Öffentlicher Raum: Grimma regelt Sondernutzungen neu

Ob Wühlkörbe vor der Ladentür, Restaurant-Tische auf dem Gehweg, Plakate an Straßenlaternen oder abgestellte Bauwagen – Kommunen regeln die Platzierung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen mit einer Sondernutzungssatzung. Die Stadt Grimma hat ihre vier Jahre alte Satzung nebst Gebühren-Teil in einem zähen Prozess überarbeitet – kurz vor dem Jahreswechsel gab der Stadtrat grünes Licht für das 19-Paragrafen-Papier mit seinen vier Anlagen. Es tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.

Stadtrat Heine: „Wir haben hart gerungen“

„Wir haben um die Satzung hart gerungen“, sagte Johannes Heine, Fraktionschef der Freien Wähler und als Unternehmer Mitglied im Grimmaer Gewerbeverein. Es gebe Firmen in Grimma, die auf Plakatierung und Werbung solcher Art angewiesen sind. „Wir haben gefeilscht und versucht, das Bestmögliche für die Unternehmer heraus zu holen“, so Heine. Er zeigte Verständnis für das „große Bedürfnis vor allem der Stadtverwaltung“, die historische Altstadt nicht durch Plakate verschandeln zu wollen.

Kritik an Plakatflut von Vodafone in Grimma

Allerdings konnte sich Heine eine Kritik nicht verkneifen. Im Zusammenhang mit dem Breitband-Ausbau mache Vodafone mit Plakaten „in einer Art, Weise und Größenordnung Reklame, die nicht mal annähernd mit der alten Satzung übereinstimmt“. Und die Stadt schaue darüber hinweg, weil sie ein eigenes Interesse habe, monierte Heine. Wie berichtet, hat Vodafone von Grimma den Auftrag zur Betreibung des städtischen Glasfaser-Netzes erhalten. Die Firma wirbt nun aber gleichzeitig für ihre eigenen Produkte. Mittlerweile hat sich die Plakatflut verringert.

Vodafone wirbt in Grimma großflächig für den Glasfaserausbau – und dabei auch in eigener Sache. Quelle: Frank Prenzel

Die vorliegende Satzung sei ein tragbarer Kompromiss, sagte Frank Linke ( CDU) – sowohl aus Sicht der Kommune mit Berücksichtigung der Altstadt als auch hinsichtlich der Interessen der Gewerbetreibenden. Es sei aber zwingend erforderlich, dass sich die Stadt an ihre eigene Satzung hält, bekräftigte der Fraktionsvorsitzende von CDU/ SPD.

Ein Ziel: Einheitliches Bild in der Innenstadt von Grimma

Ordnungsamt-Mitarbeiterin Lisa Thonfeld hatte eingangs erklärt, dass Erfahrungswerte, Ergänzungen und Klarstellungen in die neue Satzung eingeflossen sind. Zudem ging sie auf einige wesentliche Eckpunkte der Regelungen ein, deren Ziel auch ein einheitliches Bild gerade in der Innenstadt ist. So dürfen Ladeninhaber künftig höchstens zwei Gegenstände vor dem Geschäft platzieren, darunter einen Werbeaufsteller. Bei einer Gebäudefront von mehr als zehn Metern ist dann pro zehn Meter ein weiterer Gegenstand erlaubt.

Höchstens 150 Plakate pro Veranstaltung

Klar definiert sind nun in der Satzung die verschiedenen Plakatierungsarten. „Wir haben dazu einen Paragrafen zur Begriffbestimmung erarbeitet“, so Thonfeld. Pro Antragsteller und Veranstaltung ist die Zahl der Plakatträger künftig auf 150 begrenzt. Davon dürfen 50 Stück in der eigentlichen Stadt Grimma und 100 Stück im restlichen Gemeindegebiet angebracht beziehungsweise aufgestellt werden. Dabei dürfen maximal zwei Einzel- oder ein Sandwichplakat an den Lichtmast. In der historischen Altstadt sind maximal sechs Einzel- oder drei Sandwichplakate pro Ereignis zulässig. Festgezurrt sind auch die Standorte für sogenannte Großflächen-Plakataufsteller. Sechs davon befinden sich in der Kernstadt, zwei in Mutzschen und zwei in Nerchau.

Bei Verstößen kann die Stadt Grimma auf Paragraf 17 zurück greifen. Er erlaubt der Kommune, per Ersatzvornahme widerrechtlich angebrachte Werbeträger zu entfernen. Kostenpflichtig, versteht sich. Thonfeld wies darauf hin, dass die Stadt damit die Möglichkeit zum schnellen Handeln habe.

Anlage 4 regelt die Gebühren in Grimma

Für jede Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wege und Plätze ist übrigens ein schriftlicher Antrag zu stellen und so eine Erlaubnis einzuholen. Und Anlage 4 der Satzung regelt die Gebühren. Restaurants etwa zahlen für ihren Freisitz pro Quadratmeter zwölf Euro im Jahr. Ein Wühlkorb oder Warenständer vorm Laden kostet im Jahr je Quadratmeter Fläche 30 Euro. Ein Werbeaufsteller bleibt kostenfrei, während für jeden weiteren pro Monat 3,50 Euro zu berappen sind. Und ein letztes Beispiel: Für ein hängendes A-2-Plakat streicht die Stadt pro Tag 40 Cent ein.

