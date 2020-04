Neues Trebsener Wohngebiet kurz vor Erschließung

Trebsen

Gut Ding will Weile haben. 2015 kam die Idee auf, am Froschteich in Trebsen ein Neubaugebiet aus dem Boden zu stampfen, demnächst kann nun mit der Erschließung begonnen werden. Vorher ist aber eine wichtige Auflage der Naturschutzbehörde des Landkreises Leipzig zu erfüllen.

Diese hatte gefordert, die auf der Fläche lebenden Zauneidechsen umzusiedeln. Momentan geschieht das. Die Tiere werden laut Bauamtsleiter Steffen Wahle eingesammelt und zum Ersatzhabitat, dem Feuerlöschteich auf dem Gelände des Mondi-Werk, umgesetzt. Dieses Gewässer befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Baufreigabe nach Umsiedlung

„Wenn das abgeschlossen ist, erhalten wir die Baufreigabe“, sagt Thomas Süß, geschäftsführender Inhaber der gleichnamigen Verwaltungs- und Dienstleistungs GmbH & Co. KG aus Taucha. Sein Unternehmen hatte eine rund 12 700 Quadratmeter große Fläche für 314 000 Euro von der Stadt gekauft, auf der Eigenheime entstehen können. Im Mai, spätestens Anfang Juni will er loslegen.

Um eine Verkehrsverbindung zwischen vorhandener Straße Am Froschteich und Industriegebietsstraße herzustellen, wird der dort befindliche Weg ausgebaut. Von dieser Achse aus sollen zwei Stichstraßen in das künftige Wohngebiet abzweigen. Zu verlegen sind Wasser-, Abwasser-, Gas-, Elektro und Telefonleitungen. „Bis Jahresende wollen wir soweit gekommen sein, dass mit dem Bau begonnen werden kann“, blickt Süß voraus.

Bauwillige können sich melden

Seine Gesellschaft will einige Gebäude selber errichten, andere Grundstücke wird sie an Bauherren veräußern. Interessenten haben sich schon bei ihm selbst wie auch in der Stadtverwaltung gemeldet, die deren Kontakte an ihn weiterleitet. Weitere Kaufwillige können sich an ihn wenden. „Wir erheben keine Gebühr, wenn sich jemand vormerken lässt“, versichert Süß.

Frühestens im vierten Quartal will er entscheiden, wer den Zuschlag erhält. Dann erst werde er festlegen, wie viele Grundstücke in welcher Größe zugeschnitten werden. Er schätzt, dass am Ende um die 15 herauskommen. „Das Gebiet wird sich zügig füllen“, zeigt er sich optimistisch.

Gesteigerte Nachfrage nach Bauland

Sein Vorhaben gilt als Lückenbebauung zwischen Häusern am Fliederweg und Wochenendgrundstücken. Weil die Stadt eine gesteigerte Nachfrage nach Bauland registrierte, brachte sie Ende 2016 ein Planverfahren auf den Weg. Alle umliegenden Kommunen hatten dagegen nichts einzuwenden, nur Wurzen argwöhnte, Trebsen könnte dadurch zu groß werden.

Im weiteren Fortgang wurde die Planung durch die Forderung des Landratsamtes in die Länge gezogen, eine Umweltprüfung zu veranlassen. Allein die Untersuchung, welche Auswirkungen auf die im künftigen Wohngebiet lebenden Tierarten, wie zum Beispiel Amphibien und Reptilien, zu erwarten sind, kostete die Stadt 6000 Euro. Die jetzt laufende Umsiedlung der Zauneidechsen geht auf dieses Gutachten zurück.

Großer Spielraum bei Hausgestaltung

Beim Stil der Gebäude gewährt die Kommune einen großen Spielraum. Erlaubt sind Eingeschosser, deren Dachetagen ausgebaut werden können. Die Farbgestaltung der Fassaden bleibt jedem überlassen. Ebenso die Wahl zwischen Spitz- und Flachdach.

Von Frank Pfeifer