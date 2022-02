Neue Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen: So explodierten die Kosten

Grimma

Kein großer Rummel: Die Pandemie-Lage erlaubt nur eine Schlüsselübergabe in kleiner Runde. Mit diesem symbolischen Akt soll die neue Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen am letzten Ferientag, dem 25. Februar, ihrer Bestimmung übergeben werden. Demnach ist in den Winterferien der Umzug zu bewerkstelligen, damit die 330 Schülerinnen und Schüler sowie die 28 Lehrerinnen und Lehrer am 28. Februar im neuen Haus den Unterricht aufnehmen können. Die Handwerker werden wohl bis zum letzten Tag zu tun haben.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) informierte zur Stadtratssitzung, dass die Öffentlichkeit im Sommer Einblick ins sehenswerte Schulgebäude nehmen kann. Am 13. Juli seien ein Tag der offenen Tür und ein Schulhoffest geplant, sagte er.

Colditz wollte die Schule in Böhlen verhindern

Indes musste der Stadtrat jetzt zum dritten Mal einer Ergänzung zum Baubeschluss zustimmen. Der stammt vom 16. Juli 2015 und ging noch von Gesamtkosten in Höhe von 8,4 Millionen Euro aus. Exakt ein Jahr später flatterte der Stadt Grimma die Baugenehmigung ins Haus, doch die Freude kam zu früh. Wie berichtet, wollte die Stadt Colditz den Neubau stoppen und zog bis vors sächsische Oberverwaltungsgericht. Das wies im Juni 2018 den Colditzer Antrag zurück, womit der Weg für das neue Schulgebäude frei war. Mit der ersten Ergänzung zum Baubeschluss nur Wochen nach dem Bautzener Urteil rechnete die Stadt Grimma bereits mit Baukosten von 9,6 Millionen Euro, nach der überarbeiteten Kostenberechnung sogar mit 10,4 Millionen Euro.

Im September 2021 gab es eine Baustellentour durch Grimma mit Besichtigung der neuen Oberschule im Ortsteil Böhlen. Quelle: Frank Prenzel

Dabei blieb es nicht. Durch den Verzug und weiteren Einflüssen explodierten die Kosten. Zuletzt führte auch noch die Corona-Pandemie zur Anpassung der Bausumme, die den Stadträten jetzt serviert wurde. Firmen und Arbeitskräfte fielen aus, Material war zeitweise nicht verfügbar. Das blieb auch bei den Finanzen nicht ohne Folgen. Laut Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe wurden die Mehrkosten jeweils zur Förderung beantragt und zur Sicherheit als Eigenmittel im Haushalt abgebildet.

Freistaat Sachsen übernimmt 40 Prozent der Kosten

Unterm Strich stimmten die Stadträte nunmehrigen Baukosten in Höhe von 12,68 Millionen Euro zu, wobei die Kommune 40 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten vom Freistaat gefördert bekommt. Grimmas Kämmerin Grit Naujoks bezog in ihre Rechnung auch die gesamte Ausstattung, die Stellplätze vor der Schule und die Buswendeschleife ein und kommt damit auf eine Bausumme für die Oberschule Böhlen von 13,7 Millionen Euro. Davon muss die Stadt Grimma 8,4 Millionen Euro selber schultern.

Bezüglich der Förderung nahm das Sächsische Immobilien und Baumanagement (SIB) eine fachliche Prüfung vor, die vom Juli 2020 bis zum Juli 2021 dauerte. „Erst nach deren Stellungnahme erfolgt die Bearbeitung durch die Sächsische Aufbaubank“, heiß es in der Beschlussvorlage vor den Stadtrat. Deshalb musste Grimma die Mehrkosten zunächst allein absichern.

Von Frank Prenzel