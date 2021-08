Nur knapp der Stasi entgangen: Theo Haferkorn und seine Liebe für das Kurzwellenradio

Trebsen/Altenhain

Er reiste um die Welt für wenig Geld. Nicht mit dem Flugzeug, Schiff oder Auto, sondern mit dem Ohr. Über Jahrzehnte hinweg lauschte Theo Haferkorn seinem Kurzwellenradio, gespannt, was fremde Landstriche ihm zu berichten hatten. Über sein Hobby, das ihn sogar beinahe in den Knast der Staatssicherheit gebracht hätte, berichtet er diesen Sonntag im Heimathaus Altenhain.

„Hier ist Radio Afghanistan aus Kabul.“ Die originale Stimme hat er aufgenommen und wird sie zu seinem Dia-Vortrag vorspielen. Kein Akzent, am Mikrofon muss ein Deutscher gesessen haben. Der Auftakt für eine Sendung über Mensch und Natur aus dem Land am Hindukusch. Heute hätte der Moderator ganz Anderes zu berichten, aber da hört Theo Haferkorn nicht mehr hin.

Ab in die Kurzwellen-Rente

„Ich bin in die Kurzwellen-Rente gegangen“, sagt der 86-Jährige. „Jetzt läuft alles ohne Rauschen über Satelliten und das Internet. Man muss sich nicht mehr an Sendezeiten halten, die Beiträge sind rund um die Uhr abrufbar. Kein Gesuche und Gefriemel mehr, um mit Fingerspitzengefühl den Sender einzustellen. Damit ist der Reiz für mich verschwunden.“ Will er was von anderen Ländern wissen, schaltet er den Fernseher ein.

Leidenschaft erwacht 1965

1965 hatte er zwar schon einen, trotzdem fummelte er an seinem Radio herum und stieß über Kurzwelle auf eine deutschsprachige Wunschsendung aus Prag. Er schrieb hin, welchen Musiktitel sie spielen sollen, und bekam eine Karte zurück, die ihn offiziell als Zuhörer auswies. „Damit hatte ich Blut geleckt“, erinnert er sich.

Kontakt zu 75 Sendern

Seine Empfänger wechselten im Laufe der Zeit, die Leidenschaft blieb. 75 deutschsprachige Sender auf allen Kontinenten – außer der Antarktis – entdeckte er. Und er schrieb jeden an. Zehn Pfennige kostete die Briefmarke für die Postkarten, egal ob sie nach Rumänien, Südafrika, in die Vatikanstadt, die Sowjetunion oder die USA, nach Brasilien, Australien, China oder Kuweit gingen. Sogar mit Taipeh nahm er Kontakt auf, obwohl die DDR keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan unterhielt.

Souvenirs als Geschenk

Stets kam etwas retour. In der Regel einfache Karten, ähnlich der von Radio Prag. Mitunter erhielt Haferkorn aber auch Souvenirs, unter anderem Glasuntersetzer, Schmuckdosen, eine Spieluhr aus Moskau, einen Holzschuh aus Holland und ein Magnetschachspiel aus Paris. Später trafen sogar Diplome und Urkunden ein, mit denen er für seine langjährige Treue gegenüber dem jeweiligen Sender geehrt wurde.

Wikipedia hat unrecht

„Die Stimme Chiles sendete für alle deutschsprachigen Nationen.“ „Hier ist Radio Damaskus.“ In seinen Vortrag, den er per Laptop abspielen wird, hat der Altenhainer weitere Originalmitschnitte eingefügt. Und was ist mit dem Sender Jerewan, der in so vielen politischen Witzen eine Rolle spielte? Die Internet-Enzyklopädie Wikipedia behauptet, er sei fiktiv. Doch Theo Haferkorn hält dagegen: „Den gab es wirklich, kein Witz.“ Zum Beweis zieht er eine Antwortkarte aus einem seiner vielen Ordner, auf der zu lesen ist: „Radio Yerevan“.

Empfang oft in der Nacht

Nach der Arbeit als Haupttechnologe und zuletzt als Leiter der Organisation und Datenverarbeitung bei der Wutra in Wurzen drehte er viele Abende lang und oft auch in der Nacht um zwei oder halb vier daheim am Rad, was seine Frau Rita nicht immer begeisterte. Aber das Stellrad verband ihn nun einmal mit unerreichbaren Gegenden wie dem 16 167 Kilometer entfernten Sidney oder Guam, 11 456 Kilometer Luftlinie weg von Altenhain. „DX“ steht in der Funksprache für „Weite Distanz“. Theo Haferkorn war ein DXer, also jemand, der versuchte, weit entfernte Sender zu empfangen.

Staatssicherheit ermittelt

Einer davon war die Stimme Amerikas in Washington. „1985 fragte mich ein Arbeitskollege, wer wohl der 36. Präsident der USA gewesen sei. Also schrieb ich an den Sender, der allerdings die Antwort nicht an mich, sondern an die US-Botschaft in West-Berlin schickte. Von dort aus wurde sie mir zugleitet“, beschreibt Haferkorn das ungewöhnliche Geschehen. Aus den Akten erfuhr er nach der Wiedervereinigung, dass er damals nur knapp an der Verhaftung vorbeischrammte. Die Stasi argwöhnte, er stünde irgendwie in einer Beziehung zur amerikanischen Botschaft. Penibel genau hatte sie jeglichen Austausch zwischen ihm und den Radiosendern dokumentiert.

Als DJ auf UKW angewiesen

Wirklich genützt haben ihm die Informationen aus aller Welt nicht, solange die Mauer stand – bis auf seine Reisen in die Tschechoslowakei und nach Polen. „So wusste ich zumindest, welche Nationalparks es dort gibt“, rekapituliert er. Für sein zweites Hobby war ihm der UKW-Empfang wichtiger. Als Discjockey nahm er West-Lieder auf, nach denen sein Publikum tanzen wollte. „Kam es dort zu witterungsbedingten Aussetzern, war das viel schlimmer als wenn die Kurzwelle mal wegrauschte“, weiß er.

Alles Vergangenheit

Alles Geschichte, denn seine Disco „Team 76“ gibt’s nicht mehr, seit er sich 2013 bei einem Fahrradunfall die Hüfte gebrochen hatte. Den modernen Weltempfänger, an dem er nicht mehr drehen kann, weil das ein automatischer Sendersuchlauf erledigt, stellte Theo Haferkorn 2016 in die Ecke. „Es existiert sowieso nur noch die Hälfte der Kurzwellensender, die ich gehört hatte“, bedauert er. „Jegliche Technik hat eben ihre Zeit.“

61. Altenhainer Vortrag zum Thema „DXen – Die Welt zu Gast in Altenhain“ mit Theo Haferkorn am 29. August, ab 15 Uhr, im Heimathaus, Dorfstraße 2, Kuchen und Kaffee ab 14.30 Uhr

Von Frank Pfeifer