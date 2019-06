Grimma/Nimbschen

Daran hätte vermutlich auch Katharina von Bora ihre Freude gehabt! Unter dem Motto „Ope(r)n Air“ bot die Ruine der ehemaligen Zisterzienserinnenabtei Nimbschen, aus der der Luther-Gemahlin im Jahr 1523 die Flucht gelang, am Sonnabend zum wiederholten Mal die Kulisse für eine musikalische Freiluftveranstaltung der besonderen Art. Unter der Leitung ihres Chefdirigenten Thomas Clamor brachte die Sächsische Bläserphilharmonie bei traumhaftem Wetter neben Stücken von Richard Wagner, George Bizet und Engelbert Humperdinck Auszüge aus den Opernwerken „La Bohème“ und „Tosca“ von Giacomo Puccinis sowie „Aida“ und „Rigoletto“ aus der Feder Guiseppe Verdis vor knapp 400 begeisterten Zuhörern zur Aufführung, die den regionalen Klangkörper erst nach dem Spielen zweier Zugaben von der Bühne ließen.

Perfekt in Szene gesetzte Klosterruine

Doch nicht nur das zahlreich erschienene Publikum hatte seine Freude an dem auch beleuchtungstechnisch perfekt in Szene gesetzten Auftritt des Klangkörpers, der stimmlich tatkräftig von den Solisten der Leipziger Oper Viktorija Kaminskaite (Sopran), Kathrin Göring (Mezzosopran) sowie Kyungho Kim (Tenor) unterstützt wurde. Auch die Akteure selbst begeisterte der Aufführungsort. „Wir lieben es, an solch außergewöhnlichen Orten zu spielen“, plauderte Chefdirigenten Thomas Clamor aus dem Nähkästchen. Man nehme die damit verbundenen akustischen Herausforderungen gern auf sich, um dem Publikum etwas Besonderes bieten zu können. „Auch wenn sich nicht jedes Repertoire für eine Open Air-Veranstaltung eignet, so ist doch unter Einsatz der entsprechenden Technik eine ganze Menge möglich“, so Clamor, der mit seinem Orchester an gleicher Stelle im Rahmen des 2017er Reformationsjubiläums die Kammeroper „ Katharina von Bora“ des belgischen Komponisten Bert Appermont zur Aufführung gebracht hatte. Dabei waren in sieben Bildern Leben, Wirken und Bedeutung der streitbaren und durchsetzungsstarken Lebensgefährtin des berühmten Wittenberger Reformators musikalisch und szenisch dargestellt worden.

Bläserphilharmonie setzt mit „Florentine“ Schlusspunkt

Liebhaber weltlicherer Töne kamen bereits 24 Stunden vor dem „Ope(r)n Air“ an gleicher Stelle beim Auftritt der A Capella-Formation „Medlz“ auf ihre Kosten, die vor der Kulisse des historischen Kleinodes einen großen musikalischen Bogen spannte und ihrer Zuhörerschaft Schlager der Wirtschaftswunder-Zeit ebenso zu Gehör brachte wie Liebeslieder von Robert Schumann sowie Hits von Rio Reiser, Herbert Grönemeyer, Udo Jürgens, Clueso und Rammstein. Abgerundet wurde das Kultur-Event an der Klosterruine am Sonntag Nachmittag mit einem weiteren Auftritt der Bläserphilharmonie, die ihr Publikum teilhaben ließ an der Suche der kleine Apfelblüte Florentine nach der wundersamen blauen Blume.

Geht es nach der Stadt Grimma, die den Open-Air-Dreierpack gemeinsam mit dem Hotel Kloster Nimbschen und der Bläserphilharmonie auf die Beine gestellt hat, wird es nicht das letzte Open Air im Grimmaer Ortsteil gewesen sein. „Wir halten es nicht für ausgeschlossen, in der Klosterruine alljährlich eine ähnliche Veranstaltung anzubieten“, so die städtische Mitarbeiterin für Veranstaltungsorganisation, Natalie Rieche.

Von Roger Dietze