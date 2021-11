Ohne ehrenamtliche Helfer wäre Naunhof arm dran

Naunhof

Unzählige Eltern hierzulande schicken ihren Nachwuchs zum Sport, melden die Sprösslinge in Vereinen an, fahren die Kinder zum Training, holen sie wieder ab. Und in der Zwischenzeit sind andere Menschen für die Mädchen und Jungen da, trainieren sie mit Herzblut, mit Geduld, mit Einfühlungsvermögen. Und doch verschwinden Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, so manches Mal im Hintergrund. Dabei kennt jeder garantiert jemanden, der seine Zeit nicht nur für sich und seine Familie nutzt, sondern der darüber hinaus anderen seine Zeit widmet. Um diese ehrenamtlichen Helfer in den Mittelpunkt zu rücken und ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen, hat die Stadt Naunhof am Sonnabend ihre „Glanzlichter“ bei einer Gala gefeiert.

Rückgrat der Gesellschaft

Fünf Frauen und Männer wurden so mit der Naunhofer Ehrennadel gewürdigt – und eine Gruppe mit einem Sonderpreis geehrt, die auch Großes geleistet hat. „Wir wissen, was wir an Ihnen haben. Ohne Ihr Engagement wäre unsere Gesellschaft eine gänzlich andere“, machte Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad gegenüber den Preisträgern deutlich. Diese seien das Rückgrat der Gesellschaft, diese würden sich um mehr kümmern als um sich selbst. „Keine Selbstverständlichkeit heutzutage.“

Nur eine Absage in 21 Jahren

200 Gäste waren der Einladung des Gastgebers, der Leiterin der Naunhofer Kultur WerkStadt, Anja Gaitzsch, gefolgt und in die Parthelandhalle gekommen. Darunter etliche Mitglieder von Vereinen, vom Stadtrat, aber auch Privatpersonen. „Dass die Ehrenamtspreise auf diese Weise übergeben werden, freut mich besonders, zumal die Glanzlichter-Gala im vergangenen Jahr ausfallen musste“, betonte Gaitzsch. In insgesamt 21 Jahren sei das die einzige Absage der Veranstaltung gewesen – und der Pandemie geschuldet. Doch dieses Mal sei der politische Wille äußerst stark gewesen, die Glanzlichter zu feiern. Doch wer sind nun die insgesamt sechs Preisträger?

Zur Freiwilligenzentrale gehören Veikko Möckel, Katja Sultzer, Denise Richter und Andreas Fröhlich. Der fünfte im Bunde, Thomas Uhlenbrock, konnte am Sonnabend nicht dabei sein. Quelle: Julia Tonne

Karin Jordan: „Ohne sie läuft nichts, gäbe es unsere Gruppe vielleicht gar nicht mehr“, sagte Laudatorin Hella Lorenz. Vor mehr als 20 Jahren habe Jordan mit anderen Mitstreitern die Selbsthilfegruppe Osteoporose gegründet, habe Therapeuten und Räumlichkeiten organisiert und intensiv in der Leitung mitgearbeitet. „Sie ist oft an ihre Grenzen gegangen und verdient daher diesen Preis“, machte Lorenz deutlich.

Dominique Pfauder: „Unser Dominique ist ein ganz besonderer Mensch, er hat Einfühlungsvermögen und setzt sich immer wieder für ältere und schwache Menschen ein“, beschreibt Laudator Michael Wurzbach von der Naunhofer Feuerwehr seinen Kameraden. Dieser sei 2007 zur Jugendfeuerwehr gekommen und 2010 dann zu den Erwachsenen gewechselt. „Und auch wenn Dominique aufgrund seiner besonderen Lebenssituation nicht in der ersten Reihe stehen kann, ist er sozusagen als Rückraum für uns alle immer und jederzeit da“, sagte Wurzbach in seiner emotionalen Rede.

Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (rechts) ehrt die Glanzlichter dieses Jahres: (vorne von links) Hartmut Gnauck, Dominique Pfauder, Karin Jordan, hinten von links: Bernd Nagel und Dirk Schmeißer. Quelle: Julia Tonne

Hartmut Gnauck: Was hat Gnauck nicht alles an Fort- und Weiterbildungen absolviert: Maschinist, Gruppenführer, Gerätewart, Kfz-Wart, Drehleiter-Maschinist, Brandmeister. „Es ist wirklich unglaublich, was Hartmut alles für die Feuerwehr und damit den Schutz der Naunhofer geleistet hat“, betonte Wurzbach. Es gebe ja das Sprichwort: „Und wenn Du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis.“ Bei den Naunhofer Kameraden laute der Spruch aber folgendermaßen: „Und wenn Du nicht mehr weiter weißt, dann frage Hartmut.“

Bernd Nagel: Eigentlich sollte Bernd Nagels Karriere eine andere werden. Immerhin hatte der Volleyballer alle Chancen und vor allem das Talent, ein großer Sportler zu werden. Doch verletzungsbedingt schlug er eine andere Richtung ein: „Er ist Trainer und Organisator, die von ihm trainierten Mannschaften waren durchweg erfolgreich“, machte Peter Porsch deutlich, Vorsitzender des BSC Victoria. Nagels Engagement für den Verein und den Nachwuchs sei aller Ehren wert.

Dirk Schmeißer: Auch die Liste der ehrenamtlichen Funktionen von Dirk Schmeißer liest sie wie das Who is Who eines Vereins. „Er ist Schatzmeister, Abteilungsleiter, Trainer, organisiert Turniere, Weihnachtsfeiern, den Tag der Vereine“, lobte Laudatorin Christa Heidel, die Vorsitzende des Turn- und Sportvereins 1884. Dirk sei in seinen zahlreichen Funktionen ständig unterwegs, aber auch als Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte von Kindern und Jugendlichen verfügbar. „Ohne ihn wüssten wir manchmal nicht, wie alles reibungslos klappen sollte.“

Freiwilligenzentrale: Für fünf Naunhofer stand außer Frage zu helfen, als die Stadt im März 2020 dazu aufrief, eine Freiwilligenzentrale aufzubauen. Plötzlich durften Menschen aufgrund einer Corona-Erkrankung oder weil sie in Quarantäne mussten nicht mehr einkaufen, nicht mehr mit dem Hund raus, nicht zur Apotheke. „Und den fünfen ist es gelungen, rund 50 Helfer und Menschen zusammenzubringen, die selbst Hilfe benötigten“, würdigte Gaitzsch das Engagement von Katja Sultzer, Denise Richter, Andreas Fröhlich, Veikko Möckel und Thomas Uhlenbrock. Sie hätten es geschafft, vielen Menschen die Lebenssituation zu erleichtern, indem sie geholfen haben, Gassi-, Einkaufsdienste und Apothekengänge zu vermitteln.

Von Julia Tonne