geschoben wird. Eine technische Meisterleistung, wenn man so will.

Zur Galerie Im Grimmaer Ortsteil Großbothen lässt die Bahn die Brücke erneuern, auf der Züge über die Straße nach Kleinbardau rollen. 1,4 Millionen Euro kostet der Ersatzbau, der neben der alten Brücke entsteht.

Es ist eine kleine Brücke, auf der am Kilometer 24,88 die Transdev-Züge der Linie RB 110 und hin und wieder ein Güterzug auf einem Gleis über die Straße rollen. Doch sie ist in die Jahre gekommen. Bei der turnusmäßigen Überprüfung des Bauwerkes sei festgestellt worden, dass es erneuert werden muss, informiert Erika Poschke-Frost, Sprecherin des Regionalbüros Leipzig der Deutschen Bahn AG, auf LVZ-Anfrage. Nur so ließen sich die Sicherheit und der Bahnverkehr auch künftig gewährleisten. Investiert werden rund 1,4 Millionen Euro.

Arbeiten dauern bis Ende Oktober an

Bereits im Februar begannen die Arbeiten und sollen bis Ende Oktober andauern, wobei das Einschieben der neuen Überführung der spektakulärste Akt sein dürfte. Die Bauarbeiter haben dafür vom 26. bis 28. Juli nur ein Zeitfenster von 77 Stunden zur Verfügung, drei Tage und fünf Stunden also. In dieser Zeit muss das alte Bauwerk abgebrochen, die neue Brücke eingeschoben und mit den Böschungen verbunden werden – gearbeitet wird Tag und Nacht. Am Montag nach dem Wochenende sollen die Zugreisenden dann wieder nach Fahrplan einsteigen können – und über die neue Brücke rollen. Poschke-Frost spricht davon, dass diese zeitliche Vorgabe eine „besondere Herausforderung“ ist. Die Linie 110 verbindet Leipzig, Grimma und Döbeln, die betroffene Bahnstrecke nennt sich jedoch Borsdorf-Coswig.

Beton ist gegossen und muss aushärten

Um den Zugverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, war festgelegt worden, eine eingleisige Ersatzbrücke direkt neben dem alten Bauwerk zu fertigen. Sie misst 22 mal sieben Meter. In der vorigen Woche wurde der Beton eingegossen – reichlich 100 Kubikmeter passten in die Schalung. Der Beton muss nach Angaben der Baufirma nun 28 Tage aushärten – das Bauwerk befindet sich im Zeitplan. Wenn die neue Überführung eingepasst ist und ihren Dienst aufnimmt, werden restliche Tätigkeiten am Neubau, Straßenbauarbeiten und die Wiederherstellung der jetzigen Bauflächen noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die komplette Beräumung der Baustelle sei bis Ende Oktober vorgesehen, erläutert Poschke-Frost. Die Bauzeit erstrecke sich also über neun Monate. Dann wird auch die Straße zwischen Großbothen und Kleinbardau wieder frei gegeben. Der Brückendurchlass für die Fahrzeuge wird durch den Bau nicht verändert und bleibt eng.

Bahn lässt auf Strecke weitere Bauwerke erneuern

Auf der Strecke Borsdorf-Coswig wird übrigens zeitgleich die Bahnbrücke in Erlln – am Kilometer 32,08 – erneuert. Die Arbeiten sollen ebenfalls Ende Oktober beendet sein. Und die Bahn plant die Ertüchtigung weiterer Brückenbauwerke der vor etwa 150 Jahren eingeweihten Strecke. Die Bachquerung am Kilometer 49,1 zwischen Leisnig und Döbeln ist für 2024 ins Auge gefasst, die Brücken in Kössern (km 29,3) und der Husarenstraße Grimma (km 18,6) für 2025. Zum Bauwerk in der Muldestadt finden aktuell Abstimmungen mit der Kommune statt, teilt Poschke-Frost mit.

Von Frank Prenzel