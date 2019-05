Parthenstein/Pomßen

Es wird ein finanzieller Kraftakt für die Kommune. Als dringend notwendigen Ersatz für die alte Pomßener Kindertagesstätte „Schlossmäuse“ will sie eine neue errichten. Entstehen soll sie in der Wohnanlage „Am Mühlteich“, weshalb der Gemeinderat den dortigen Bebauungsplan abänderte. Auch auf die Eigentümer der Häuser, die in dem Gebiet entstehen, kommen Änderungen zu.

Am Ausbau-Ende der Straße „Am Sportplatz“ liegt das Areal, das einmal ein Sportplatz war. „Aber er ist nie in Anspruch genommen worden“, sagt Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos). Später holten sich Karnickelzüchter ihr Futter dort, heute handelt es sich um eine Wiese, auf der Kühe weiden.

Planungsbüros können sich bewerben

Im überarbeiteten Plan hält Parthenstein die Fläche für eine Kita vor. Genaue Maße legte sie aber noch nicht fest. „So haben wir mehr Spielraum bei der Gestaltung von Gebäude und Außenanlagen“, erläutert Kretschel. Zurzeit holt er sich Angebote für deren Planung ein, wobei er Referenzprojekte mit abfordert, damit Büros mit Erfahrung in die Auswahl kommen. „Wir machen nichts ins Blaue hinein“, verspricht er.

Bau kostet voraussichtlich 2,5 Millionen Euro

Sobald eine Kostenschätzung vorliegt, muss sich die Gemeinde nach seinen Worten überlegen, wie sie den Bau bezahlt. „Über den Daumen hinweg reden wir von 2,5 Millionen Euro“, lässt er wissen und versichert: „Wir haben die Möglichkeit, das zu finanzieren.“ Den ersten Spatenstich will er möglichst nächstes Jahr setzen lassen.

Dass die Baufahrzeuge die Zufahrtsstraße beschädigen werden, befürchtet Albrecht Rosenkranz (Unabhängige Wählervereinigung – Bürgerkomitee). „Außerdem kann es zu einer Belastung für die Anwohner werden, wenn täglich 70 Autos zur Kita fahren“, gibt er zu bedenken. Kretschel bezeichnet die Tragfähigkeit der Straße aber als ausreichend für 40-Tonner. Und wenn an die Rücksicht der Eltern appelliert wird, sollte aus seiner Sicht auch die Zunahme des Verkehrs in diesem Gebiet kein größeres Problem darstellen.

Jetzige Kindertagesstätte nur ein Kompromiss

Eine Alternative zum Neubau sieht er nicht. Der Betrieb der jetzigen Kita mit ihren 47 Plätzen sei „ein Kompromiss, den wir schon 20 Jahre vor uns herschieben.“ Das Hygieneamt hege Bedenken hinsichtlich der Sanitäranlagen. Das Haus sei weder barrierefrei noch wärmegedämmt, die Heizung veraltet. Brandschutzauflagen ließen sich nur mit einem enormen Aufwand umsetzen.

Zuzug macht Neubau erforderlich

„Außerdem verzeichnen wir einen guten Zuzug, der uns viele Steuerzahler und damit gute Einnahmen bringt“, erwähnt Katrin Scholz (Wählervereinigung Parthenstein – Freunde der Feuerwehr). Laut Kretschel musste die Gemeinde schon die Ausweisung von Baugebieten zurückstellen, damit sich nicht zu viele Familien niederlassen, deren Kinder sie nicht betreuen könnte. In der neuen Kita sollen 85 Plätze entstehen, was es Parthenstein ermöglichen würde, weiter zu expandieren.

Neuerungen im Pomßener Wohngebiet

Das Wohngebiet „Am Mühlteich“ bietet laut Kretschel Raum für rund 30 Häuser, von denen schon viele stehen. Der überarbeitete Bebauungsplan lässt auch nichtstörendes Gewerbe wie zum Beispiel einen Friseur zu. Genaue Festsetzungen gelten zu Dachneigungen und Fassadengestaltungen. „Es können aber Befreiungsanträge gestellt werden, wenn etwas eine außergewöhnliche Härte darstellt und städtebaulich verträglich ist“, versichert Kretschel.

Mehrere Bauherren wünschten sich, dass sie ihre Grundstücke mit stattlichen Hecken abgrenzen können. Bisher waren ein Meter hohe Büsche erlaubt, künftig dürfen sie zwischen den Parzellen und an der Rückfront bis zu 1,80 Meter hoch sein. Es muss sich aber um einheimische Laubgehölze handeln. Vorn zur Straße hin dürfen die Einfriedungen 40 Zentimeter nicht überragen.

Von Frank Pfeifer