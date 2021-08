Neue Fahrzeuge, mehr Löschwasser: Belgershainer Feuerwehr muss nachrüsten

Belgershain

In 85 Prozent der Fälle erreicht die Belgershainer Feuerwehr ihren Einsatzort in der vorgegebenen Frist und mit der erforderlichen Stärke. Ihre Technik allerdings muss sich verbessern. Gleiches gilt für ihre Versorgung mit Löschwasser. So steht es im neuen, 58 Seiten starken Brandschutzbedarfsplan, der für die nächsten fünf Jahre gilt und den der Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen hat.

Liegt der Erreichungsgrad einer Feuerwehr unter 80 Prozent, wird sie als nicht leistungsfähig eingestuft. Insofern sind die dörflichen Floriansjünger mit ihren beiden Standorten in Belgershain und Threna recht gut aufgestellt, auch wenn sie die Zielmarke von 90 Prozent nicht erreichen, die der Freistaat vorgibt. Sie können die erforderliche Personalstärke vorweisen.

Werktags Mangel an Einsatzkräften

Nur werktags von 6 bis 17 Uhr mangelt es mitunter an Kräften, weil etliche Wehrmitglieder auswärts arbeiten. Deshalb wird im Bedarfsplan, den der kommissarische Wehrleiter Sven Weisbrich mit seinen Kameraden, dem Kreisbrandmeister Nils Adam und Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) in langen Diskussionen erarbeitet hat, der Kommune geraten, bei Neueinstellungen Feuerwehrfrauen und -männer zu bevorzugen.

Keine Ersatzteile für Threnaer Fahrzeug

Nur teilweise, so heißt es weiter, entspricht die Einsatztechnik dem modernen Standard. Für das Tragkraftspritzenfahrzeug von Threna läuft die Nutzungsdauer im kommenden Jahr ab, die Ersatzteilbeschaffung kann nicht mehr gewährleistet werden. Deshalb sieht der Bedarfsplan zeitnah den Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs vor, das 2000 Liter Wasser aufnehmen kann. Zwar stehen der Gemeinde dafür Fördermittel zu, doch sie wird 390 000 Euro selbst bezahlen müssen.

Belgershain braucht größeren Wassertank

Im Belgershainer Gerätehaus steht ein Löschfahrzeug vom Baujahr 2008, das 600 Liter Wasser mit sich führt und theoretisch bis 2033 genutzt werden könnte. Die Feuerwehr drängt aber auch in diesem Fall auf mehr Wasser an Bord und empfiehlt 2026 den Kauf eines Tanklöschfahrzeugs, das 4000 bis 6000 Liter transportieren kann und den gemeindlichen Haushalt mit 400 000 Euro belastet.

Prekäre Löschwasserversorgung

Die größeren Tanks werden gebraucht, weil es nicht überall im Gemeindegebiet gut um die Löschwasserversorgung bestellt ist. In abgelegenen Gegenden wie zum Beispiel der Waldsiedlung und dem Putengarten Threna, dem Waldeck am Wohnpark und der Rohrbacher Straße in Belgershain sowie dem Gewerbepark an der Leipziger Straße in Köhra gilt sie als unzureichend.

Auf Klimaschwankungen reagieren

Gar keine Versorgung gibt es auf den Feldern und in den Wäldern, die laut Bedarfsplan in den trockenen Jahreszeiten einer zunehmenden Gefährdung ausgesetzt sind. „Wir müssen gewappnet sein, wenn die Klimaschwankungen größer werden“, begründet Bürgermeister Hagenow die Notwendigkeit der Investitionen.

Ohne Strom kein Trinkwasser

Aus den Hydranten darf in der Regel kein Löschwasser mehr entnommen werden, in Belgershain fällt die Trinkwasserversorgung ohnehin bei einer Stromunterbrechung aus. So stehen der Feuerwehr hauptsächlich offene Entnahmestellen zur Verfügung. Dazu zählen der Waal am Schloss, der Pfarrteich und die Rohbracher Teiche. Schenkteich und Zippelteich sind aktuell nicht nutzbar.

Teiche instand setzen

Der Plan sieht vor, von 2022 bis ’26 die Gewässer in Stand zu setzen, was ebenfalls einige hunderttausend Euro kosten wird. „Auf Dauer brauchen wir Entnahmestellen, die der Norm entsprechen“, fordert Sven Weisbrich. Und Hagenow ergänzt: „Im Fall der Fälle kann aber auch jeder private Pool herangezogen werden.“

Sirenen überprüfen

Weiterhin sieht der Bedarfsplan vor, die Sirenen zu überprüfen und ein Schallschutzgutachten zu erstellen, um deren Standorte zu bewerten. Rollschläuche aus DDR-Zeiten und andere Ausrüstungen sollen ersetzt werden. Die Gerätehäuser erhalten neue Computer, Beamer, Kameras, Telefone und Ducker.

Löschhilfevereinbarungen helfen

„Ich denke, damit sind unsere Wehren auch in der Zeit abgesichert, in der ich nicht mehr auf dem Bürgermeisterstuhl sitze“, meint Thomas Hagenow, der nächstes Jahr aus dem Amt scheidet und für den sich noch kein potenzieller Nachfolger ins Gespräch gebracht hat. Freilich wird Belgershain als Dorf weiterhin auf fremde Hilfe angewiesen sein, wenn es um Großeinsätze geht und beispielsweise die Drehleiter aus Naunhof gebraucht wird. Die Löschhilfevereinbarungen in der Region Partheland und mit der Stadt Rötha erleichtern die Unterstützung.

Von Frank Pfeifer