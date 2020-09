Nimbschen-Latsch und Liebe – was Grimmas Gymnasiasten zum Stiftungsfest erwartet

Grimma

Kaum eine sächsische Schule atmet so viel Geschichte wie das Grimmaer Gymnasium „ St. Augustin“. Die Bildungsstätte wurde 1550 als Landesschule gegründet und blickt mittlerweile auf ein 470-jähriges, wechselvolles Dasein. Wie in jedem Jahr wird auch dieses Mal der Gründungstag mit einem Stiftungsfest begangen – wegen der Corona-Bestimmungen aber in abgespeckter Form. So verzichtet der Augustiner-Verein auf seine Mitgliederversammlung mit Preisvergabe, die sonst immer bewusst auf den Schulgeburtstag gelegt wird.

Feierliche Aufnahme der Fünftklässler bleibt

Das 470. Stiftungsfest geht am 14. September, über die Bühne. „Wir wollten es nicht ganz ausfallen lassen“, sagt der beauftragte Schulleiter Karsten Schrempel mit Blick auf die besondere Corona-Situation. Die meisten Schüler haben an dem Tag keinen Unterricht, sondern wandeln teils auf den geschichtlichen Pfaden ihres Gymnasiums. Bestandteil ist wie gewohnt die feierliche Aufnahme der Fünftklässler. Statt einer gemeinsamen Feier gibt es jedoch für jede der fünf Klassen eine separate Stunde, zu der auch die Eltern der Schüler eingeladen sind. Am Montag finden sich drei, am Dienstag zwei Klassen in der Schulaula ein. Die Schüler hören Musik, lauschen den Worten des Schulleiters und erhalten eine Aufnahme-Urkunde.

Anzeige

Das Grimmaer Gymnasium an der Mulde wurde vor 470 Jahren als Landesschule gegründet. Quelle: Frank Prenzel

Weitere LVZ+ Artikel

Der Stiftungsfest-Montag gestaltet sich für jede Klassenstufe anders. Die 117 Fünftklässler absolvieren, sofern das Wetter passt, den traditionellen Nimbschen-Latsch für die Neuankömmlinge. Sie starten am Seume-Haus des Gymnasiums, laufen nach Höfgen und setzen dann mit der Fähre über. Auch das Kloster am Zielort atmet Geschichte. Hier lebte die spätere Luther-Frau Katharina von Bora als Nonne.

Lesen Sie dazu:

Für jede Klassenstufe anderes Programm

Die Sechstklässler befassen sich mit berühmten Schülern und Sagen des Hauses, die Siebtklässler mit dem Thema „Liebe“ und die Achtklässler mit dem „ St. Augustin“ und seiner Schwesterschulen. Impro-Tanz steht bei den Neuntklässlern auf dem Projekt-Plan, während den Zehntklässler besonders gute Facharbeiten früherer Schüler präsentiert werden – als Einstimmung auf die eigene Facharbeit, die in der zehnten Klasse zu erstellen ist. Laut Schrempel haben die elften Klassen am Montag normalen Unterricht, während sich die Abschlussklassen auf Kursfahrt befinden.

Preisvergabe an Schüler erst im nächsten Jahr

Der Augustiner-Verein verzichtet nicht nur auf die Mitgliederversammlung, sondern auch auf sein abendliches Konzert zum Stiftungsfest. Das sei bedauerlich, weil es dieses Mal ein rundes Datum der Schulgründung ist, sagt Vereinschef Klaus-Dieter Tschiche. Der Schutz der Mitglieder gehe aber vor. Der Vorstand habe in Abstimmung mit der Schule beschlossen, alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 470. Stiftungsfest abzusetzen. Deshalb fällt auch die Vergabe der Schülerpreise erst einmal aus. „Wir holen das 2021 im Rahmen unserer nächsten Zusammenkunft nach“, so Tschiche. Die diesmal vier Preisträger stünden bereits fest.

Der Mathematische Vortrag zum Stiftungsfest findet aber statt und beginnt um 12 Uhr im Kleinen Festsaal des Stammhauses in der Klosterstraße. Prof. Dr. Wilfried Greksch spricht über historische Entwicklungen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Berühmte Schüler lernten in Grimma

Erster Rektor der Landesschule war übrigens der bekannte Pädagoge Adam Siber. Im 17. Jahrhundert besuchten der protestantische Kirchenlieddichter Paul Gerhardt und der Philosoph und Völkerrechtler Samuel Pufendorf die Landesschule. 1820 wurde das alte Schulgebäude mit Ausnahme der Klosterkirche abgerissen und 1828 ein Neubau eingeweiht. Ihr jetziges Aussehen erhielt die Schule an der Mulde vor 130 Jahren. 1891 weihte der sächsische König Albert das dritte Schulgebäude, einen Neorenaissancebau, ein.

Von Frank Prenzel