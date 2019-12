Colditz

Der Polizeidirektion Leipzig wurde am Mittwochabend mitgeteilt, dass ein Auto in Colditz brennen soll. Umgehend wurde das zuständige Revier, die Rettungsleitstelle und Feuerwehr alarmiert. Polizei und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Colditz trafen am Brandort ein. Die Hinweisgeber hatten allerdings schon ganze Arbeit geleistet und mittels Handfeuerlöscher den gerade aufflammenden Brand am Auto gelöscht.

Der Brandort befand sich auf einen Parkplatz im Zentrum von Colditz an der B176, gegenüber eines Einkaufmarktes. Der Parkplatz ist frei zugänglich und gut beleuchtet. Bei dem angezündeten Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Opel Corsa ohne Kennzeichen.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, da Spuren vor Ort gesichert werden konnten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Auto mindestens seit dem 3. Dezember auf dem Parkplatz steht. Die Ermittlungen zum Halter laufen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in Grimma unter der Telefonnummer 03437 708925 100 zu melden.

Von LVZ/gap