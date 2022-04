Grimma

Der Gemeindewahlausschuss von Grimma hat am Dienstag seine unterbrochene Sitzung fortgesetzt – und grünes Licht für den Wahlvorschlag der Partei Die Linke gegeben. Damit ist deren Kandidat Tobias Burdukat (38) für die Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni zugelassen. Das letzte Wort scheint jedoch noch nicht gesprochen. Michael Brück von der rechtsextremen Kleinstpartei „Freie Sachsen“ kündigte an, zweifache Beschwerde bei der Landesdirektion einzulegen. Aus Sicht der „Freien Sachsen“ hätte die Sitzung des Ausschusses so nicht stattfinden und der Bewerber der Linken nicht zugelassen werden dürfen. Brück stellte sogar in Aussicht, eventuell das Wahlergebnis anzufechten.

Neonazi sorgte für Verunsicherung in Grimma

Wie berichtet, hatte sich der Gemeindewahlausschuss vorigen Freitag vertagt, nachdem der als Neonazi bekannte Brück für Verunsicherung gesorgt hatte. Der frühere Dortmunder, der sich den „Freien Sachsen“ angeschlossen hat und jetzt in Chemnitz leben soll, ist die stellvertretende Vertrauensperson von Rainer Umlauft (60). Der Förstgener Gastwirt ließ sich von der vom Verfassungsschutz beobachteten Splitterpartei als Oberbürgermeisterkandidat in Grimma aufstellen. Weil die „Freien Sachsen“ in keinem Parlament sitzen, musste Umlauft 100 Unterstützungsunterschriften beibringen – am Ende wurden es 114.

SPD lehnte Tobias Burdukat kurz vor Ultimo ab

Die „Freien Sachsen“ wittern beim Wahlvorschlag der Linken einen Formfehler. Wie berichtet, sollte Burdukat ursprünglich als Kandidat von Linken und SPD ins Rennen gehen. Bei der Nominierung der Grimmaer SPD einen Tag vor dem Fristende für Wahlvorschläge fiel der Sozialarbeiter jedoch durch. Jetzt meinen die Rechtsextremen, dass die Linken eine neue Aufstellungsversammlung hätten durchführen müssen. Schon vorigen Freitag stellte Brück in Aussicht, eine Zulassung Burdukats anzufechten.

Neonazi Brück startet nächste Attacke in Grimma

Kaum dass die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Grimmas Juristin Kerstin Ulbricht, am Dienstag die Sitzung im Rathaussaal wieder aufnahm, versuchte es Brück mit der nächsten Attacke und wollte wissen, nach welcher Regelung die so geführte Fortsetzung zulässig sei. Es müssten die Vorschriften entsprechend des Stadtrates gelten, meinte er. Dem widersprach Ulbricht, Unterbrechungen seien zulässig, das habe auch die Rechtsaufsicht bestätigt.

Linke fühlt sich benachteiligt durch Unterbrechung

Ulbricht setzte dann die Sitzung an dem Punkt fort, an dem sie am Freitag unterbrochen worden war, so dass nach Bekanntgabe des Wahlvorschlages der Linken Burdukats Vertrauensperson Michael Eichhorn (Linke) das Wort ergreifen durfte. Er kritisierte seinerseits, dass aufgrund der Vertagung die Linke am Freitag keine Möglichkeit zur Stellungnahme erhielt. Das halte er für grenzwertig: „Ich empfinde das als Benachteiligung.“ Eichhorn spulte schließlich alle infrage kommenden Paragrafen der Kommunalwahlordnung herunter um zu belegen, dass der Wahlvorschlag alle Voraussetzungen und Formalitäten erfüllt. Auf einer Mitgliederversammlung zur Aufstellung sei Burdukat in geheimer Wahl nominiert worden.

Rechtsaufsicht des Kreises Leipzig bestätigt Sicht

Die Zeit der Unterbrechung wurde Ulbricht zufolge noch einmal für eine Tiefenprüfung des Linken-Wahlvorschlages genutzt. Die Rechtsaufsicht im Landratsamt „hat unsere Sicht bestätigt“.

So dürfte der Stimmzettel in Grimma aussehen.

Schließlich stimmte der vierköpfige Gemeindewahlausschuss allen drei Wahlvorschlägen einstimmig zu. Ganz oben auf dem Stimmzettel wird am 12. Juni der Name von Amtsinhaber Matthias Berger (54/parteilos) stehen. Berger geht als Einzelbewerber ins Rennen und strebt seine vierte Amtszeit an. Er lenkt seit 2001 die Geschicke der Muldestadt. Auf der zweiten Position wird der Kandidat der Linken, Tobias Burdukat, gelistet. „Freie-Sachsen“-Bewerber Rainer Umlauft steht an dritter Stelle.

„Grimma zeigt Kante": Das Aktionsbündnis griff am Montag „Freie-Sachsen"-Kandidat Rainer Umlauft an.

Die Kandidatur polarisiert schon jetzt in der Stadt. Unmittelbar vor der Sitzung des Gemeindewahlausschusses gab es vor dem Rathaus eine Kundgebung der „Freien Sachsen“. Mit Fahnen der rechtsextremen Partei und zwei Transparenten („Säxit – raus aus der Coronadiktatur“ und „Wir sind das Volk“) wollten etwa 15 Anhänger auf sich aufmerksam machen. Worte fielen nicht.

Die „Freien Sachsen" zeigten Flagge vor der Sitzung des Gemeindewahlausschusses in Grimma.

Bereits Montagabend wandte sich das Aktionsbündnis „Grimma zeigt Kante“ mit scharfen Worten gegen den OB-Kandidaten der „Freien Sachsen“. Minuten bevor die sogenannten Spaziergänger sich wieder auf den Weg durch Grimma machten. Dem Aufruf des Bündnisses, sich gegen Rechtsextremisten zu positionieren, folgten knapp 20 Leute. Umlauft zeige sich öffentlich mit der Reichsflagge und lade Leute aus dem extremen Flügel der AfD zu sich in den Gasthof ein, sagte Bündnis-Redner Jonas Siegert. Er habe keine politische Erfahrung und keine Ideen, wie man die Stadt nachhaltig und innovativ voranbringen könne. „Sein einziges Thema ist Corona“, so Siegert.

