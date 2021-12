Neues Schulhaus im Grimmaer Ortsteil Böhlen: Umzug verzögert sich

Grimma

Zur Baustellentour im September hatte Grimmas Hochbauamt-Mitarbeiter Thomas Radwan noch die Hoffnung, dass die Schülerinnen und Schüler aus Böhlen nach den Weihnachtsferien das neue Schulgebäude am Dorfrand in Beschlag nehmen können. „Wir hoffen, den Termin zu halten“, hatte er den Teilnehmern gesagt. Diese Vorstellung hat sich zerschlagen. Jetzt steht zum Ziel, in den Winterferien umzuziehen, so dass die 330 Schülerinnen und Schüler sowie die 28 Lehrerinnen und Lehrer am 28. Februar ihren ersten Schultag im neuen Schulhaus verbringen könnten.

Durch die Pandemie fehlen Arbeitskräfte

„Die Gründe für die zweimonatige Verzögerung am Bau der Oberschule Böhlen sind vielfältig“, so Stadtsprecher Sebastian Bachran auf LVZ-Anfrage. Seinen Worten zufolge schlagen vor allem personelle und materielle Engpässe bei den Baufirmen ins Kontor. Durch die Pandemielage seien Arbeitskräfte ausgefallen. Zum Beispiel standen die Baustellen-Verantwortlichen plötzlich einige Tage ohne Maler da. Auch der Baustoffmangel habe den Zeitplan umgeworfen, so Bachran. Vor allem habe es an Trockenbauelementen und Dämmmaterial gefehlt.

Grimmas OB: Aktuell greifen alle Kettenglieder ineinander

„Aktuell greifen alle Kettenglieder in der Bauabfolge ineinander, so dass die Schule aller Wahrscheinlichkeit nach in den Winterferien bezogen werden kann“, bestätigt Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Die Klassenzimmer und Fachkabinette sind bereits eingeräumt. Derzeit erhalten die Flure einen letzten Anstrich, und an den Außenanlagen werden Restarbeiten ausgeführt. In den Fluren fehlt noch der Fußboden. Die Küchenausstattung soll Anfang des Jahres geliefert werden.

Baukosten von rund 12,5 Millionen Euro

Zwölf Klassenzimmer, zehn Fachkabinette und dazu noch Räume für Ganztagsangebote verteilen sich auf den zwei Etagen des neuen Schulhauses mit einem großzügigen Foyer. In der Mensa mit Fußbodenheizung und riesiger Glasfront finden 120 Schüler Platz. Der Schulhof umfasst 3800 Quadratmeter. Die Baukosten von rund 12,5 Millionen Euro erhält die Stadt Grimma zu 40 Prozent gefördert.

Von Frank Prenzel