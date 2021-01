Kitzscher/Bad Lausick

Am Sonntagmorgen ist ein Pkw Opel Insignia bei einem Unfall nahe Kitzscher beschädigt worden. Ein 44-Jähriger war laut Polizeiangaben gegen 5.40 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Steinbach (Stadt Bad Lausick) unterwegs, als sein Fahrzeug in einer Rechtskurve wegrutschte und gegen die Leitplanke prallte. Diese und das Auto wurden bei dem vermutlichen Glätteunfall lädiert. Die Schadenssumme wurde auf rund 200 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde offensichtlich nicht verletzt.

Von okz