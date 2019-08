Grimma

Die ersten Zahlen, die zum neuen Stadtverkehr in Grimma vorliegen, haben selbst die Chefs der Regionalbus Leipzig GmbH überrascht. Analysiert wurden von Karfreitag an die ersten zehn Wochen, und in diesem Zeitraum stiegen über 15 Prozent mehr Fahrgäste in die Busse als noch 2018. In der völlig neu strukturierten B-Linie, die Grimma-West mit dem Bahnhof und dem Pep verbindet, vervierfachte sich sogar die Zahl der Mitfahrenden.

Dreieinhalb Monate am Wochenende Gratis-Bus

Allerdings hatte das Busunternehmen den Start in Grimmas neue Stadtverkehr-Ära mit einem großen Bonbon versüßt. Die ersten dreieinhalb Monate, bis zum 31. Juli, durften die Grimmaer und ihre Gäste an allen Wochenend- und Feiertagen umsonst mitfahren. Geschäftsführer Andreas Kultscher macht denn auch klar, dass eine komplette Zählperiode oder ein ganzes Jahr aussagekräftiger seien als diese ersten Zahlen.

Dennoch können sich die Planer schon nach den ersten Wochen in ihrem Konzept bestätigt fühlen: mehr Haltestellen und kurze Wege, zuverlässige Takte von frühmorgens bis spätabends, Fahrten auch am Wochenende, guter Anschluss an Bahn und Überlandbus. Von Ostern bis Ende Juni nutzten 64 900 Fahrgäste die Stadtbuslinien A und B und damit 29 000 mehr als zum Vorjahresvergleich. Auf der Linie A wurden 7300 mehr Mitfahrer registriert. Auf der Linie B, die laut Kultscher jedoch ein niedriges Ausgangsniveau besaß, explodierte die Zahl regelrecht: 21 700 zusätzliche Passagiere. „Für einen so kurzen Zeitraum ist das unfassbar“, kommentiert Prokuristin Sandra Jost den Zuwachs.

Regionallinien büßten im engeren Stadtgebiet ein

Im Gegenzug büßten die Regionallinien in der Tarifzone Stadtverkehr ein, weshalb die Gesamtbilanz bei einem Plus von 15 Prozent liegt. Vermutlich wechselten Fahrgäste hin zu den zwei attraktiver gewordenen Stadtlinien.

„Mit der neuen Linie B haben wir den Nerv der Bevölkerung getroffen“, freut sich die Prokuristin. Für den kurzen Weg von Grimma-West zum Bahnhof und zum Pep werden Kleinbusse eingesetzt, damit die Eisenbahnunterführung nahe der Schwimmhalle passiert werden kann. Dass die Busse nun auch am Wochenende durch Grimma rollen, zahlt sich ebenfalls aus. 13 Prozent aller Fahrgäste in den ersten zehn Zählwochen stiegen an einem Sonnabend ein (2018: drei Prozent), fünf Prozent nutzten den erstmalig angebotenen Sonntagsverkehr. Da noch, wie erwähnt, gratis.

Der Obere Bahnhof Grimma ist zentraler Umsteigeplatz und Schnittpunkt für alle öffentlichen Buslinien. Quelle: Thomas Kube

Die stärkste Haltestelle im Stadtverkehr ist erwartungsgemäß der Bahnhof, und auch hier sprechen die ersten Zahlen für das Konzept. In den zehn Wochen stiegen am Knotenpunkt 32 740 Personen ein und aus und damit etwa 10 000 mehr als ein Jahr zuvor. Für eine vernünftige Analyse des neuen Haltestellen-Netzes sei es noch viel zu früh, erläutert Jost. Es sei eine gute Variante an den Start gegangen, „jetzt muss man die Zeit arbeiten lassen“. Laut Kultscher sind Veränderungen möglich und auch einige Punkte in Beobachtung. So hätte Regionalbus gern Haltestellen am Ärztehaus in der Straße des Friedens und am Berufsschulstandort in der Gabelsberger Straße.

Neues Tarifmodell bei Abo-Angeboten und Tageskarte

Dem Lockangebot folgte zum 1. August ein Tarifmodell für Grimma, das weitere Bürger zum Umsteigen bewegen und Stammkunden belohnen soll. Beim Abo Aktiv können Senioren für nur monatlich 19,90 Euro den Bus rund um die Uhr nutzen. Alle Abo-Angebote wurden im Preis gesenkt, und die Tageskarte für Erwachsene ist mit 3,10 Euro jetzt günstiger als zwei Einzeltickets. „Sie lohnt sich also schon für eine Hin- und Rückfahrt“, sagt Firmenchef Kultscher. Der Grimmaer könne so in aller Ruhe in der Stadt verweilen.

„Im Stadtbustarif haben wir Spielräume und können alle Register für ein attraktives Angebot ziehen“, erklärt Kultscher, der hofft, dass die Fahrgastzahlen in der Muldestadt weiter steigen. Das Potenzial sei da. Jost weiß aber, dass dafür ein langer Atem nötig ist: „Die Einschwingkurve beträgt drei Jahre.“

Von Frank Prenzel