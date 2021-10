Neues Futter für Insekten in Seelingstädt: Kita-Kinder legen Schmetterlingswiese an

Trebsen/Seelingstädt

„Pusteblume“ heißt die Kindertagesstätte in Seelingstädt. Deren Steppkes taten es jetzt dem namensgebenden Gewächs gleich, das seine Samen vom Wind davontragen lässt. Kiloweise warfen sie Körner in die Luft, auf dass viele Blumen aufgehen mögen. Eine Schmetterlingswiese soll zwischen der Klingaer Straße und dem Zaun des neu angelegten Solarparks aufgehen.

„Schade, dass die Fläche brachliegt und verwildert“, dachte sich Alexander Liehske, der sich als naturverbundenen Menschen beschreibt. Nebenan hat er eine alte Traktorenhalle der ehemaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft gekauft, in die Hobby-Autoschrauber eingezogen waren. „Hier will ich mein Büro einrichten“, sagt der Unternehmer, dessen Liehske Logistik GmbH derzeit in der Beiersdorfer Bauernland GmbH ihren Sitz hat.

Förderung durch Landesstiftung

Gegenüber seiner Seelingstädter Halle residiert Bienenkönig Gerald Richter, es summt den ganzen Tag. „Mit ihm kam ich ins Gespräch, und wir waren der Meinung, es müsste mehr für die Insekten getan werden“, berichtet Liehske, Lebenspartner der Chefin des Altenhainer Heimatvereins, Marion Pause. Er stieß auf die Internetseite „schmetterlingswiesen.de“ der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt und bewarb sich um eine Förderung.

„Voraussetzung ist, dass man eine Fläche von mindestens 1000 Quadratmetern zur Verfügung stellt“, sagt er. „Das geht als Unternehmen wie auch als Privatperson.“ So erhielt Liehske zehn Kilogramm Saatmischung geschenkt, die extra für die Region zusammengestellt worden ist.

Kita sofort begeistert

Er fragte in der Kita an, ob sie sich an der Herstellung der Wiese beteiligen möchte. Keine Frage, ist sie doch ohnehin auf die Nähe zur Natur ausgerichtet und betreibt eine Art Außenstelle im Wald. Bei Wind und Wetter zieht ein Teil der Kinder Tag für Tag dorthin, um aufregende Abenteuer zu erleben und sich Wissen anzueignen, das ihre Omas oder Opas auf dem Dorfe noch besaßen. Waldis nennen sie sich.

Kinder schreiten zur Tat

Ohne Zögern machten sie sich nun daran, Steine auf der künftigen Blühwiese wegzuräumen. Sie pflanzten Fetthennen, Minzen, Dreimasterblumen, Margeriten, die den Insekten schmecken. Und sie verstreuten schließlich den Samen, der sich im kommenden Jahr zu einer bunten Blumenvielfalt entwickeln soll. Heinrich Eickers vom Heimatverein Seelingstädt steuerte einen Tulpenbaum bei, den er zum 60. Geburtstag geschenkt bekam. „Er ist zu groß für den Topf geworden, und hier erfüllt er seinen Zweck“, meint er. „40 Meter hoch kann er werden.“

Pflege gesichert

„Wir kommen dann öfter mit den Waldis hier heraus, um die Fläche zu pflegen und zu schauen, welche Käfer und Schmetterlinge hier leben“, kündigt Erzieherin Ulrike Ernst an. Eickers und Liehske kümmern sich ums Gießen, damit nichts vertrocknet.

Insekten wertvoll

Solche Aktionen begrüßen Gerald Richter und seine Frau Christa. Ihre Bienen sind neben vielen anderen Insekten wichtig für die Bestäubung. „Wenn es sie nicht mehr gibt, fällt auch für uns Menschen die Nahrungsgrundlage weg“, warnt der Bienenkönig und setzt nach: „Ein Handy kann man nicht essen.“ Deshalb möge jeder in seinem Garten insektenfreundliche Pflanzen setzen.

