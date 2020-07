Neue Technik für Trebsener Konzertsaal

Trebsen

„Das war keine wirkliche Bühne, sondern ein selbstgebautes Podest“, urteilt Werner Linke über die Plattform im Malsaal des Ritterguts Trebsen, auf der für gewöhnlich Bluesbands Konzerte geben. In den vergangenen Wochen hat der Großpösnaer aus ihr gemacht, was sie eigentlich sein sollte – mit Spezialeffekten und Sicherheitsvorkehrungen. Nicht das Einzige, was sich während der Corona-Krise im Gelände getan hat.

Regelmäßig kam Linke zu den Veranstaltungen, genoss die Musik. Doch das Drumherum befand der gelernte Rundfunk- und Fernsehtechniker als ungenügend. Die Scheinwerfer, an denen noch die Farbtafeln gewechselt werden mussten, blendeten die Künstler, während sie andere Bereiche im Dunkeln ließen. Den Hintergrund bildete eine Malerei mit floristischen Motiven aus dem Schweizerhäuschen im Leipziger Zoo. „Handwerker restaurierten sie, als wir sie hier noch vor Jahren in der Denkmalpflege ausgebildet hatten“, erklärt der Vorsitzende des Fördervereins Rittergut Trebsen, Uwe Bielefeld, der zugibt: „Das Bild lenkte von den Akteuren ab.“

Profi des Fernsehens am Werk

Werner Linke erkennt Mankos sofort; er ist ein Profi. 1980 wurde er durch einen Zufall für die Sendung „SpielSpaß“ beim Fernsehen der DDR engagiert. „Moderator Hans-Georg Ponesky fuhr zu den Nürnberger Spielemessen und kam mit Ideen zurück, die wir umsetzen sollten“, plaudert er. Vorgefertigtes gab es im Osten nicht zu kaufen, also war Kreativität gefragt.

„Nach der Wende ging es dann richtig los“, weiß der 70-Jährige zu berichten. „Ich habe mich 1992 beim MDR vorgestellt und wurde mit offenen Armen empfangen.“ Er fertigte Spieltechniken an, erstellte Grafiken, übernahm die Lichtgestaltung für Sendungen. Das alles bis zur Rente 2012. Weil ihn die Berufung aber immer noch fesselte, kam er Ende vergangenen Jahres auf Bielefeld zu und bot ihm an, dessen Verein bei der Verbesserung der 25 Jahre alten Technik zu helfen. Die Absage aller Veranstaltungen wegen der Corona-Beschränkungen war die günstigste Zeit zum Handeln.

Mehrere Lichteffekte

„Ihm ging es nicht ums Geld, sondern um die Qualität und Sicherheit unserer Konzerte“, freut sich Bielefeld über das Engagement. Das Zoo-Gemälde, das erhalten werden sollte, verkleidete Linke mit einem schwarzen Molton-Vorhang, wie er auf professionellen Bühnen in Theatern und im Fernsehen eingesetzt wird. Ein besonderer Kick sind die in ihm integrierten regelbaren LED-Sterne.

Testlauf: Werner Linke am Mischpult für die Bühne, auf der ihm Uwe Bielefeld eine Leiter bereitstellt. Quelle: Thomas Kube

Mit Unterstützung seines Sohns Mathias, dem die Leipziger Firma Limedia gehört, installierte Linke LED-Scheinwerfer mit niedrigem Stromverbrauch, deren Farben sich von einem Mischpult aus, das extra angeschafft wurde, flexibel wechseln lassen. Zusätzlich ziehen sich jetzt durch den gesamten Saal zwei Leuchtbänder, die je nach Anlass an der Decke den gewünschten Grundton schaffen.

Mehr Sicherheit für Künstler

Für eine bessere Sicherheit wurde die gesamte Elektrik der Bühne ausgetauscht. Diese verfügt jetzt auch über die gesetzlich vorgeschriebene Absturzsicherung, damit die Künstler nicht ins Publikum fallen oder Geräte herunterrollen können. Fehlen nur noch neue Lautsprecher. Zurzeit testet Linke verschiedene Modelle mit dem Ziel einer optimalen Klangqualität.

Stern-Combo Meißen kupferte ab

Auch das sollte für ihn kein Problem sein. Schon 1976 hatte er für seine eigene Disco eine Quatro -Anlage entwickelt. Als DJ legte er vor einem Konzert der Stern-Combo Meißen in der Parkschänke Limbach-Oberfrohna die Scheiben auf, woraufhin die Band sofort den Einlass stoppen ließ. „Die Musiker hörten sich ein Weile mein Konstrukt an und ließen es sich dann von ihren Technikern nachbauen. In der Folge produzierten sie den Titel ,Kampf um den Südpol’, bei dem der Wind durch den ganzen Saal rauscht“, erzählt er eine weitere Episode.

Zeit für neue Aufgaben

Eine Episode, die dem Trebsener Förderverein für lange Zeit in Erinnerung bleiben wird, ist jene der gähnenden Leere im Rittergut. Dem vorläufig letzten Blueskonzert im Februar folgte am 8. März ein Familientag. „Dann war schlagartig Schicht im Schacht“, rekapituliert Bielefeld. „Nach der Kurzarbeit fingen wir aber an, Dinge zu tun, zu denen wir ansonsten nicht gekommen wären.“

Hilfsgelder erforderlich

Einen Schwerpunkt bildete die Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen in den ehemaligen Werkstätten. Vieles geschah in Eigenleistung, um die ohnehin mageren Mittel des Vereins zu sparen. Die Absage der diesjährigen Highland-Games haute allerdings mächtig ins Kontor, weshalb Bielefeld zwei Förderanträge stellte, um Gehälter weiter zahlen und Instandhaltungen vornehmen zu können. „Trebsen signalisierte schon, uns helfen zu wollen. Nun hoffen wir auch auf eine Unterstützung durch die Sächsische Aufbaubank“, sagt er. Von der Stadt erbat er 10 000 Euro, vom Freistaat 35 000 Euro. Ohne das Geld drohe die Insolvenz, mit der Unterstützung schaffe es der Verein hingegen sicher ins nächste Jahr.

Veranstaltungen ab Ende August

So lange will er aber nicht warten, bis wieder Leben in die Bude einkehrt. „Einen ersten Testballon starten wir am letzten Augustwochenende“, kündigt Uwe Bielefeld an. „Im Rahmen eines neuartigen Familiennachmittags können die Besucher von einem Geologen Gesteine und andere Fundstücke bestimmen lassen, die sie vom Urlaub an der Ostsee mitgebracht haben.“ Die nächste Bluesnacht ist für den 30. September geplant.

