Niedrigwasser in der Mulde: Grimmas Ex-Flussmeister widerlegt Rekord-Szenarium

Der Grimmaer Siegfried Nowak gilt als Sachsens dienstältester Flussmeister. In dieser Funktion löste er 1967 seinen Vater Heinz ab und führte die Behörde bis 2008. Auch als 77-jähriger Ruheständler hat sein Wort weiter Gewicht. Wenn „seine Wässrigkeit“ etwas sagt, hat das Hand und Fuß. Aktuell äußert sich Nowak zu Wasserstand und Durchflussmengen der Mulde, die zwar niedrig – anders als verschiedentlich behauptet – aber nicht rekordverdächtig gering seien.

Nowak : Keine extrem geringen Wassermengen

Am Pegel Golzern beträgt der Wasserstand derzeit rund 70 Zentimeter, der Durchfluss gut zehn Kubikmeter pro Sekunde. „Ja, der diesjährige Sommer ist einmal mehr heiß und trocken. Es stimmt auch, dass die Mulde gegenwärtig wenig Wasser führt. Allerdings würde ich die Mengen keinesfalls als extrem bezeichnen.“ Auch lange vorm derzeit vielzitierten Klimawandel habe es Dürreperioden gegeben, so der Ex-Flussmeister.

Mulde in Grimma, August 2020: Siegfried Nowak (77) steht an etwa jener Stelle, wo damals der kleine Manfred Pippig posierte. Quelle: Haig Latchinian

Nowak verweist auf ein Foto vom Sommer 1947. Es zeigt einen kleinen Jungen im fast ausgetrockneten Flussbett der Mulde unterhalb des Grimmaer Wehres. Geschossen wurde das Bild vom Stadtwald her in Richtung Großmühle. Der kleine Junge ist der spätere bekannte Grimmaer Fotograf Manfred Pippig: „Ich war ein Klassenkamerad von ihm, zusammen gingen wir in die Wallgrabenschule“, erinnert sich Nowak.

Ein Foto dient als Beweis

Der Autor des Fotos ist Alfred Pippig. Davon geht dessen Sohn Manfred Pippig, heute 77, aus. „Ich war damals vier, als mein Vater das Bild machte.“ Das Foto dient Siegfried Nowak als Beweis für seine These, dass es sich derzeit nicht etwa um noch nie dagewesene Verhältnisse handele. Um es zu verdeutlichen, posiert er ungefähr an jenem Standort, wo sich vor fast einem Dreivierteljahrhundert der kleine Manfred in einer Pfütze spiegelte.

In seinen Unterlagen recherchierte Nowak historische Tiefstwerte, allesamt gemessen am Pegel Golzern. Am 21. August 1911 (Wasserstand 56 Zentimeter) betrug der Durchlass 1,4 Kubikmeter pro Sekunde. Zum Vergleich: Aktuell liegt er bei gut zehn Kubikmetern pro Sekunde (Wasserstand mehr als 70 Zentimeter). Weitere Angaben zum Durchlass: 3,5 Kubikmeter pro Sekunde (17. August 1918), 4,6 (17. Oktober 1921), 4,9 (28. September 1947), 9,6 (15. August 2003).

Aktuelle Abflüsse ähneln den von 2003

Die Abflüsse von 2003 ähnelten den aktuellen, sagt Siegfried Nowak. Aus Erfahrung wisse man, dass das Wasser in der Mulde schnell ansteige, genau so rasch aber auch wieder falle. Eine solche Beobachtung habe man auch 2002 gemacht, als aus Niedrigwasser relativ zügig Hochwasser wurde. Umso glücklicher sei er, dass Grimma inzwischen durch die Schutzmauer gesichert sei, so Nowak: „Bei Verhältnissen wie 2013 würde unsere Stadt nicht mehr untergehen.“

Fotograf Manfred Pippig, hier eine Aufnahme von vor fünf Jahren, stand als kleiner Junge im ausgetrockneten Flussbett. Quelle: Andreas Döring

Im Sommer 1911 lag das Muldebett weitgehend trocken, so der alte Fuchs. „Alle durch die Wasserkraft angetriebenen Mühlen mussten damals ihren Betrieb über Tage einstellen.“ Der Niedrigwasserrekord der Mulde sei in den nächsten 109 Jahren nie wieder erreicht worden, sagt Nowak. Er sei zu klein gewesen, um sich an die Dürre der Nachkriegszeit zu erinnern, ergänzt Manfred Pippig: „Aber meine Schwester Brigitte hatte mir oft von trockenen Sommern erzählt.“

Von Haig Latchinian