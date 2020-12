Ortsteile von Colditz stehen vor Hürde bei Anschluss an schnelles Internet

Colditz

Silvia Mehmel treibt derzeit eine Sorge um. Die Sorge darüber, dass ihr Ort Leisenau bei dem in Colditz anstehenden Breitbandausbau leer ausgehen könnte. Wie berichtet, beabsichtigt die Leipziger Firma GDMcom, die Schlosskommune ab dem nächsten Jahr mit schnellem Internet zu versorgen. Allerdings wird der Ausbau in zwei Abschnitten erfolgen, wobei sich der zweite vom ersten darin unterscheidet, dass er von einer Anschlussquote abhängig sein wird. Und darin sieht Silvia Mehmel ein Problem für ihren Ort sowie alle anderen Ortsteile, die nicht Bestandteil der ersten Ausbaustufe sind.

Ortsteile von Colditz gelten als unterversorgt

Denn die zu erreichende Anschlussquote von 35 Prozent der jeweiligen Einwohnerzahl erscheint ihr in Anbetracht der überalterten Bevölkerung eine zu hohe Hürde für eine Realisierung. Auch könne sie nicht nachvollziehen, warum Leisenau ebenso wie Erlln, Koltzschen, Möseln, Tanndorf und Zschetzsch Teil des zweiten Bauabschnittes sein sollen, obgleich diese Ortsteile einer Studie des Geoportals Landkreis Leipzig zufolge zu den im Breitbandbereich unterversorgten Regionen im Colditzer Kommunalgebiet gehörten.

Unternehmen erschließen nach wirtschaftlichen Aspekten

Dieser letzte Punkt, erläutert Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos), habe technische Gründe. Der Ausbau werde von Zschadraß aus gestartet, da hier die Anbindung an den notwendigen Back-Bone genannten Hauptstrang realisiert werden könne. Dass darüber hinaus die Kernstadt und die Ortsteile Hausdorf, Terpitzsch, Zollwitz und Hohnbach Teil der ersten Ausbaustufe sind, liege in ihrer räumlichen Nähe zu eben diesem Hauptstrang begründet. „Dass alle weiteren Ortsteile erst mit dem Erreichen der marktüblichen 35 Prozent-Quote erschlossen werden, macht mit Blick auf die zu überbrückenden Entfernungen und die damit verbundenen Tiefbaukosten unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet Sinn“, so Zillmann. „Grundsätzlich ist es erfreulich, dass wir einen Investor gefunden haben, der zumindest einen Bauabschnitt ohne eine zugrunde gelegte Quote realisieren wird“, so der Colditzer Stadtchef.

Bewohner sollen selbst Überzeugungsarbeit leisten

Für die Befürworter des Breitbandausbaus in den Ortsteilen des zweiten Bauabschnitts gelte es in den kommenden Wochen, entsprechend Überzeugungsarbeit bei den Unentschlossenen zu leisten. Das Engagement der Firma GDMcom sei in jedem Fall eine Riesenchance für die Stadt. Zwar habe sich Colditz mit weiteren Kommunen und dem Landkreis Leipzig in einer Breitband GmbH zusammengeschlossen, um in diesem Bereich langfristig auch weiße Flecken zu erschließen. Die Zeitschiene für diese Option sei jedoch derzeit noch völlig unklar. „Ein schneller Internetanschluss ist in jedem Fall auch ein werterhöhender Faktor für jedes Eigenheim“, rührt Zillmann die Werbetrommel für das Projekt.

Von Roger Dietze