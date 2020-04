Neues Prießnitzer Wasserwerk: Desinfektion beginnt

Frohburg/Prießnitz

Ursprünglich sollte das neue, rund fünf Millionen Euro teure Wasserwerk, das der Versorgungsverband Grimma-Geithain in Prießnitz unmittelbar neben dem alten errichtet, im August 2019 übergeben werden. Dieser Termin wurde abgesetzt. Ein Dreiviertel Jahr später gibt es noch keinen neuen. Denn nach Abschluss der Bauarbeiten stehen umfangreiche Tests an. Voraussichtlich am 27. April wird die neue Anlage erstmals mit Wasser befüllt.

Corona sorgte noch einmal für Verzug

„Wegen der Corona-Krise konnten in den letzten Wochen die Arbeiten am Wasserwerk nur eingeschränkt und mit verringerten Personaleinsatz weitergeführt werden“, sagt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain. Aktuell tage der sogenannte Inbetriebnahmestab mit allen Beteiligten - den Bau- und Ausrüstungsfirmen, Ingenieurbüros, Projektleitung, Betriebsführungspersonal und Behörden. „Voraussichtlich am 27. April beginnen wir mit der Befüllung und Desinfizierung des neuen Wasserwerkes. Neben eigenen Probeentnahmen wird das Gesundheitsamt des Landkreises am 30. April behördliche Wasserproben entnehmen.“ Wenn diese Proben nicht zu Beanstandungen führten, erfolge anschließend die Freigabe für den Probebetrieb des neuen Wasserwerkes.

Erst Desinfektion , dann Probebetrieb

Unterscheiden müsse man zwischen Desinfizierung und Probebetrieb, so Kunath. Bei der Desinfizierung würden sämtliche Anlagenteile mit bereits aufbereitetem Trinkwasser befüllt. „Dem Wasser wird über eine mobile Anlage Chlordioxid zum Abtöten der Keime im Rohr- und Behältersystem zugegeben. Danach erfolgt die Befüllung der Filter, die speziell Eisen und Mangan aus dem Wasser eliminieren sollen.“ Das durch das neue Wasserwerk gelaufene Wasser werde aber noch ins Netz eingespeist, sondern gelange in einen Sammelbehälter. Dort werde es zunächst neutralisiert, um den Chlorgehalt zu minimieren, und über einen Entwässerungskanal abgeleitet.

Für die Desinfizierung besteht ein zusätzlicher Wasserbedarf. Um den zu decken, müsse das Wasserwerk Elbisbach am Netz sein, so der Geschäftsführer. Dieses Werk ist über den Jahreswechsel wegen eines Defektes zeitweise nicht in Betrieb gewesen, fördere inzwischen aber wieder. Auch das habe die Abläufe in Prießnitz verzögert. Das Wasserwerk Elbisbach werde nicht speziell zum Befüllen des neuen Werkes gebraucht, sondern um insgesamt eine stabile Versorgung zu garantieren.

Probelauf kann bis zu neun Monate dauern

„Wenn das Gesundheitsamt nach dem Ende der Desinfizierungsphase und nach Auswertung der Proben keine Beanstandungen hat, schließt sich unmittelbar der Probebetrieb an“, erläutert Kunath den weiteren Gang der Dinge. Während des Probebetriebes würden die Filter eingefahren und die Mess- und Steuertechnik justiert. Da die Filter erst nach und nach ihre volle Leistung entwickeln, werde das aufbereitete Wasser aus dem neuen Werk noch über das alte Wasserwerk geleitet. „Wir gehen davon aus, dass der Probebetrieb sechs bis neun Monate dauern wird.“ Erst danach werde das neue Werk autark arbeiten und das alte abgerissen.

Von Ekkehard Schulreich