Der THW-Ortsverband Grimma hat seit Sonnabend einen neuen Ortsbeauftragten. Im Beisein prominenter Politiker wurde Peter Stuhr-Haupt vom Landesbeauftragten des Technischen Hilfswerks Sachsen/ Thüringen, Manuel Almanzor, ins Amt berufen. Der 43-Jährige, der im Grimmaer Ortsteil Mutzschen wohnt, ist seit 2013 Mitglied in der Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. An der Spitze des Grimmaer Ortsverbandes löst er Martin Heymer ab, der nach eineinhalb Jahren den Vorsitz, wie es hieß, aus beruflichen und privaten Gründen abgeben wollte.

Stellvertreter ist weiterhin Bernhard Kny (74), der den 1996 gegründeten THW-Ortsverband in Grimma schon viele Jahre federführend begleitet. Auch er erhielt von Almanzor die Berufungsurkunde.

Viel Prominenz bei der Amtseinführung

Der feierlichen Amtseinführung im Grimmaer THW-Domizil in der Hengstbergstraße wohnten Sachsens Ministerin Petra Köpping ( SPD) ebenso bei wie Landrat Henry Graichen ( CDU), der CDU-Landtagsabgeordneter Svend-Gunnar Kirmes, Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und Leipzigs neuer Polizeipräsident Torsten Schultze.

Beim Einführen des neuen Ortsbeauftragten des THW Grimma fand sich viel Prominenz ein. Quelle: Frank Prenzel

Peter Stuhr-Haupt wuchs in Döbeln auf und zog 2002 nach Mutzschen. Nach seiner Lehre als Schlosser entschied er sich für eine sechsjährige Soldatenlaufbahn bei der Bundeswehr und erlernte danach bei der Dekra den Beruf des Kfz-Mechanikers. Stuhr-Haupt, der verheiratet ist und zwei Söhne hat, arbeitet bei der Waldheimer Firma Wena Car Produkt GmbH als Abteilungsleiter im Bereich der Bewertung von Kfz-Schäden. Erfahrungen im Katastrophenschutz sammelte er bereits 1997, als er beim Oder-Hochwasser zu Hilfe eilte. „Das war der Grundstein für meine Entwicklung“, so der 43-Jährige. Als Reservist der Bundeswehr war er 2013 bei Torgau im Einsatz, als an der Elbe gegen das Hochwasser gekämpft wurde. In jenem Jahr entschied er sich auch, dem THW beizutreten. „Ich möchte einen aktiven Beitrag leisten.“ Nach seiner Grundausbildung und der Ausbildung zum Truppführer in der Bergung absolvierte Stuhr-Haupt in den Tagen vor seiner Berufung die Eignung zum Ortsbeauftragten.

Peter Stuhr-Haupt ist der neue Ortsbeauftragte des THW Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Beim THW in Grimma möchte der neue Ortsbeauftragte unter anderem die Nachwuchsgewinnung voran treiben und den Frauenanteil erhöhen. Das Ehrenamt müsse gestärkt werden, so Stuhr-Haupt, der betonte, dass das THW ein ständiger Partner in Grimma sei und auch bei Großschadensereignissen vor Ort bleibe.

Von Frank Prenzel