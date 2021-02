Neue Runde im Prozess um Naunhofer Osttangente

Naunhof

In die nächste Runde geht der Rechtsstreit zwischen dem Inhaber des Alten Kranwerks, Heiko Guter, und der Stadt Naunhof. Kürzlich stimmte der Stadtrat zwar einem Vergleich zu, den das Oberlandesgericht Dresden an beide Seiten verschickt hatte. Guter allerdings lehnte ihn ab. Diese Woche soll es deshalb zur Berufungsverhandlung kommen.

Im Blickpunkt steht ein Streifen Land im hinteren Bereich des Alten Kranwerks (AKW), den die Stadt eventuell braucht, um ihre Osttangente zu verlängern, mit der sie den Verkehr in der Innenstadt entlasten will. Als Guter das ehemalige Betriebsgelände 2007 aus Privathand erwarb, um es in eine Kultureinrichtung umzuwandeln, räumte er der Kommune ein Vorkaufsrecht für diesen Bereich ein, das Naunhof kurz vor Ablauf einer zehnjährigen Frist 2017 wahrnahm.

Guter gewann in erster Instanz

Wie die Verträge seinerzeit zustande kamen, darüber gibt es verschiedene Ansichten. Das Landgericht Leipzig urteilte vergangenes Jahr jedenfalls, dass die Erteilung des Vorkaufsrechts nicht rechtswirksam sei. Damit war Guter der Landstrich zugesprochen worden, auf dem unter anderem ein Teil einer für ihn wichtigen Halle steht. Für die Stadt ein Schlag ins Kontor, denn ihre Träume, die frisch gebaute Osttangente von der Wurzener bis zur Großsteinberger Straße kurvenlos geradeaus weiterzuziehen, hätte sie damit begraben können.

Oberlandesgericht empfiehlt Vergleich

Ende September entschied sich der Stadtrat mehrheitlich, das erstinstanzliche Urteil anzufechten. Gehör fand er beim Oberlandesgericht Dresden, das am 29. Dezember beiden Parteien einen Vergleich empfahl. Demnach sollten sie sich einigen, dass der 2007 zwischen ihnen geschlossene Vertrag mit der Vorkaufsrechtklausel rechtswirksam zustande kam. Die Stadt möge Guter über den ursprünglichen Kaufpreis hinaus weitere 5000 Euro zahlen, sobald sich die strittige Fläche per Grundbucheintrag in ihrem Eigentum befindet. Solange sie das Land aber nicht für den Straßenbau braucht, könne es Guter weiter unentgeltlich nutzen. Die Kosten des Rechtsstreits, so das Oberlandesgericht, solle Guter tragen.

Einigung scheitert

Bis zum 25. Januar war eine Frist gesetzt, um sich mit dem Vergleich einverstanden zu erklären. Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) ließ das Thema deshalb auf die Stadtratssitzung vom 21. Januar setzen. Mit neun Zustimmungen und fünf Ablehnungen – bei zwei Enthaltungen – wurde der Vergleich abgesegnet. „Damit können beide Seiten gesichtswahrend und erhobenen Hauptes den Prozess beenden“, dachte sich Conrad.

Da kannte sie noch nicht die weitere Entwicklung. Guter ließ die Frist verstreichen. „Unser ganzes Team im Kranwerk hat sich geeinigt, dass das Oberlandesgericht den Prozess fortführen soll“, sagt er. Gute Chancen rechnet er sich für die mündliche Verhandlung aus, die für den 3. Februar angesetzt ist, denn seiner Meinung nach hat sich die Situation im Januar verändert.

Guter sieht sich gestärkt

Zum einen verfügte das Oberlandesgericht, als es seinen Vergleich formulierte, noch nicht über die Verteidigungsschrift, die sein Anwalt Matti Kleinbörner von der Leipziger Kanzlei Sommerfeld van Satum Frick anfertigte. Inzwischen liegt sie dort vor. „Und zum Anderen bestätigte mir die Kommunalaufsicht dieser Tage, dass 2017 der damalige Bürgermeister Volker Zocher nicht berechtigt war, den notariellen Kaufvertrag für das Land zu unterzeichnen. Das hätten vorher die Stadträte beschließen müssen“, sagt der Kranwerkschef.

Streit innerhalb der Stadt

„Wir brauchen das Grundstück für einige Planungsvarianten der erweiterten Osttangente“ betont Conrad, die zugleich einräumt: „Ob wir sie tatsächlich bauen, dazu ist noch keine Entscheidung gefallen.“ Druck bekommt sie derzeit von einigen Abgeordneten, die kritisieren, dass Planzeichnungen – und somit Inhalte aus nichtöffentlichen Sitzungen – in die Hände Guters gelangten. Sie fordern von ihr, das Datenleck zu suchen, und verlangen Aufklärung.

Forderung nach Transparenz

Guter hält ihnen entgegen: „Wenn es sich wirklich um ein Projekt von öffentlichem Interesse handelt, dann sollte es nicht geheim bleiben!“ Seiner Ansicht nach ist es nach vielen Jahren der Diskussion an der Zeit, „dass es endlich einmal der Bevölkerung vorgestellt wird.“ Zurück geht es auf ein Verkehrskonzept von 2003.

Von Frank Pfeifer