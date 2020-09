Neuer Verwalter gibt in Grimmas Auenpassage Gas

Grimma

Die Schlecker-Pleite vor acht Jahren leitete einen Wendepunkt in der Auenpassage im Grimmaer Süden ein. Nach dem Auszug der Drogerie ging es bergab. Die Sparkasse Muldental verabschiedete sich mit ihrer Filiale. Gemüsehändler, Fleischer, Bäcker, Friseur und Physiotherapie gaben auf. Zur Zeit steht etwa die Hälfte der Ladenfläche von insgesamt 1500 Quadratmetern leer.

Leerstand prägt derzeit das Bild der Grimmaer Auenpassage. Quelle: Frank Prenzel

Das will der neue Verwalter Jürgen Adrian ändern und kann bereits zwei kleine Erfolgsmeldungen verkünden. Zum 1. Oktober zieht „Das Lädchen“ innerhalb der Auenpassage um und vergrößert sich. Und einen Monat später macht der Grimmaer Handy-Dienstleister „Starmobile“ im Zweigeschosser am Platz der Einheit einen Laden auf.

Braunschweiger Unternehmer kaufte Passage

Vor etwa fünf Jahren erwarb der Braunschweiger Unternehmer Helmut Streiff die Auenpassage in Grimma-Süd. Er gab die Verwaltung zunächst in fremde Hände, was jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis führte. „Jetzt betreuen wir sie selber“, sagt Adrian, der 32 Jahre lang Werksleiter bei Streiff war und sich seit zwei Monaten um die Auenpassage kümmert. „Hier sind in der Vergangenheit Fehler gemacht worden“, weiß der 63-jährige Immobilienmanager, der auch umgehend den Renovierungsstau angehen und das Erscheinungsbild verbessern möchte. So werden das Treppenhaus gemalert und der Eingangsbereich verschönert.

Blick auf die Front der Auenpassage. Quelle: Frank Prenzel

Die Firma Streiff & Helmold kommt aus der Kartonagenbranche und ist laut Adrian mittlerweile breit aufgestellt. Vor zwölf Jahren sei sie ins Immobiliengeschäft eingestiegen und derzeit Besitzer von 120 Objekten in Deutschland. „Wir sind keine Immobilienhaie oder Fonds. Was wir besitzen, verkaufen wir nicht wieder“, betont der Braunschweiger, der momentan alle zwei Wochen für einen Tag nach Grimma kommt. „Ich bin hier mit Herzblut dabei.“

Der Kampf gegen Leerstand sei in Corona-Zeiten allerdings noch schwieriger, sagt Adrian, dem sehr wohl bewusst ist, dass Grimma mit Lebensmittelmärkten überversorgt ist. Er sei aber guter Dinge, so der 63-Jährige. „Ich sehe hier starkes Potenzial, das Wohngebiet ist top.“

Eigentümer will Mieter und Jungunternehmer unterstützen

Der Passagen-Eigentümer sei bereit, Mieter und Jungunternehmer zu unterstützen, etwa beim Ein- und Umbau. „Wir würden das zum Teil auch mit finanzieren“, betont Adrian. Wichtig ist ihm, wieder einen Bäcker und einen Friseur in die Passage zu holen. Der Verwalter möchte für die obere Etage auch einen weiteren Arzt und eine neue Physiotherapie gewinnen. Derzeit praktizieren hier drei Allgemeinärzte und eine Zahnärztin.

Adrian ist mit dem Naunhofer Verein Saxonia hinsichtlich sportlicher Angebote in Kontakt, würde Räume für kreative Zwecke oder einen Flohmarkt zur Verfügung stellen, plant einen Malwettbewerb für Grimmaer Kitas und Schulen. In die Passage müsse wieder Leben einziehen, sagt er.

„Das Lädchen “ vergrößerte sich in der Grimmaer Passage

Henrik Thiemer und seine Lebensgefährtin Susann Wenzel eröffneten vor drei Jahren in Grimma-West einen kleinen Lebensmittelladen. In der Auenpassage schufen sie sich ein zweites Standbein, als sie vor neun Monaten das Geschäft für Zeitungen, Tabakwaren und Lotto übernahmen und es ebenfalls „Das Lädchen“ nannten. Nun gehen sie den nächsten Schritt. Mit dem Umzug innerhalb der Passage nimmt das Paar Schul- und Bürobedarf sowie Spielwaren und Geschenkartikel ins Sortiment. Zum 1. November soll zum DHL-Paketshop noch eine Postannahmestelle folgen. Außerdem richten beide eine Café-Ecke ein, wo Gäste bei Kaffee, Kuchen und einem Snack verweilen oder auf den Bus, der direkt vor der Tür hält, warten können.

„Wir verdoppeln die Fläche auf 70 Quadratmeter“, erläutert Thiemer. Das Geschäft in der Passage sei gut angelaufen, deshalb wolle er das Angebot erweitern. Seinen Worten zufolge fehlt in der Auenpassage aber auch eine Möglichkeit zum Geld abheben. Das würden Kunden immer wieder an ihn heran tragen.

Das Reisebüro Geißler und die Linden Apotheke halten in der Auenpassage zur Stange. Quelle: Frank Prenzel

Christian Donner übernahm die Linden Apotheke 2006 von seiner Mutter, die vor 25 Jahren zu den ersten Mietern der Passage gehörte. Bis zur Schlecker-Pleite sei alles vermietet gewesen, weiß der Apotheker, der schon viele Verwalter hat kommen und gehen sehen. Bei Jürgen Adrian hat er endlich mal ein gutes Gefühl. Der mache einen engagierten Eindruck.

Großbardau und Großbothen gehören zum Einzugsgebiet

Die Auenpassage sei ein Nahversorger, betont Donner, der neben dem durchsanierten Neubaugebiet mit einem guten Einwohner-Mix („Hier leben nicht nur einkommenschwache Schichten.“) auch auf das Einzugsgebiet von Großbardau und Großbothen verweist. Im Einzelhandelskonzept von Grimma sei die Passage am Platz der Einheit als wichtiger und zu entwickelnder Standort benannt.

Donner erinnert sich noch, als Lidl ein zugkräftiger Ankermieter war. Jetzt bietet „Mein Markt“ auf etwa 600 Quadratmeter das gängige Discounter-Sortiment. „Die Vergrößerung des Supermarktes wäre ein sinnvoller Schritt“, gibt der Apotheker einen Gedankenanstoß. Das würde mehr Leute locken und Nachhaltigkeit schaffen. Ein Getränkemarkt könnte in die Ex-Sparkasse. Auch ein kleines Restaurant oder Bistro täte der Passage gut.

„Sicher lässt sich die Passage nicht von heute auf morgen beleben“, macht sich Donner keine Illusion und meint: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

