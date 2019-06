Grimma

Ein abwechslungsreiches Open-Air-Konzertwochenende an der Klosterruine Nimbschen veranstaltet die Stadt Grimma mit der Sächsischen Bläserphilharmonie und dem Hotel Kloster Nimbschen vom 14. bis 16. Juni. Dabei gibt es drei sehr unterschiedliche Programme. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Eröffnen wird das Open Air am Freitagabend, 20 Uhr, die Dresdner Popband „Medlz“. Die A-Cappella-Sängerinnen lassen unter dem Titel „Heimspiel - medlz singen deutsch“ Schlager der Wirtschaftswunder-Zeit genauso aufleben wie Liebeslieder von Robert Schumann oder Hits von Rio Reiser. Ebenso wenig fehlen Namen wie Grönemeyer, Udo Jürgens, Clueso oder Rammstein.

Klassisch wird es am Samstagabend mit der Sächsischen Bläserphilharmonie. Wer das Open-Air Konzert-Event „Katharina von Bora“ zum Reformationsjubiläum 2017 an der Klosterruine erlebt hat, weiß, welch magische Wirkung dieser historische Ort unter großem Orchesterklang und brillantem Gesang entfalten kann. Daran will das Ensemble anknüpfen.

Opernmelodien der Bläserphilharmonie

Unter freiem Himmel und vor der Kulisse der in Licht getauchten Klosterruine spielt die Bläserphilharmonie unter der Leitung ihres Chefdirigenten Thomas Clamor ab 20 Uhr bekannte Opernmelodien im unverwechselbaren Klang des Bläserensembles. Gemeinsam mit den Solisten der Oper Leipzig, Viktorija Kaminskaite (Sopran), Kathrin Göring (Mezzosopran) und Kyungho Kim (Tenor), sind Auszüge aus Giacomo Puccinis Opern „La Bohème“ und „Tosca“ sowie aus Guiseppe Verdis „Aida“ und „Rigoletto“ zu hören. Das Publikum darf sich außerdem auf Werke von Richard Wagner, George Bizet und Engelbert Humperdinck freuen. Durch den Abend führt Moderatorin Tanja Samrotzki. Vor der Veranstaltung und in der Konzertpause bietet das Hotel Kloster Nimbschen Speisen und Getränke an.

Familientag am Sonntag mit „Florentines Reise“

Der Sonntagnachmittag ist ganz der Familie gewidmet. Die Bläserphilharmonie lädt zu ihrem Familien-Abenteuer-Konzert „Florentines Reise“ ein. Dabei begibt sich die kleine Apfelblüte Florentine auf die Suche nach der wundersamen blauen Blume. Dabei hat sie manches Abenteuer zu bestehen, bei dem ihr die Freunde des Obstgartens, der Blütenkobold oder der Wind helfen. Das Konzert wird interaktiv von den kleinen und großen Besuchern mitgestaltet. Die Kinder rufen, klatschen, stampfen, pusten und haben jede Menge Spaß beim Aufwecken der Florentine, beim Singen des Zauber-Kanons zusammen mit dem Blütenkobold, bei Sitztänzen und Bewegungsaktionen bis hin zu einem wilden Affen-Rap. Das Programm lebt vom Mitmachen und aktiven Gestalten der Zuhörer und ist dennoch vor allem ein emotionales Konzerterlebnis mit einem großen Orchester und dem fantastischen Erzähler Nikolaus Gröbe. Das Familien-Konzert beginnt um 15 Uhr. Die Besucher können Picknickdecken mitbringen, für das leibliche Wohl sorgt das Hotel mit Kuchen, Snacks und Getränken.

Eintrittskarten bei der Ticketgalerie

Tickets für die Konzerte der Sächsischen Bläserphilharmonie gibt es bei der Ticketgalerie unter www.ticketgalerie.de und über die Tickethotline 0800/2181050. Karten gibt es außerdem in der Stadtinformation Grimma und in der Touristinformation Bad Lausick sowie an der Abendkasse.

Von Ekkehard Schulreich