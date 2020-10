Neue Kämmerin für schuldenfreies Trebsen

Trebsen

„Ich bin ein Finanzer.“ Iris Kösler aus Burkartshain hat nun ausreichend Zeit, sich mit ihrem Metier zu befassen. Am 16. September wurde sie neue Kämmerin von Trebsen, seitdem hat sie sich schon soweit eingefuchst, dass sie sagen kann: „Hier fühle ich mich wohl.“

Die 51-Jährige wirkt nicht nur viel jünger, als sie ist. Sie versprüht auch eine nahezu jugendliche Frische. Vielleicht rührt das daher, dass sie zuletzt im Trebsener Werk des internationalen Papiersackherstellers Mondi neben ihrer Tätigkeit im Innendienst als Ausbilderin von Studenten der Berufsakademie und kaufmännischen Azubis gearbeitet hat. Vielleicht auch daher, dass die verheiratete Mutter von zwei Kindern und Oma von zwei Enkeln einen generationenübergreifenden Umgang pflegt. Jedenfalls kristallisiert sich schon jetzt heraus, dass sie komplexe Dinge anschaulich erklären kann – eine Gabe, die nicht jedem Kämmerer gegeben ist.

Wechsel von Wirtschaft zur Verwaltung

„Ich gehe einen neuen alten Weg“, sagt Iris Kösler von sich. Neu sei er für sie, weil sie von der freien Wirtschaft, die das Geld erarbeitet, in eine Verwaltung wechselt, die Steuergeld investiert. Alt ist er hingegen, weil die diplomierte Wirtschaftsingenieurin und staatlich geprüfte Bilanzbuchhalterin zu ihrem ursprünglichen Beruf zurückkehrt. „Mein Herz liegt bei den Finanzen“, hält sie fest.

Auswahl unter zehn Bewerbern

Zehn Bewerber hatten sich auf die Stelle beworben, die ihr Vorgänger Martin Sittauer am 30. Juni nach nur vier Jahren verlassen hatte. Den Zuschlag für sie fällte der Stadtrat eindeutig. Wegen der langen Vakanz konnte sie niemand einarbeiten, vieles muss sie sich selbst aneignen. „Zurzeit absolviere ich mit Unterstützung meiner hervorragenden Mitarbeiter und Rathaus-Kollegen interne und externe Schulungen“, berichtet sie. Vergangene Woche kam sogar Sittauers Vorgänger Tilo Müller vorbei, um ihr einen Ein-Tages-Crash-Kurs zu geben.

Trebsen vorfristig schuldenfrei

Die wirtschaftlichen Grundlagen, die eine Kämmerin beherrschen muss, kennt sie; mit den kommunalen macht sie sich jetzt vertraut. „Diese brauche ich, um einen Haushaltsplan aufstellen zu können“, erklärt sie. Nach ihrem ersten Eindruck steht Trebsen auf einer soliden finanziellen Grundlage, was ein gutes Wirtschaften erlaube. Nicht erst am Jahresende, wie es das Ziel war, sei die Stadt schuldenfrei geworden, sondern schon jetzt. „Ich bin also in ein relativ ruhiges Fahrwasser geraten, muss mich nicht mit immensen Schulden herumschlagen“, stellt Iris Kösler fest.

Auswirkungen von Corona noch ungewiss

Freilich weiß auch sie: „Kein Kämmerer kann das Geld mit offenen Händen hinauswerfen.“ Und so mahnt sie: „Es lässt sich nur das ausgeben, was eingenommen wird.“ Besonderes Gewicht erhalten diese Worte in der Corona-Krise. Wie alle anderen Kommunen muss Trebsen mit wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Und mit dem sinkenden Bruttoinlandsprodukt wird sich automatisch der kommunale Happen am Einkommensteuer-Kuchen verkleinern. „Weil wir die Daten nachgelagert erhalten, kann ich erst nächstes Jahr konkrete Aussagen machen“, antwortet Kösler auf die Frage, ob sich die gute finanzielle Basis von Trebsen halten lässt.

Was auch immer da auf sie zukommt, sicher ist sie, es meistern zu können, weil sie, wie sie beteuert, ein gut funktionierendes Team vorgefunden hat. Ihr ist es wichtig, auf einer ehrlichen Basis miteinander umzugehen. Das scheint gegeben zu sein. „Ich habe das Gefühl, dass die Stadt Trebsen und ich gut zusammenpassen“, urteilt sie.

Von Frank Pfeifer