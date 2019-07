Borna/Grimma

Die Musikschulen und die Volkshochschulen ( VHS) haben etwa 30 Standorte im Landkreis Leipzig. Sie sind damit gut in der gesamten Fläche aufgestellt, so Klaus-Dieter Anders. Künftig soll es dadurch verstärkt Synergieeffekte geben, sagt der Leiter des Kommunalen Eigenbetriebs „Bildung und Kultur des Landkreises Leipzig“, Klaus-Dieter Anders. Er ist mittlerweile auch wieder Leiter der Musikschule „ Ottmar Gerster“.

Wechsel an der Bornaer Musikschule

Grund dafür ist das Ausscheiden von Andreas Reuter, der seit Jahresbeginn Musikschulchef im Leipziger Land war. Der habe sich wieder verstärkt auf die Musik konzentrieren wollen, so Anders zum überraschenden Ende der kurzen Amtszeit von Reuter. Dennoch habe er durchaus Impulse gegeben.

Strukturveränderungen im Landkreis Leipzig

Der langjährige Leiter der VHS Leipziger Land, Ralph Egler, ist künftig für die VHS im gesamten Landkreis verantwortlich. Quelle: Jens Paul Taubert

Dann dürften auch die avisierten Strukturveränderungen umgesetzt werden. Der langjährige Leiter der VHS Leipziger Land, Ralph Egler, das ist bereits jetzt klar, ist dann für die VHS im gesamten Landkreis und damit für die Einrichtungen mit bisherigen Hauptsitzen in Borna wie in Wurzen verantwortlich. Auch die Musikschulen „ Ottmar Gerster“ und „ Theodor Uhlig“ bekommen eine einheitliche Leitung. Diese Stelle soll bis zum August 2020 besetzt sein. Anders, bereits seit 1993 Musikschulchef in Borna, bleibt deshalb noch ein Jahr auf dem Chefsessel der Bornaer Musikschule.

Neue Zielgruppen für die Musikschule

Dort sind für das neue Schuljahr etwa 2100 Schüler registriert. Im Muldental sind 1100 Schüler aktenkundig. Ein bewährtes Geschäftsfeld. Dennoch kann sich Anders auch neue Zielgruppen für die Arbeit von Musikpädagogen vorstellen. So seien Projekte in Seniorenheimen denkbar. Allerdings müssten dafür politisch die entsprechenden Weichen gestellt werden. „Dafür bräuchten wir einen konkreten Auftrag.“

„Singen gegen das Vergessen“

Immerhin gebe es Musik als Therapie für Senioren, etwa unter der Überschrift „Singen gegen das Vergessen“ schon länger. Anders: „Allerdings bräuchten wir dafür ausgebildete Mitarbeiter.“ Was die Arbeit mit Senioren anbelange, sei die VHS ein gutes Beispiel, die dabei große Erfahrungen habe.

Projekte mit Senioreneinrichtungen

Letztlich sei es aber eine Frage der Finanzen, wenn Lehrkräfte der Musikschulen auch in Altenheimen aktiv würden. Vielleicht seien dabei auch gemeinsame Projekte mit Trägern von Senioreneinrichtungen denkbar.

Von Nikos Natsidis