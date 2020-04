Neustart nach Zwangspause: Schuhhaus Wittig zieht um

Bad Lausick

Seit dem 20. März verkauften Annett und Uwe Wittig kein einziges paar Schuhe mehr. Ihr Geschäft in der Bad Lausicker Innenstadt musste wegen Corona schließen - so wie viele andere Läden. Die Zwangspause nutzten beide, um ein länger geplantes Vorhaben ein paar Tage früher umzusetzen: den Umzug in größere Räume. Ab Montag ist ihr Geschäft gegenüber der Kilianskirche zu finden.

Umzug haben Wittigs zu zweit gestemmt

„Wir mussten das alleine stemmen. Freunde und Bekannte konnten wir ja nicht zusammen trommeln“, sagt die 53-Jährige, froh, dass die Regale eingeräumt und Hunderte paar Schuhe an ihrem Platz sind. Umgezogen ist ebenso „viel von der Übergangsware, die sonst im April rausgegangen wäre“. Die wird nun wohl eingemottet und wartet auf das nächste Frühjahr. Denn geordert wird die Ware auf den Messen im Mitteldeutschen Mode-Center in Schkeuditz Monate im Voraus.

Einzelhandel hat es nicht nur wegen Corona schwer

Keine Frage, Corona verschärft den Druck auf Geschäfte in den kleinen Städten. „Es ist nicht leicht, aber wir kämpfen“, sagt Annett Wittig. Zu schaffen mache zudem der Online-Handel. Andererseits gebe es viele, Ältere wie Jüngere, Menschen aus der Stadt und der Region wie Kurgäste, die gern vor Ort kauften: „Die wollen das Material anfassen, die Schuhe anprobieren. Sie nehmen sich Zeit dafür, und wir nehmen sie natürlich auch.“

Vater nähte Campingartikel

Dass sie sich selbstständig machen würde, schien für die Bad Lausickerin vorgezeichnet - allerdings auf andere Art. Ihr Vater Gustav Krinke betrieb in der Badstraße eine Schumacher-Werkstatt nebst kleinem Geschäft, nähte Campingartikel. Die Tochter lernte Kleidungs-Facharbeiterin. „Zur Wende habe ich den Meister gemacht, doch dann war alles anders.“ Für anderthalb Jahrzehnte war sie mit ihrem Mann auf Wochenmärkten unterwegs, bot Strümpfe und Schuhe an - „bei Wind und Wetter, ein Knochen-Job“. Nahe liegend war es da, 2008 mit einem Laden sesshaft zu werden, da Schirmers in der Marktpassage den ihren schlossen. Bereut haben beide diesen Schritt nicht: „Jetzt freuen wir uns, dass wir wieder öffnen können, und das in ein bisschen großzügigerem Ambiente.“

Von Ekkehard Schulreich