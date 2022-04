Landkreis Leipzig

Auf Grundstückseigentümer kommt Arbeit zu. Nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherige Regelung gekippt hat, muss auch im Landkreis Leipzig die Grundsteuer neu berechnet werden. Was heißt das für Hausbesitzer und andere Eigentümer? Wir baten dazu den Leiter des Finanzamts Grimma, Michael Fricke, um Antworten.

Ab wann müssen Grundstückseigentümer tätig werden und was ist zu beachten?

Jeder, der am 1. Januar 2022 Eigentümer oder Erbbauberechtigter an einem Grundstück war, muss zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober 2022 eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts, die sogenannte Feststellungserklärung, beim zuständigen Finanzamt elektronisch einreichen. Dafür steht das Online-Portal „Mein ELSTER“ (www.elster.de) jedem kostenfrei zur Verfügung. Im zweiten Quartal versenden die Finanzämter Informationsschreiben zur Grundsteuerreform, die wichtige Hinweise enthalten. „Für das Finanzamt Grimma erfolgt der Versand voraussichtlich Anfang Juni“, so Fricke.

Auf wie viele Grundstückseigentümer im Landkreis Leipzig kommen Änderungen durch die Grundsteuerreform zu? Wie viele Wohnimmobilien sind betroffen?

Von der Neuregelung sind alle Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten betroffen. „Im Landkreis Leipzig sind diesbezüglich rund 150.000 wirtschaftliche Einheiten neu zu bewerten. Das betrifft unter anderem rund 58.500 Einfamilienhäuser und etwa 16.500 Mietwohngrundstücke.“

Michael Fricke, Leiter des Finanzamtes Grimma. Quelle: privat

Welche Daten müssen Grundstückseigentümer ab 1. Juli an das Finanzamt übermitteln? Woher bekommen sie diese Daten?

Von jedem Eigentümer/Erbbauberechtigten sind neben dem Aktenzeichen, welches im Informationsschreiben des Finanzamtes mitgeteilt wird, unter anderem Angaben zur Lage und zur Art der Nutzung des Grundstücks, einzelne Grundbuchdaten, die Grundstücksfläche, gegebenenfalls die Wohnfläche oder die Bruttogrundfläche sowie der Bodenrichtwert oder die Ertragsmesszahl zum Stichtag 1. Januar 2022 anzugeben. Als Recherchemöglichkeit für diese Angaben wird voraussichtlich ab dem 1. Juli 2022 das „Grundsteuerportal Sachsen“ (www.grundsteuer.sachsen.de) freigeschaltet. Bei Änderungen der Verhältnisse nach dem Stichtag ist zusätzlich eine entsprechende Änderungsanzeige abzugeben. Die Internetseite des Finanzamts Grimma (www.fa-grimma.de) enthält einen Link zum allgemeinen sächsischen Informationsportal „Grundsteuer“. Für alle Finanzämter ist darüber hinaus aktuell bereits eine Sammelrufnummer zu Grundsteuerfragen geschaltet, die für das Finanzamt Grimma unter 03437/940 5900 zu erreichen ist.

Was machen ältere Menschen ohne Internetzugang? Können diese sich von ihren Kindern oder anderen Personen helfen lassen, die bereits über einen Elster-Zugang verfügen?

„Die Hilfe von Angehörigen ist zulässig, sofern sie unentgeltlich erfolgt“, erklärt der Leiter des Grimmaer Finanzamtes. Hierbei darf auch ein ELSTER-Benutzerkonto des Angehörigen zur elektronischen Übermittlung genutzt werden. In Härtefällen – wenn jemand über keinen PC, kein mobiles Endgerät oder keinen Internetzugang verfügt, könne die Feststellungserklärung auch in Papierform beim Finanzamt eingereicht werden.

Wie wird die zu erwartende große Zahl an Neubewertungen personell bewältigt? Reagiert das Finanzamt mit einer Aufstockung der Mitarbeiterzahl?

Für das Finanzamt Grimma wird von einem Mehrbedarf von insgesamt 26 Personen und der befristeten Einstellung von 13 externen Projektkräften ausgegangen. Die Stellenausschreibungen sind bereits abgeschlossen. Der Gesamtpersonalbestand des Finanzamts Grimma liegt ohne die externen Kräfte aktuell bei rund 250 Vollzeitstellen.

Ab wann erfahre ich als Eigentümer, wie hoch meine Grundsteuer künftig ausfällt?

Es ist vorgesehen, dass die Finanzämter bis zum 31.12.2023 die jeweiligen Grundsteuermessbescheide erstellen und diese an die betroffenen Städte und Gemeinden übermitteln. In der Folge werden im Laufe des Jahres 2024 in den Städten und Gemeinden auf der Basis der festgesetzten Messbeträge, unter Anwendung der individuellen Hebesätze der Stadt oder Gemeinde, die einzelnen Grundsteuerbescheide auf den Stichtag 1. Januar 2025 erstellt und bekanntgegeben.

Wann ist die neue Grundsteuer erstmals zu zahlen?

Die neue Grundsteuer ist erstmals ab dem Kalenderjahr 2025 zu zahlen. Sie wird grundsätzlich in quartalsweisen Teilbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.November von den Städten und Gemeinden erhoben.

Ab wann können Kommunen die neue Grundsteuer C, die es für unbebaute, baureife Grundstücke geben soll, einführen? Sind dem Finanzamt dazu schon Überlegungen bekannt?

„Die Einführung der neuen sogenannten Grundsteuer C ist ab dem 1. Januar 2025 möglich. Hierfür müssen in den jeweiligen Städten und Gemeinden besondere rechtliche Rahmenbedingungen gegeben sein“, so Fricke. Inwieweit diese Voraussetzungen in einzelnen Orten vorliegen und ob dann von dieser Sonderregelung Gebrauch wird, darüber liegen im Finanzamt Grimma aktuell keine Erkenntnisse vor.

Was droht Eigentümern, die die geforderte Feststellungserklärung nicht rechtzeitig beim Finanzamt abgeben?

Für Säumige wird es ein Erinnerungsschreiben geben. Im Übrigen gelten die allgemeinen Verfahrensregeln für die Abgabe von Steuererklärungen, wie sie in der Abgabenordnung geregelt sind. Das heißt: Bei einer unbegründeten Fristversäumnis können nach einer entsprechenden Androhung Zwangsgelder festgesetzt werden oder die Finanzbehörde arbeitet mit Schätzwerten. Darüber hinaus können Verspätungszuschläge anfallen Wer begründet verhindert ist, kann gegebenenfalls eine Fristverlängerung beantragen.

Wie werden Mieter die Grundsteuerreform zu spüren bekommen?

Die neue Grundsteuer ist ab 2025 vom Eigentümer zu zahlen und kann in der Regel als Teil der Betriebskosten an den Mieter weiterberechnet werden. „Dementsprechend“, so der Chef des Grimmaer Finanzamtes, „kann es insoweit sowohl zu Erhöhungen als auch zu Senkungen der Betriebskosten kommen.“

Wo gelten aktuell die höchsten und die niedrigsten Hebesätze?

Bei der Grundsteuer B liegt Colditz mit 540 von Hundert vor Machern mit 530. Die niedrigsten Sätze gelten mit jeweils 390 in Parthenstein und Pegau. Bei der Grundsteuer A liegt Machern mit 405 am höchsten, die Kommunen Borna, Brandis, Elstertrebnitz, Grimma, Lossatal, Markkleeberg und Wurzen mit 300 am niedrigsten.

Von Simone Prenzel