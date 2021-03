Neue Colditzer Rettungswache geht Mitte Mai in Betrieb

Colditz

Seit Anfang Juni vergangenen Jahres wird in Colditz eine neue Rettungswache gebaut, die das in die Jahre gekommene nur 100 Meter Luftlinie entfernte Bestandsgebäude am Oberanger ersetzen wird. Nun steht auch der Fertigstellungstermin fest: Landrat Henry Graichen (CDU) wird den Neubau am 12. Mai übergeben. Künftig stationiert sein in dem neuen Gebäude werden ein Rettungs- sowie ein Krankentransportwagen.

„Die Landkreisverwaltung verspricht sich von der neuen Rettungswache insbesondere eine bessere Versorgung der Menschen in der Region, da künftig die Dienstzeit auf 24 Stunden am Tag ausgeweitet wird“, informiert Landratsamt-Vizesprecherin Belinda Reg'n. Auch für die Beschäftigten vor Ort werde es in dem neuen Gebäude einfacher, ihre Pflichten zu erfüllen. „Neben dem Einsatz erneuerbarer Energien und neuester Technik werden moderne Aufenthalts- und Ruheräume sowie ein großzügiger Sanitärbereich entstehen“, so Reg'n, der zufolge die neue wie zuvor schon die alte Rettungswache vom Deutschen Roten Kreuz Muldental betrieben werden wird.

Notfallversorgung langfristig sichergestellt

Das DRK hatte der Behördensprecherin zufolge den erneuten Zuschlag im Rahmen der Ende vergangenen Jahres vom Gesetzgeber im Sieben-Jahres-Rhythmus vorgeschriebenen Neuausschreibung erhalten. „Mit der neuen Rettungswache und der mit dieser sichergestellten langfristigen medizinischen Notfallversorgung wird die Stadt Colditz mit ihren Ortsteilen aufgewertet“, betont Reg'n.

Dabei seien die in der Schlossstadt ansässigen Rettungssanitäter jedoch nicht nur innerhalb der Kommunalgrenzen, sondern auch über diese hinausgehend im Einsatz. „Die von der Colditzer Rettungswache betreute Region umfasst den Großraum Colditz bis hin zur Landkreisgrenze zu Mittelsachsen sowie Teile von Bad Lausick und Grimma“, so die Behördensprecherin. „Und bei Bedarf werden darüber hinaus auch Einsatzorte im größeren Umkreis angesteuert.“

Rund 1600 Einsätze pro Jahr

Zu durchschnittlich rund 1600 Rettungseinsätzen und Krankentransporten rücken die Colditzer Rettungssanitäter im Jahr aus. Der Neubau mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 1,2 Millionen Euro hat sich erforderlich gemacht, weil die in die Jahre gekommene Bausubstanz der unmittelbar nach dem Mauerfall in Betrieb genommenen alten Rettungswache keine ökonomisch sinnvolle Sanierung zulässt.

Erster Spatenstich: Am 2. Juni vergangenen Jahres vollzog Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, li.) gemeinsam mit Landrat Henry Graichen (CDU) und Colditz' Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos, re.) den symbolischen Akt. Quelle: Thomas Kube

Von Roger Dietze