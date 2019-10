Neue Varianten für größeren Aldi in Naunhof

Kommentar von Frank Pfeifer

Aldi möchte in Naunhof bleiben. Die Verbraucher wird diese Zusage sicherlich freuen. Aber muss deshalb unbedingt mehr Verkaufsfläche geschaffen werden?

Allerorten wachsen die Supermärkte. Angesichts der Produktflut, die auf den Markt drängt, platzen die Ladenräume aus den Nähten. Wo früher ein Schokoladenhersteller drei verschiedene Waren lieferte, will er jetzt zehn in den Regalen untergebracht wissen. Wo früher eine Brauerei ein Bier herstellte, bietet sie jetzt inklusive aller Mixgetränke und der alkoholfreien Variante fünf verschieden Sorten an. Geschäfte, die nur einen kleinen Bruchteil davon abnehmen und an ihre Kunden weitergeben, laufen Gefahr, eben jene Kunden an die zu verlieren, die Platz für eine breitere Palette haben.

Aldi setzt zwar weitgehend auf ein eigenes Sortiment. Dennoch kommt der Discounter nicht umhin, zunehmend auch Markenprodukte zu offerieren, wenn er nicht untergehen will. Das Unternehmen ist also auf Gedeih und Verderb gezwungen, mehr Verkaufsraum zu schaffen. Und – das ist der Teufelskreislauf – es zwingt mit seiner Expansion früher oder später Andere, sich zu erweitern.

Das mag nicht jeden freuen. Aber die Kunden stimmen in der Regel mit den Füßen ab und befördern dadurch diese Entwicklung. Weil sie seit den 1990er-Jahren lieber zum Supermarkt fuhren, gibt es so gut wie keinen Tante-Emma-Laden mehr um die Ecke.

Ein zweiter Aspekt spricht für die Erweiterung von Aldi. Naunhof mit seinen über 8700 Einwohnern will weiter wachsen. Zwar stockt es derzeit an manchen Ecken, doch irgendwann, wenn die Grünstadt und anderer kleinere Gebiete bebaut sind, könnten 10 000 Menschen in der Kommune wohnen. Auch das rechtfertigt größere Verkaufsflächen.

Deshalb ist es richtig, wenn Aldi jetzt reagiert. Und deshalb ist es richtig, wenn wieder einmal ein Dritter – in diesem Fall der Gewerbeverein – die Initiative übernimmt, wo ein Chef im Rathaus die Sache aussitzt.

Mail an den Autor: f.pfeifer@lvz.de