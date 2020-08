Neuer Pomßener Parthelauf bringt Mühlenbesitzerin in Bredouille

Parthenstein/Pomßen

Anja Grewe hat geerbt. Seit acht Jahren gehört ihr das Grundstück mit der ehemaligen Mühle in Pomßen, durch das nach allgemeinem Verständnis die Parthe fließt. Aus einer Nachfrage, wer sich um den Fluss und einen Umfluter zu kümmern hat, die niemand pflegte, entwickelte sich jedoch eine Auseinandersetzung, die es in sich hat. Mit einem Mal gilt für das Dorf aus behördlicher Sicht eine andere Landkarte – was Grewe in die Bredouille bringt.

Um ihr Problem kümmerte sich die untere Wasserbehörde des Landkreises Leipzig, indem sie sich erstmals mit der Gewässerlage rund um den Mühlteich Pomßen befasste. „Im Ergebnis wurde nun der Verlauf der Parthe südwestlich um den Teich festgestellt“, informiert Pressesprecherin Brigitte Laux. „Diese Feststellung ergab sich aus der Recherche in historischen Karten und der Beurteilung des tatsächlichen Wasserlaufes unter anderem am Zulauf zum Teich.“ Für das Amt ist also der Umfluter nunmehr die Parthe, und bei der ursprünglichen Parthe handelt es sich lediglich um den Mühlgraben.

Anzeige

Neue Landkarte: Aus dem südwestlichen Umfluter hat das Landratsamt die Parthe gemacht. Der alte Flusslauf durch das Mühlengrundstück verliert deshalb seine Bedeutung für den Freistaat, er möchte ihn an Anja Grewe abgeben. Quelle: Frank Pfeifer

Weitere LVZ+ Artikel

Kopfschütteln über Amtsentscheidung

„Einfach unglaublich!“, kommentiert Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos), der in Pomßen aufgewachsen ist. Wolfgang Kretzschmar, Vorsitzender des Heimatvereins, gibt ihm recht. Er klappt eine Mappe mit historischen Dokumenten auf und erklärt: „1471 wurde die Mühle direkt an der Parthe errichtet. Den Fluss staute man zur Regulierung der für die Produktion benötigten Wassermenge mit einem Damm an, auf dem heute die Großsteinberger Straße verläuft und durch den der Mühlteich entstand“, erklärt er.

Zwischen 1890 und 1900, so Kretzschmar, kam südwestlich ein langer Graben hinzu, der geflutet wurde, wenn der Teich zum Zweck des Abfischens trockengelegt werden sollte. Quasi eine Umleitungsstrecke für das Parthewasser, die am Beginn des Teichs anfängt und nach dem Mühlengrundstück im alten Bett der Parthe endet.

Festlegung ohne Umwidmung

Nur so kennt das auch Kretschel. „Für mich ist deshalb nicht nachvollziehbar, was ich jetzt vom Landratsamt erfahre“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Und Kretschmar fragt sich: „Wie kann in Borna einfach jemand das Gegenteil festlegen?“ Die Antwort aus dem Landratsamt: „Eine gesonderte Umwidmung oder ähnliches braucht es dafür nicht.“

Vor-Ort-Termin mit Abmachung

Die neue Sichtweise hat für Anja Grewe Konsequenzen, denn die Landestalsperrenverwaltung verlor das Interesse an dem Parthe-Abschnitt in ihrem Garten, der jetzt offiziell kein Fluss mehr ist, weshalb ihn der Freistaat nicht mehr braucht. Am 17. Dezember vergangenen Jahres trafen sich alle Beteiligten zu einem Vor-Ort-Termin; mit dabei auch der Fischereiverband Leipzig, dem der Mühlteich gehört.

Der Abfluss aus dem Mühlteich (hinten) soll laut mündlicher Vereinbarung mit einer Mauer verschlossen werden, in das ein dünnes Rohr eingelassen wird, damit wenigstens noch etwas Wasser fließt. Für das gesamte alte Flussbett, das hier beidseitig befestigt ist und später im Garten freiliegt, wäre nach dem Grundstückstausch Anja Grewe verantwortlich. Quelle: Thomas Kube

„Vereinbart wurde, dass ich die Parthe, die quer durch mein Grundstück fließt, übernehme und dafür den Umfluter am Rand meines Grundstücks an den Freistaat abgebe, von dem ich bislang noch nicht einmal ahnte, dass er zu meinem Besitz zählt. Also ein Tausch“, rekapituliert Grewe. „Die Angler sollen den Partheabfluss aus dem Mühlteich zumauern und ein kleines Rohr einlassen, durch das wenigstens noch etwas Wasser zu mir gelangt.“ Damit wäre dann wortwörtlich zementiert, dass das neue Bett der Parthe südwestlich um den Teich und das Mühlengrundstück herum führt.

Anja Grewe fühlt sich überrumpelt

Im Nachgang fühlt sich Grewe jedoch überrumpelt. „Wenn an so einem Tag alle auf einen Laien wie mich einreden, sagt man Ja“, bedauert die 47-Jährige. Die damals getroffene mündliche Vereinbarung widerruft sie nun und hat dafür triftige Gründe.

Idyllisch gelegen: Der Mühlteich mit der ehemaligen Mühle hinter der Straßenbrücke. Quelle: Thomas Kube

„Ich hatte schon Hochwasser auf meinem Grundstück, obwohl der Fluss über sein Bett, den südwestlichen Umfluter und einen zusätzlich existierenden nördlichen Ablassgraben abfließen konnte. Sollte jetzt die ursprüngliche Parthe versperrt werden, tritt das Wasser in den beiden anderen Läufen noch stärker über die Ufer und ich saufe ab“, fürchtet sie.

Freistaat lehnt Geschenk ab

Deshalb schlägt sie eine andere Lösungen vor: „Wird auf ein Zumauern verzichtet, kann der Freistaat die ursprüngliche Parthe behalten und ich schenke ihm zusätzlich den Umfluter.“ Das lehnt Axel Bobbe, Betriebsleiter der Landestalsperrenverwaltung, ab, denn er will nicht zwei parallele Gewässer unterhalten müssen. Dem Angebot des Grundstückstauschs stehe von seiner Seite her nichts entgegen, das Zentrale Flächenmanagement des Freistaats habe im Frühjahr sogar schon alles vermessen.

Kommt es zu keiner Einigung, „bleibt es bei dem merkwürdig Zustand, dass uns ein Grundstück gehört, für das wir nicht zuständig sind, und dass wir andererseits für ein Grundstück zuständig sind, das uns nicht gehört“, erklärt Bobbe. Aber in Sachsen gebe es Tausende Fälle, in denen Gewässer erster Ordnung auf Privatland verlaufen – ein Erbe aus Zeiten der DDR.

Tauch ginge zu Lasen Grewes

Erfolgt hingegen der Tausch, übernimmt der Freistaat laut Bobbe nur das Bett des Umfluters. Die zum Teil maroden hohen Ufermauern würden im Besitz von Anja Grewe bleiben. Eine enorme finanzielle Last für sie, sollten diese einmal saniert werden müssen. Und nebenbei hätte sie sich allein um den alten Partheverlauf zu kümmern, der jetzt als Mühlgraben eingestuft ist.

Wolfgang Kretzschmar am Umfluter, der laut Amt jetzt die Parthe ist. Selbst wenn der Freistaat das Bett übernehmen würde, soll Anja Grewe für die Instandhaltung der Mauern auf der rechten Seite aufkommen. Quelle: Thomas Kube

Kretzschmar sieht Freistaat in der Pflicht

Für Wolfgang Kretzschmar, der zugleich Gemeinderat ist, zieht sich hier der Freistaat aus der Verantwortung. „Er muss für die alte Parthe, die nicht zugemauert werden darf, zuständig sein, aber auch für den Umfluter, der nicht zuletzt dem Hochwasserschutz dient. Und natürlich ebenso für die Uferbefestigungen. So eine Aufgabe kann doch nicht in Privathände gehören“, meint er.

Diskussion noch nicht zu Ende

Anja Grewe lenkt indessen ein: „Den Grundstückstausch würde ich mitmachen, wenn wenigstens der Abfluss des Mühlteiches nicht verschlossen würde.“ Einen Verzicht auf das Zumauern hält das Landratsamt für möglich. Darüber müssen sich aus Sicht der Behörde die Betroffenen einigen, also Anja Grewe und der Anglerverband. Erforderlich sei aber, eine Regelung zu treffen, wie der Durchlass unter der Großsteinberger Straße in Stand gehalten wird. Und gegebenenfalls müsse ein Wasserrecht für die Ausleitung von Wasser aus dem Mühlteich beantragt werden. Das letzte Wort ist also noch lange nicht gesprochen.

Von Frank Pfeifer