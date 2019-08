Naunhof/Ammelshain

Mit 64 historischen Fahrzeugen fing es an, inzwischen sind es 500 bis 600, die beim Ammelshainer Oldtimer-Treffen auf dem Sportplatz stehen. Zur zehnten Auflage werden die Besucher also ordentlich was zu sehen bekommen. Aus Anlass des runden Geburtstages beginnt das Programm diesmal schon am Freitagnachmittag...