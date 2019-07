Grimma

Die eindringliche Botschaft an Stadt und Planer ließ an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig: Ohne gesonderte, gut ausgebaute Baustraße für das künftige Rappenberg-Wohngebiet müssten die Anrainer auf Jahre Dreck und Lärm schlucken. Nicht nur die Bewohner des Kiefernweges befürchten neben Verkehrschaos eine massive Einschränkung ihrer Lebensqualität.

B-Plan für ersten Abschnitt ist durch den Stadtrat

Wie die Baufahrzeuge das neue Viertel ansteuern werden, ist eine offene Flanke. Das wurde zum Informationsabend am Montag im Grimmaer Rathaussaal deutlich. Dabei steht die Erschließung des ersten Bauabschnitts mit 22 Grundstücken unmittelbar bevor. Der Stadtrat hatte in der vorigen Woche die Abwägung vorgenommen und den Bebauungsplan zur Satzung erhoben. Wenn das Landratsamt den grünen Haken gemacht hat, kann die Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB) als Vorhabenträger die Arbeiten ausschreiben. Geschäftsführerin Katrin Hentschel stellte in Aussicht, dass noch in diesem Jahr die Bagger anrollen.

OB Berger verspricht geteerte Straße zum Baufeld

Der für die Baulaster vorgesehene Brauereiweg ist derzeit eine schmale, unbefestigte Schotterpiste und tangiert sogar die Kita Hohnstädter Lehmhauskinder. „Die Frage ist, ob wir ihn gleich komplett ausbauen oder ob ein Provisorium reicht“, sagte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). „Dass der Brauereiweg so wie jetzt nicht geht, ist uns klar, wir müssen es aber im Komplex betrachten.“ Der Rathauschef versprach, dass es von der neuen B 107 eine geteerte Straße zum Baufeld geben wird, ließ das Wann und die Finanzierung aber offen. Hentschel gab mit Blick auf die Kosten zu bedenken, dass der Brauereiweg nach Fertigstellung des Wohnviertels wieder kaputt sei, „wenn wir ihn jetzt grundhaft ausbauen“. Die Nordstraße will die Stadt übrigens mit Poller zumachen, sie kommt als Baustellenzufahrt nicht in Betracht.

Zuweg: Grimma muss Lösung finden Kommentar von Frank Prenzel Ob Autobahnbrücke, Umgang mit der Hochwasserschutz-Anlage oder jetzt das neue Rappenberg-Wohngebiet – Grimmas Stadtoberhaupt nutzt gern das Podium von Info-Abenden, um die Einwohner in brisante Prozesse einzubinden und ungeschminkt ihre Ansichten und Vorschläge zu hören. Diese Öffentlichkeit ist ein guter und gangbarer Weg, um – sofern es in der eigenen Macht steht – nicht am Bürger vorbei zu planen und zu entscheiden. Und sie wird dankend angenommen, wie der Zuspruch an den Veranstaltungen beweist. Vermutlich hat der Rathauschef aber geahnt, dass der Rappenberg-Abend sich vor allem um ein Thema ranken wird. Denn man kann es drehen und wenden, wie man will: Bezüglich der Baustellen-Zufahrt hat die Stadt ihre Hausaufgaben nur schlecht erledigt. Zu Recht befürchten die Menschen, die ringsum leben, dass sie Lärm und Dreck der auf Jahre ausgelegten Baustelle ertragen müssen. Sie haben Planer und Stadt deutlich ins Aufgabenbuch geschrieben, für eine praktikable Zuwegung zu sorgen – bevor es mit dem ersten Bauabschnitt losgeht. Niemand stellt das neue Wohngebiet in Abrede. Im Gegenteil. Grimma wird weiter punkten können mit dem Viertel auf dem Rappenberg, das sich von den bislang eher eintönigen Eigenheim-Quartieren deutlich abheben soll. Zuzug dürfte garantiert sein. Zum Info-Abend etwa meldete sich eine Leipziger und eine Wurzener Familie zu Wort, die nach Grimma wollen. Auf dem Rappenberg finden sie das begehrte Bauland. Die Kommune steht vor Herausforderungen, die mit dem Zehn-Hektar-Gebiet verknüpft sind. So rechnen die Stadtplaner mit etwa 170 Kindern, die hier einmal leben werden. Die Grundschule Hohnstädt wird also erweitert werden müssen, auch Kindergarten-Plätze sind zu schaffen. In der bevorzugten Plan-Variante ist jedenfalls für eine Kita eine Stelle reserviert.

Anlieger befürchten Passage des Kiefernweges

Eine Anliegerin des Kiefernwegs erinnerte an die Sperrung der Wurzener Straße im vorigen Jahr. Etliche Kraftfahrer wählten die kleine Straße als Abkürzung. „Es ist so ein Dreck gewesen, das können Sie sich nicht vorstellen“, empörte sich die Frau und befürchtet eine Wiederauflage. Lkw seien durchgeprescht, ohne auf das Tempo 30 zu achten: „Wir haben den ganzen Sommer nicht ein einziges Mal draußen sitzen können, weil der Staub auf der Kaffeetasse war.“ Auch Andreas Riedel glaubt, dass der Kiefernweg mit seiner intakten Fahrbahn am meisten unter Baufahrzeugen stöhnen würde, wenn es „keine ordentliche Zuwegung “ gibt. „Spätestens in einem halben Jahr fahren hier dicke, fette Laster“, redete sich ein anderer Herr in Brass. „Lkw-Fahrer sind nicht doof. Die gucken auf ihr Navi und fahren von der Wurzener Straße über den Kiefernweg.“

Am Infoabend über das Rappenberg-Wohngebiet in Grimma melden sich viele Bürger zur Wort. Kristallisationspunkt ist die Baustellen-Zufahrt. Quelle: Thomas Kube

Guido Stackebrandt forderte, zunächst die Haupterschließungsstraße in dem Hohnstädter Viertel auszubauen, „um an alle Grundstücke ordentlich ranzukommen“. Manche fahren seit 30, 40 Jahren Schotterweg, sagte er. Das Thema berge Potenzial für Anliegerfrust. Auch Bauunternehmer Jörg Lechner plädierte vehement dafür, als erstes eine ordentliche Baustraße für das neue Wohngebiet zu errichten, die später zurück gebaut werden könne. „Die Baumaßnahme geht mindestens zehn Jahre“, vermutet er.

Richtige Baustraße kostet laut OB 700.000 Euro

Laut Rathauschef Berger gibt es eine fertige Planung, „hier eine Straße komplett reinzubauen“. Dann spräche man von 700.000 Euro, die laut Straßenausbaubeitragssatzung größtenteils die Anwohner zu tragen hätten. Der Idee, für so eine Straße vorab die künftigen Häuslebauer zu belangen, erteilte GWB-Chefin Hentschel eine Absage. „Dann müssten die jetzigen 22 alles übernehmen, das ist unrealistisch.“ Sie verwies auch darauf, dass das Feld, das eine Baustraße aufnehmen müsste, nicht der GWB gehört.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger erläutert Details zur Vorzugsvariante für das Rappenberg-Wohngebiet. Quelle: Thomas Kube

Für die ersten 22 Baugrundstücke stehen 60 Bewerber Schlange. Planer Bernd Knoblich hatte eingangs die Vorzugsvariante fürs Rappenberg-Gebiet vor Augen geführt, nach der auf 75 Grundstücken neben Eigenheimen auch Doppel- und Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Selbst gemeinschaftliches Wohnen fassen Stadt und Planer ins Kalkül.

Die Variante umfasst auch eine 1,2 Hektar große Grünfläche mit Spielplatz. „Wir haben einen städtebaulichen Anspruch“, bekräftigte das Stadtoberhaupt. Man wolle Natur mit Individualität und erschwinglichen Preisen verbinden. „Wir wollen keinen Bieter-Wettbewerb, sondern junge Leute zu fairen Bedingungen herholen“, sagte Berger. Seinen Worten zufolge wird der erschlossene Quadratmeter wohl bei 110 bis 120 Euro liegen. Laut Hentschel werden beim Auswahlverfahren zunächst jene Bauwilligen kontaktiert, die frühzeitig ihr Interesse angezeigt haben.

Von Frank Prenzel