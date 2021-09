Neues Gesicht in Zschadraß: Carsten Clewing ab sofort Chefarzt der Klinik für Neurologie

Colditz/Zschadraß

Das Fachkrankenhaus Zschadraß wird kompetent verstärkt – seit kurzem hat Carsten Clewing die chefärztliche Leitung an der Klinik für Neurologie inne. Der 51-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung. Seine Aufgabe besteht unter anderem darin, stationäre und ambulante Angebote der Schmerztherapie sowie der Therapie zentraler Bewegungsstörungen stärker zu verzahnen.

In der Neurologie machte sich Clewing bereits einen Namen: Seit neun Jahren ist er in Führungspositionen tätig, zuletzt als Chefarzt an der Median Saale Klinik Bad Kösen II. Seine Erfahrungen in der Neurophysiologischen Diagnostik, bei Schlaganfällen, zentralen Bewegungsstörungen und entzündlichen Erkrankungen des zentralen Nervensystems möchte er auch als Chefarzt in Zschadraß einbringen.

Technische Ausstattung vorbildlich

Was ihn an der Anstellung im Muldental gereizt hat? „Die schöne Parkanlage und die neurologische Klinik wirken sehr einladend – überzeugt haben mich aber die Kombination aus guten diagnostischen Möglichkeiten und der Nutzung vorhandener klassisch-neurologischer sowie physikalisch-naturheilkundlicher Behandlungsexpertise.“ Auch die technische Ausstattung sei vorbildlich, sagt Clewing.

In seinen ersten Wochen am Standort sei ihm besonders die motivierte, fachkundige Belegschaft aufgefallen. „Ich freue mich auf ein gutes kollegiales Miteinander und bin mir sicher, dass sich zielgerichtete Problemlösungen finden lassen – zum Beispiel, wenn es um meine Aufgabe geht, die organisatorischen Prozesse innerhalb und außerhalb der Patientenversorgung verbessern zu helfen.“

Stelle seit 2019 unbesetzt

Auch in die internen wie auch für die Region offenen Fortbildungen will sich Clewing einbringen. Krankenhausdirektorin Katrin Porsch und der Ärztliche Leiter, Professor Stefan Brunnhuber, heißen den „Neuen“ in Zschadraß herzlich willkommen. Sie freuen sich auf anstehende Projekte und die Weiterentwicklung der neurologischen Klinik unter seiner Leitung. Die Stelle war seit 2019 nicht besetzt.

Die Diakoniewerk Zschadraß gGmbH, ein Unternehmen der Diakonie Miteinander, betreibt in Zschadraß ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Neurologie mit insgesamt 150 Betten sowie 60 Tagesklinikplätzen und einer Psychiatrischen Institutsambulanz, ein Seniorenpflegeheim und ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Zschadraß ist Akademisches Lehrkrankenhaus der TU Dresden.

Von Haig Latchinian