Johannes Heine weiß genau, wie es ist, wenn von heute auf morgen nichts mehr geht. Weil der Krebs sich durch den Körper frisst. „Zwischen Leben und Tod gehen einem Gedanken durch den Kopf, die man vorher nie hatte“, sagt der Grimmaer Dachdeckermeister. Vor seiner Erkrankung hat er nur geschuftet, sich nie geschont, immer rauf aufs Dach, alle Aufträge abarbeiten, dann Buchhaltung, keine Zeit für sich und nur wenig für Frau und die fünf Kinder. „Wenn man in diesem Hamsterrad ist, gibt es keine Krankheiten und keine Ausfälle, das lässt man gar nicht zu“, sagt er im Gespräch mit der LVZ. „Männer werden doch nicht krank.“

„Ein Mann steigt seinem Krebs aufs Dach“

Der Chef einer Dachdeckerfirma dachte, trotz Operation und Chemotherapie könne er den Betrieb noch locker vom Krankenhausbett aus steuern. Genau das ging aber nicht. Der heute 66-Jährige war 50, als ihn der Krebs erwischte. Zweieinhalb Jahre kämpfte er gegen die heimtückische Krankheit, die dann auch noch Metastasen bildete, schrieb ein Tagebuch. Daraus ist mit Hilfe der Ex-Chefredakteurin der Zeitschrift „Das Magazin“, Martina Rellin, ein Buch geworden. „Ein Mann steigt seinem Krebs aufs Dach“, erschienen vor einem Jahr.

Vor allem Männer ansprechen, „die ja nie krank werden“

Damit will Heine vor allem Männer ansprechen, die zu viel arbeiten, sich allem Stress aussetzen ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit – bis sie vielleicht die Quittung dafür bekommen, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden oder an Krebs erkranken. „Zu diesen Männern gehörte ich auch. Wenn ich erzähle, dass ich nach der Krankheit vieles anders sehen konnte – da staunen viele Männer, fangen an, nachzudenken. Was sie nie getan hätten, wenn die Ehefrau oder der Arzt gesagt hätte: Mal einen Gang zurückzuschalten wäre besser.”

Freut sich auf Online-Lesung am 4. Februar

Sein Buch, mit dem er anderen Mut machen will, konnte er nur auf zwei Lesungen vorstellen, eine davon war am 4. Februar 2020 in der Leipziger Buchhandlung Hugendubel. Dann kamen Corona und der Lockdown. „Wir sind in voller Fahrt ausgebremst worden“, blickt er zurück auf die lange Liste der Lesungen, die alle gestrichen werden mussten.

Nun will er wieder am 4. Februar 2021, am Weltkrebstag, um 18 Uhr zu einer Online-Lesung seines Buches einladen. „Ich möchte gern, dass die Leute sich beteiligen, auch Fragen stellen können. Der Austausch mit den Lesern ist doch wichtig“, sagt er und freut sich auf rege Beteiligung.

Arbeit als Corona-Helfer: „Mein Telefon steht nicht mehr still“

Johannes Heine lässt sich weder vom Krebs noch von Corona entmutigen. Er engagiert sich in seiner Heimatstadt Grimma in der neuen Corona-Koordinierungsstelle. „Seitdem steht mein Telefon nicht still“, sagt er. Er hilft Menschen über 80 Jahre, die nicht wissen, wie sie ohne fremde Hilfe einen Impftermin erhalten können. Oder, die Helfer brauchen, die sie in das fast 30 km entfernte Borna zum Impfzentrum fahren. „Wir sind 20 Mitglieder im Lionsclub und haben angeboten, sie mit privaten Autos ins Impfzentrum zu fahren. Aber“, so erzählt er, „die Leute wissen ja meist gar nicht, wie sie überhaupt an einen Impftermin kommen sollen, kennen sich nicht aus im Internet. Daher versuchen wir nun auch, für sie einen Termin zubekommen.“ Das sei aber mühsam, da es derzeit eben kaum Impfstoff gebe, seufzt er. „Ich habe Zeit und will Verantwortung übernehmen“, sagt er. „Vom Auf-der-Couch-Liegen wird man nicht alt. Und ich möchte richtig alt werden, zusammen mit meiner Frau Maria“, lächelt er.

Für die Online-Buchlesung mit Publikumsgespräch am 4. Februar um 18 Uhr wird um Anmeldung per Mail gebeten unter: info@martinarellin.de oder telefonisch bei Johannes Heine: 01511 6358271 oder Martina Rellin 035844 170067.

Ein Mann steigt seinem Krebs auf Dach. Das Mutmach-Tagebuch. 380 Seiten, Rellin Verlag, ISBN 978-3981479812, 18 €.

Von Anita Kecke