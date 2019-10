Original sächsische Fischsuppe lockt nach Böhlen

Grimma/Böhlen

Alle zwei Jahre dreht sich in Böhlen alles um den Fisch: Am Sonnabend war es wieder mal soweit, Ortschaftsrat und Wasserwehr luden zum Fischerfest ein. Die Veranstaltung findet immer im Wechsel mit dem Dorffest statt – so haben die Böhlener in jedem Jahr etwas zu feiern. „Wir organisieren das Fischerfest immer zwei Wochen nach dem Wermsdorfer Horstseefischen“, sagte die Böhlener Ortsvorsteherin Jana Wnuck.

Mit Wermsdorf gibt es ohnehin eine enge Verbindung, denn von dort kommen die Flossentiere, die in vielerlei Varianten in Böhlen auf den Tellern landen. „Unser Teich hier ist zu schlammig, da holen wir keine Fische raus.“

Für die original sächsische Fischsuppe war in diesem Jahr Guntram Kebsch zuständig: „In der schwimmen nur Karpfen und Gewürze, sonst nichts.“ Rund 35 Liter hatte er angesetzt, erfahrungsgemäß sei die Fischsuppe im Handumdrehen alle. Über mangelnden Zuspruch brauchten sich auch Thomas Noack und Tilo Voigtländer nicht zu beklagen. Bei ihnen landeten Forellen und Bratwürste auf dem Grill.

Wie immer großer Andrang

„Hier müssen wir nicht lange nach Kundschaft schreien. Viele ältere Besucher holen sich bei uns das Mittagessen für zu Hause“, sagten die fleißigen Helfer. Anita Gutsmuths wusste um den großen Andrang. „Ich habe deshalb meine vier gegrillten Forellen vorbestellt. Ums Mittagessen muss ich mich heute mal nicht kümmern, das ist dank der fleißigen Männer schon abholbereit“, sagte sie. „Das Engagement der Leute hier ist einfach toll.“

Die Mitglieder der Böhlener Wasserwehr kümmerten sich auf dem Fischerfest um die Getränkeversorgung. „Wir haben mittlerweile 13 aktive Mitglieder, damit sind wir schon sehr schlagkräftig“, freute sich Vizechef Philipp Oelschlägel. „Und wir sind sehr jung, die Altersgruppe reicht von Mitte 20 bis Mitte 40.“ Die Truppe ist vor Jahren aus der aufgelösten Freiwilligen Feuerwehr entstanden und nun hauptsächlich für Hochwassereinsätze in Grimma zuständig. Neue Leute sind natürlich immer gern gesehen, vier konnten in der letzten Zeit gewonnen werden.

Willkommen bei der Wasserwehr

Einer von ihnen ist Heiko Langner. „Ich bin erst seit sechs Wochen dabei“, verriet der 44-Jährige. „Mein Nachbar macht auch mit, der hat mich angesprochen. Und bisher hatte ich ja noch kein Ehrenamt.“ Die Wasserwehr sei perfekt für alle, die nicht so viel Zeit haben. „Wir treffen uns alle 14 Tage, da ist der Aufwand überschaubar. Und man lernt neue Leute kennen. Es macht einfach Spaß.“ Die Wasserwehr habe im Ernstfall eine viel längere Vorlaufzeit als die Feuerwehr, erklärte Philipp Oelschlägel. „Auch das kommt vielen unserer Mitglieder entgegen.“ Für die Einsätze steht ein Hänger mit Pumpen bereit, und für den Fall des Falles können auch Grimmaer Schlauchboote genutzt werden.

Von Bert Endruszeit