Grimma

Vor gut einem Jahr wurde am Bahnhofsgebäude in Grimma die komplette Überdachung am Bahnsteig 1 demontiert. Nachdem in der Zwischenzeit dieser Bahnsteig neu gepflastert wurde, hätte man glauben können, es handelte sich um eine endgültige Maßnahme, sodass ein schützendes Vordach für immer passé wäre.

Am Bahnhof Grimma, hier mit dem gewohnten Anblick der Ostseite, beginnen erste umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der Westseite. Quelle: Frank Schmidt

Weit gefehlt – wie die Bauarbeiten dieser Tage am Bahnhofsgebäude belegen. Denn nachdem das komplette Pflaster am Bahnsteig 1 wieder aufgenommen wurde, ist die Metallbaufirma Kupfer aus Seelingstädt gerade dabei, die Stahlkonstruktion für ein neues Überdach zu montieren.

Überdachen nach Vorgaben des Denkmalschutzes

„Wir stellen die Überdachung für Bahnsteig 1 auf einer Länge von 60 Metern nach historischem Vorbild wieder her“, informierte Firmenchef Matthias Kupfer vor Ort. Und dafür werden auch historische Elemente aus der alten Vordachkonstruktion eingebunden.

Originale Elemente, wie hier an den tragenden gusseisernen Säulen, werden in die neu Stahlkonstruktion eingebunden. Quelle: Frank Schmidt

„Dafür sind die originalen tragenden und gusseisernen Säulen aufgearbeitet und verwendet worden und auch diverse Zierelemente, wie diese vorher schon in der Metallkonstruktion vorhanden waren. Letztere waren jedoch nicht mehr alle in Ordnung, sodass einige aufwendig nachgearbeitet beziehungsweise neu angefertigt werden mussten.

Auftraggeber ist die Deutsche Bahn

Auftraggeber ist die Deutsche Bahn, die, so Kupfer weiter, vom Denkmalschutz verpflichtet worden sei, die historische Überdachung wieder herzustellen. Folglich habe diese Baumaßnahme auch nichts mit dem Bahnhofsgebäude direkt zu tun. Für die Metallbauarbeiten hat die Firma Kupfer eine Woche zur Verfügung. Gleich darauf rücken Zimmerleute an, um die Holzabdeckung ebenfalls nach Vorgaben des Denkmalsschutzes aufzubauen, bevor erneut gepflastert wird.

Auf einer Länge von 60 Metern wird am Bahnhof Grimma die Überdachung fürs Gleis eins nach historischem Vorbild neu gebaut. Quelle: Frank Schmidt

Die Bauarbeiten in Gänze seien zeitmäßig straff organisiert, um möglichst bald wieder den vorläufig voll gesperrten Bahnsteig 1 fürs Ein- und Aussteigen freigeben zu können. Bis dahin fahren die Züge auf Bahnsteig 2 ein und aus. Zu den Gesamtkosten vermochte Kupfer keine Angaben zu machen. Doch alleine seine Bauleistungen würden sich auf etwa 80 000 Euro belaufen.

Von Frank Schmidt