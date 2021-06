Noch ist viel zu tun: Bäder in Colditz, Geithain und Kleinbothen öffnen

Geithain/Colditz/Großbothen

Hoffentlich Sommer und Sonne, auf alle Fälle aber Badespaß: Am 4. Juni starten die Freibäder in Kleinbothen, Colditz und Geithain in die Badesaison. „Wir vertrauen auf die Meteorologen, die Badewetter prophezeien“, sagt Detlef Bull, Bäderverantwortlicher der Veolia Wasser Bädergesellschaft Deutschland mbH, die alle drei Freibäder im kommunalen Auftrag betreibt. Von einer Öffnung bereits am Kindertag sah man ab, denn das Thermometer zeige kaum mehr als 12 Grad Celsius Wassertemperatur. Doch das werde sich bei Sonne schnell ändern.

Am Freitag öffnet das Muldentalbad Kleinbothen seine Türen für die diesjährige Badesaison. Die letzten Vorbereitungsarbeiten sind in vollem Gange. Hier Veronika Langefeld, Fachangestellte für Bäderbetriebe bei Betreiber Veolia und zugleich die Leiterin des Kleinbothener Freibades auf dem Rasentraktor. Quelle: Thomas Kube

Test oder Impfung nötig

„Für einen Besuch gelten die bekannten behördlichen Anordnungen, die dem Schutz der Gesundheit dienen und unter allen Umständen zu befolgen sind“, so Bull. Der Einlass werde ausschließlich Personen gestattet, die entweder einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen könnten oder einen PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein dürfe. Zutritt erhielten außerdem Personen, die nachweisen könnten, dass sie innerhalb der zurückliegenden sechs Monate eine Covid-19-Erkrankung überstanden hätten. Wer vollständig geimpft sei, dürfe ebenso zum Baden und Schwimmen kommen. Die Kontaktdaten aller Gäste würden erfasst. Die Angaben würden nach vier Wochen vernichtet.

Das Muldentalbad Kleinbothen, das Waldbad in Colditz und das Freibad Geithain sind ab 4. Juni täglich von 10 bis 19 Uhr und in den Schulferien bis 20 Uhr geöffnet.

Von es