Oberschulen in Borna und Grimma müssen in Wechselunterricht

Für aktuell 37 Schulen in Sachsen hat der Freistaat sogenannten Wechselunterricht angeordnet. Nach Angaben des Sozialministeriums sind davon erstmals seit Inkrafttreten der neuen Regelung auch zwei Einrichtungen im Landkreis Leipzig betroffen. Das Sozialministerium ordnete am Freitag für die Oberschulen Borna und Grimma Wechselunterricht an. Die Regelung gilt jeweils ab 8. Dezember bis zum Beginn der vorgezogenen Weihnachtsferien am 18. Dezember. Dazu erging eine entsprechende Allgemeinverfügung.

Klassen werden wieder geteilt

Wechselunterricht bedeutet, dass die Klassen geteilt werden. In einer Woche wird die eine Hälfte der Klasse an der Schule unterrichtet, in der anderen Woche die andere Hälfte. Wer gerade nicht Präsenzunterricht erhält, bekommt seine Aufgaben im Homeschooling.

Das Land hatte erklärt, jeweils Einzelfallentscheidungen zu treffen – in Abstimmung mit dem Landesamt für Schule und Bildung sowie den Schulleitungen. Grund für die Entscheidung, die Klassen zu teilen, könne eine hohe Inzidenz in der Region, aber auch eine diffuse Infektionslage an der jeweiligen Schule sein, so Dirk Reelfs, Sprecher des Sächsischen Kultusministeriums.

Ausnahmen gelten für Abschlussklassen

Ausgenommen vom Wechselunterricht seien Abschlussklassen, hieß es weiter. Diese sollen den Lehrstoff ausschließlich im Präsenzunterricht vermittelt bekommen, um sich optimal auf ihre Prüfungen vorbereiten zu können. Seit drei Tagen wird auf der Corona-Webseite der Staatsregierung eine Liste der betroffenen Schulen per Allgemeinverfügung veröffentlicht. Aus der Region Leipzig sind unter anderem noch die Erasmus-Schmidt-Schule Delitzsch, das Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, die Oberschule Mügeln und die Oberschule Torgau Nordwest betroffen.

