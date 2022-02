Bad Lausick

Mal ziehen sich Erdhügel quer über die Fahrbahn. Mal blockieren große Steine oder eine Baumaschine die Durchfahrt. In der Bad Lausicker Herderstraße eskaliert ein Streit über Eigentums- und Nutzungsrechte, den ein privater Investor und die Kommune seit Jahren führen. Dass „diese Posse“ ein Ende haben müsste, fordert Mathias Günther, Facharzt für Innere Medizin.

Der Arzt betreibt hier seine Praxis, startet als Notarzt zu Rettungseinsätzen. Unhaltbar sei der Zustand ebenso für das Pflegeheim Am Schwanenteich, dessen einzige Zufahrt die Herderstraße ist. Nicht zuletzt leben hier im Wohngebiet zahlreiche Bürger. Günther fordert das Rathaus in einem Brief ultimativ auf zu handeln. Anderenfalls kündigt er rechtliche Schritte an.

Bleiben Sie gespannt: Der Eigentümer greift zur Selbsthilfe. Quelle: Ekkehard Schulreich

Notfall-Einsätze womöglich gefährdet

„Das geht seit Jahren so, und jetzt nimmt es zu. Es reicht“, sagt Mathias Günther. „Die Erreichbarkeit unserer Einrichtungen ist beeinträchtigt. Eine lebensbedrohliche Situation könnte entstehen, falls das Notarzt-Einsatzfahrzeug aufgrund der Straßensperre nicht zum Einsatzort gelangt“, formuliert er in seinem Brief.

Den hat er in dieser Woche nicht nur an das Ordnungsamt der Stadt Bad Lausick, sondern auch an den Kommunalen Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz des Landkreises Leipzig und an das vom Unternehmen Kauerauf Sanitas geführte Pflegeheim geschickt. Es sei nicht nur die Gefährdung von Leben und Gesundheit vieler Menschen, die ihn umtreibt, sagt der Mediziner: „Mich nervt es einfach. Die Patienten fragen, was los ist. Das wirft ein schlechtes Bild auf uns und auf die Stadt insgesamt.“

Mediziner sieht Kommune in der Verantwortung

Mathias Günther errichtete 2006/2007 in der Herderstraße ein Geschäftshaus. Er ist Nutzer und Vermieter gleichermaßen. Er hat, sagt er, eine rechtsgültige Baugenehmigung. „Der Zufahrtsweg wurde seitens der Stadt gewährleistet.“ Deshalb sei es die Stadt, die „eine ganz schnelle Lösung“ herbeiführen müsse. „Es steht mir nicht zu zu werten, wer in dem Streit recht hat“, sagt Günther. Das sei nicht sein Thema. Ihm gehe es um die ungehinderte Nutzung der Straße.

Blick in die Herderstraße: Ein Teil der Fahrbahn verläuft auf privatem Grund. Weil eine Einigung weiter aussteht, sorgt der Eigentümer gelegentlich für Hürden – mit Ansage per weiß-rotem Schild. Quelle: Ekkehard Schulreich

Pflegeheim liegt an baldiger Klärung

Den Ball flach zu halten, ist Walter Kauerauf, Geschäftsführer des Heimbetreibers, bestrebt. „Bisher waren die Sperrungen nicht so, dass man gar nicht vorbeigekommen wäre. Aber ein Dauerzustand sollte es nicht werden“, sagt er gegenüber der LVZ. Beide Seiten – der private Eigentümer und die Stadt – sollten zu einer Lösung kommen. Das Ganze sei auf jeden Fall lästig, ärgerlich und im Grunde lächerlich.

Öffentliche Nutzung von privaten Flächen

Kern der Auseinandersetzung, die längst vor Gerichten geführt wird: Die Herderstraße wurde nach der Wende angelegt, als das Areal für eine Bebauung überplant wurde. Sie führt in Teilen über privaten Grund. Versuche einer Widmung, Entschädigung, gar Enteignung wurden seitens der Kommune unternommen. Es wurde und wird prozessiert und gestritten – ohne greifbares Ergebnis. Was an der Komplexität der Auseinandersetzung liegt, die weit über das Straßenproblem hinausgeht.

Eigentümer greift zur Selbsthilfe

Erst kürzlich nahm der verärgerte Eigentümer des Straßengrundstücks in einer Sitzung des Bad Lausicker Verwaltungsausschusses das Wort, um nachdrücklich auf die aus seiner Sicht völlig unhaltbare Situation hinzuweisen sowie Stadtverwaltung und Stadtrat zu attackieren. Auf einem Schild eingangs der Herderstraße macht er auf die fatale Situation aufmerksam: Die Kommune habe offenbar kein Interesse an einer rechtskonformen Nutzung der Trasse. Er müsse deshalb zur Selbsthilfe greifen: „Bitte beachten Sie weitere Maßnahmen.“

Auf neue Überraschungen zu warten, hat der Arzt Mathias Günther nicht länger Muße. „Wenn ich in den nächsten fünf Werktagen keinen konstruktiven Lösungsvorschlag (mit konsequenter Umsetzung) von Ihnen erhalte, werde ich rechtliche Schritte einleiten!“, schreibt er an das Ordnungsamt. Dort verweist man an Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos): Chefsache. Der Bürgermeister ist ab der neuen Woche wieder im Dienst.

Von Ekkehard Schulreich