Neumanns Gut: Schandfleck in Großbardau verschwindet

Grimma/Großbardau

Schon seit einigen Tagen war der Bagger in Lauerstellung. Am Freitag biss er zu – der verfallene Dreiseithof an der Großbardauer Hauptstraße wird abgerissen. Großbardaus Ortsmitte wandelt sich. Der Motoren- und Traktoren-Stützpunkt an der Großbardauer Hauptstraße ist bereits verschwunden, statt dessen ziehen der Feuerwehrneubau und die neue Kindertagesstätte „Parthenzwerge“ die Blicke auf sich.

Nach den Abrissarbeiten soll die Fläche neu gestaltet werden. Quelle: Thomas Kube

Dreiseithof aus der Mitte des 19. Jahrhunderts

In das einsturzgefährdete Wohnhaus regnet es seit Jahren rein, zerrissene Folie flattert im Wind, der Zaun hängt schief und krumm, die Scheiben sind teilweise eingeschlagen und der Putz bröckelt. Neumanns Gut, wie die Einheimischen den Dreiseithof aus dem 19. Jahrhundert mitten im Dorf nennen, fristete nur noch ein trauriges Schattendasein. Der Schandfleck an der Großbardauer Hauptstraße soll nun noch in diesem Jahr verschwinden. „Den Wunsch, den maroden Dreiseithof zu schleifen, hegen wir schon lang. Im letzten Jahr gelang es uns, im Rahmen einer Zwangsversteigerung den prägnanten Komplex in der Dorfmitte zu ersteigern“, so Oberbürgermeister Matthias Berger. „Vor Kurzem erhielten wir den Fördermittelbescheid, dass der Abriss des Dreiseithofes finanziert werden kann“, ergänzt Tiefbauamtsleiter Dirk Hahmann.

Denkmalschutzbehörde stimmte dem Abriss zu

Die Kosten wurden auf rund 100 000 Euro geschätzt. Etwa 80 Prozent der Mittel fließen aus dem Leader-Fördertopf, das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum unter Beteiligung der Europäischen Union und des Freistaates Sachsen. Knapp 20 000 Euro trägt die Kommune. Die Untere Denkmalschutzbehörde stimmte dem Abriss zu. Historisches Baumaterial wurde gesichert und geborgen. Dazu zählen unter anderem Natursteingewände, Holzbalken und Bruchsteine. Die Keller werden verfüllt.

Laut Hahmann sind für den Abriss vier Wochen vorgesehen. Parallel erfolgen die Planungen zur Neugestaltung der Fläche, heißt es aus der Stadtverwaltung Grimma.

Von Ines Alekowa