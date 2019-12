Neue Tiergartenchefin für Delitzsch

Delitzsch

Der Delitzscher Tiergarten hat ab dem neuen Jahr eine neue Chefin. Elisabeth Wiegand heißt die Nachfolgerin von Julia Gottschlich, die den Tiergarten nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat und sich in Schwerin neuen Aufgaben als Chefin widmet.

Von Jena gen Heimatnähe

Zuletzt hat Elisabeth Wiegand am Friedrich-Loeffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit gearbeitet. Als die Stelle in Delitzsch ausgeschrieben wurde, war es für die 30-Jährige ein großer Reiz sich zu bewerben. „Es ist schon ein Traum, der da wahr wird“, erzählt sie nun froh über die neue Stelle als Tiergartenchefin. Damals im Tiermedizin-Studium sei klar gewesen, dass das vielleicht nur einer von Hundert schafft. Für Elisabeth Wiegand kommt als Bonus noch dazu, dass sie sich nun wieder näher an ihrer eigentlichen Heimat Belgershain im Landkreis Leipzig befindet. Allerdings wird Elisabeth Wiegand nicht als Tiermedizinerin tätig sein, sondern ausschließlich in der Leitung – um die tiermedizinischen Belange im kleinen Zoo wird sich nach wie vor eine externe Tierärztin kümmern.

Großes Lob für Tiergarten Delitzsch

Der Delitzscher Tiergarten sei eine wunderschöne Anlage, lobt Elisabeth Wiegand. Vieles sei schon sehr schön und artgerecht gestaltet, der Tiergarten Delitzsch weit vorn in Sachen Artenschutz und -erhaltung. „Ich bin auch begeistert, dass hier so viele Exoten leben“, sagt die 30-Jährige. Delitzsch zeigt von Affen bis Zebras viele Arten. So soll es auch bleiben, versichert Elisabeth Wiegand. Sie will perspektivisch noch mehr der Gehege zugänglich für Besucher machen, damit diese die Tiere noch näher erleben können.

2020 voller Herausforderungen

Als eine erste große Herausforderung sieht die neue Tiergartenchefin einige bauliche Aufgaben, vor allem aber die Umgestaltung des einstigen Bärengeheges. Dort sollen, das hat Julia Gottschlich noch angeschoben, künftig Geparden gezeigt werden. Damit kehrt der Tiergarten Delitzsch zu einem Aspekt zurück, der in den vergangenen Jahren eher stiefmütterlich behandelt wurde und zeigt wieder Raubkatzen. 2011 musste der Jaguarundi Frank, der durch sein Schielen Berühmtheit erlangt hatte, wegen seines Krebsleidens eingeschläfert werden. Seitdem hat der Tiergarten Delitzsch keine Raubkatzen mehr gezeigt.

Von Christine Jacob